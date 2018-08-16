专访：“欧洲需对丝绸之路作出回答”

德国之声：5年来，中国一直在建设新丝绸之路，即"一带一路动议"（BRI）。据中方称，将在全球范围向基础设施建设总共投资一万亿美元，扩建贸易通衢，继续振兴中国的经济。丝绸之路的终点目前在欧洲。中国也在匈牙利、希腊以及欧洲的边远地区黑山和塞尔维亚大举投资。欧盟是否有对策？

鲁德华（Moritz Rudolf）：我认为，欧盟沉睡了很久，慢慢苏醒了。人们曾以为，可以依赖屡试不爽的手段。现在，人们放弃了这一想法，开始考虑对奠基于基础设施投资的丝绸之路动议做出回应。

德国之声：不过，从欧洲的角度看，丝绸之路项目有何不当之处？

鲁德华：我想，如果涉及的只是基础设施的扩建，从客观上讲，它有好处。但这只是该动议的部分视角。事情还在于，它关系到若干官方的一带一路动议文件上就写着的：中国要确立各国都须遵守的全球标准。就此而言，欧洲至少将面临一个巨大挑战。

德国之声：中国如何确立自己的标准？

鲁德华：在中国与不同国家实施的基础设施项目中，大都有一条款：一旦有争议，适用中国法律。在丝绸之路动议框架内的经济项目，最终完全依据中方提出的条件、多由中国企业、中国劳工根据中国法律实施，遇有争议，由中国仲裁庭裁决。而所有这些都发生在我们的家门口。扩展中国仲裁庭构成该动议目前的重点。此举并非不同寻常，强盛起来的国家都这么做；现在，自信满满的中国不过是照此办理罢了。

德国之声：中国也试图借丝绸之路动议以新价值观统领世界？

鲁德华：丝绸之路动议中，字里行间充满价值观的内容，而它们部分地与西方的自由价值观相悖。中国毕竟是一个威权型国家，对世界的看法相应不同。比如，在个人权利和集体人权的关系上。什么是目标？个体公民应扮演中心角色吗？还是应将"发展权"作为最高目标？中国的回答很简单：发展应处于中国全球化愿景的中心，个性化的人权扮演从属角色，并且，官方文件和中国政府均不提及。而这与欧洲模式完全对立。更有甚者，中国政府新近还表示，要把"中国智慧"和方案推向世界。

德国之声：这个中国政府称为丝绸之路动议的"百年项目"中，欧洲有多重要？

鲁德华：可以把"中国制造2025"战略视为丝绸之路动议的组成部分。该战略的一大目标是，将高科技领域的价值创造拿到中国去，并在中期将技术标准推向世界，确立全球标准。丝绸之路是推进这一战略的一大工具。有内部文件证实，现在，中国方面考虑不再使用"中国制造2025"这一提法，因为，中方知道，这一提法导致欧洲人不快。我想说的是：中国人知道，他们需要欧洲人。不过，如何让欧洲国家、尤其是欧盟信服这一动议，在这方面，中国人依旧困难重重。

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德国之声：然而，很明显，通过丝绸之路动议，产生出了对欧洲企业的重大挑战？

鲁德华：对于德国和欧洲企业而言，中国竞争对手自然拥有国家的巨大支持。在中国，国家和国企 的利益相近，并因而得到共同推进。在欧洲，这样的携手合作属于凤毛麟角，因此，对欧洲企业来说，要抵抗中方的这种做法，自然就更加困难。此外，欧洲人批评中方，在第三国进行的丝绸之路项目公开招标程序中，欧洲企业受歧视，并且，不符合欧洲的透明化标准。

德国之声：在《商报》今年4月报道的一份文件中，27个欧盟成员国以相对严厉的措辞批评了中国。该文件指出，丝绸之路动议与欧盟贸易自由化日程背道而驰，使力量对比关系有利于获得补贴的中企。这一批评是否产生了效果？

鲁德华：中国人知道，要说服欧洲国家赞同这一动议，非常困难。要是能让欧洲也参与其中，这可是中方的一大"积宝"。不过，涉及透明性和可持续性领域，中方不愿接受欧洲标准。目前，双方未能就共同基础达成一致，而只有在此基础上，欧洲方面和中国方面才能在第三国携手合作。

德国之声：难道中国人不能说，"好吧，那我们的丝绸之路项目干脆就不要欧洲人了"？

鲁德华是中国问题专家

鲁德华：他们是这么说了的，而且越来越频繁、口气也越来越自信。但是，我认为，他们还不能这么做，而且，（中国）政府其实也知道这一点。中国的软实力和中国标准还远远不足。我相信，为时尚早。若从中方的角度看，欧洲人现在入伙更好，因为，再过几年，中国人就可以自己上路啦。

德国之声：您认为，是否存在着中方试图通过投资获得在欧盟的政治影响的危险呢？

鲁德华：黑山共和国对中国的依赖已经很大。匈牙利也是那么一个国家，巧妙利用丝绸之路动议，在欧盟和中国之间捞足好处。去年，在联合国人权理事会上，希腊与所有其它欧盟国家不同， 未批评中国的人权标准。大家知道中国在比雷埃夫斯港的投资有多大。欧洲国家不得不在欧盟价值和中国的投资之间掂量再三，从而常常导致出现这一情况：当事国会仔细考虑如何在有关中国的问题上公开表态。

德国之声：在16+1机制框架内，中国也同中、东欧国家谈判投资事宜。中国是否会试图借此分裂欧洲？

鲁德华：我不认为，中国人有目标地试图分裂欧洲，从而削弱欧盟。这一点，欧盟成员国自己就在做了。当然，北京利用欧洲的虚弱，推进动议。然而，照我看，若能与布鲁塞尔达成某种妥协，对中国领导层而言，就是一个较大的成功。不过，我目前对此还非常怀疑。但欧洲需要对丝绸之路有一个经协调的欧洲答案，以能在平等的基础上应对该动议。在丝绸之路动议问世5年后，这一点也已非常必要了。

鲁德华分别在德国和中国上过法律和经济学专业。在柏林墨卡托中国研究所（Merics）工作数年后，他组建了取名为"欧中桥"（Eurasia Bridges）的咨询公司。由此，他有意在中国和欧洲之间扮演中立的知识中介者角色，向中国和欧洲的企业提供咨询，使它们能从在欧洲、中国及第三国的丝绸之路项目中获益。