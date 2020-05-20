专访：欧洲人为什么关心今年的中国两会？

德国之声：中国两会召开在即，今天恰逢台湾总统蔡英文连任成功后的宣誓就职典礼。在演讲中，蔡英文再次表示不会接受“一国两制”，同时她没有提到“九二共识”。您认为周五即将开幕的人大会议上是否会对蔡英文就职演说的内容做出回应？

凯瑞·布朗（Kerry Brown）：我觉得就台湾问题中国人大只会重复已经重复了几百次的话。人大对台湾问题有着固定的立场和态度。现在中国内部急需解决大量的经济问题，而对外有越发棘手的中美关系需要处理，所以我觉得人大会议上可能只是会确认在台湾问题上他们的态度没有变化。

德国之声：您的意思是人大会议上不会做出有新意的表述？

布朗：我觉得他们没有必要这么做。台湾的选举是1月举行的，蔡英文连任的消息不是一个新闻。我觉得中国人大会议今年最关心的是经济问题和国际疫情的控制以及处理解决中美关系危机。台湾人现在的自我认同越来越明显，即便没有公开地提出独立，但是我觉得他们心里认同的就是他们是台湾人。他们认为“一国两制”在香港也不是一个成功的试点，只有“一国”没有“两制”。台湾人认为“一国两制”对他们来说没有什么好处，这也是为什么他们更愿意支持蔡英文。我觉得现在中华人民共和国遇到的问题是，他们想实现的目标却距离他们越来越远。他们特别希望实现台海和平，希望在台湾实行“一国两制”，但是我觉得现在想实现这个目标比5年前、10年前、15年前更不容易。现在在拯救疫情后的全球经济、在应对中美关系等问题上，中国具有相当的实力。但是在中国最想得到台湾的这个问题上，却看起来越来越不容易。

德国之声： 在新冠疫情的背景下，您觉得国际整体气氛对今年中国的两会召开影响有多大？

布朗：今年3月，新冠肺炎的疫情开始在美国蔓延之后，美中两国关系急转直下。双方在外交层面的口水战越来越激烈。中国对有关新冠疫情问题的一些叙述都是通过外交人员做出的，比如通过外交部发言人赵立坚和中国驻美大使崔天凯。但是美国方面认为赵立坚非常无礼，认为崔天凯显得更为温和理性。我觉得中国人大作为中国最高的权力机构应该在两会上做出一些相关表态。例如在复工复产救经济解决失业的问题上中国究竟会拿出什么样的政策。目前无论是中国、美国还是欧洲都遇到了非常严重的经济困难。外界期待两会上中国公布出具体的经济措施。再有一个，两会也应该对新冠疫情的爆发以及为什么会造成这么大规模的疫情做出具体的解释。我觉得这些都是必要的。这也是为什么今年外界对中国两会尤其关心。

德国之声：欧洲人对今年的两会有什么样的期待？

布朗：我觉得现在在欧洲出现了一种变化。以前无论是英国还是欧盟都认为，中国对欧洲的影响仅限于经济层面，但是今年却发现中国的影响来自于方方面面，无论好的还是坏的。所以欧洲人对今年中国的两会十分关心。另外，现在欧洲正处于一个十字路口。（受到疫情影响）欧洲的经济状况非常严重，我觉得我们必须做出一个选择。要么我们希望将来能够通过一种新的模式同中国合作，一种公平和稳定的模式。要么就将是欧洲同中国之间的矛盾越来越大，经济脱钩的现象越来越明显。有一些人认为欧洲应该摆脱中国的影响，走自己的路。但也有很多人认为，欧洲应该采取务实的态度，中国经济（对欧洲而言）十分重要，中国和欧洲面临的问题是一致的，所以双方应该加强合作。中国两会肯定对欧洲人面临的这两种选择拥有自己的影响力。

德国之声： 您是认为无论是英国还是欧盟现在需要在中美之间做出选择吗？

布朗：中美之间现在虽然在外交上口气都很冲，但实际上双方仍在进行贸易谈判。很多美国人都觉得，面对眼前如此严重的经济问题，美中之间的合作必不可少。对于欧洲人来说，我们是美国非常重要的安全伙伴，但是我们也有自己的经济需求，所以我们也必须看，中国能不能给欧洲机会。

德国之声：国防预算肯定也是今年两会上的一个看点。鉴于目前中美之间的紧张关系，您觉得台湾海峡或者南海地区出现热战冲突的可能性有多大？

布朗：现在是一个很特殊的时期，我觉得包括美国、中国在内的很多国家本身未必想做出什么样的行动，而是因为相互之间误解的机率扩大了。比如我对美中之间外交口水战升级就感到担心，双方的表述未必发自内心，但是很有可能被对方理解为“对方就是这么想的”，然后就会做出一些惩罚的行动。所以我觉得台湾或者南海安全问题本身并没有发生变化，但是在大的环境发生变化的背景下，发生擦枪走火的可能性和半年前相比是会增加的。

凯瑞·布朗（Kerry Brown）目前担任伦敦国王学院中国研究所主任。此前曾在英国外交及联邦事务部以及悉尼大学任职。

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