专访："欧洲不能再等待"

德国之声：您和您的新欧委会打算重新塑造欧洲，世界其他地方应该如何看待欧洲呢？

冯德莱恩：我认为现在是欧洲付出更大努力，保持自信和乐观的时候了。我们可以给世界的东西很多。如果人们看一看欧洲的绿色"交易"或者数字化进程，就会发现欧洲的声音很有必要。现在欧洲应该以新的方式进行定位。

德国之声：我们来举一个具体的例子，比如说美国最近以来是竞争对手还是合作伙伴？

冯德莱恩：我们的美国朋友是合作伙伴。我们之间拥有数十年的坚实基础。所有与美国建立的友谊或者与美国朋友开展的业务往来，都是跨大西洋友谊。冲突当然会有。但是作为好伙伴，我们必须解决这些冲突。

德国之声：与中国的情况呢？

冯德莱恩：中国是另一回事。在与中国打交道时，我们更需要弄清楚如何处理棘手的问题。例如，在我们看来，中国对其公民的社会信用评估存在很多问题。丝绸之路倡议的结构方式在我们看来也存在很多问题。我们需要讨论这些问题，我们将做到这一点。

德国之声：您好像对"绿色交易"抱有雄心勃勃的目标。例如欧洲应在2050年实现气候中立。您是否是特意先将门槛设置得很高，然后再在某些时候降低门槛？

冯德莱恩：我认为，人必须心怀远大目标。五年是一个很长的时间，气候变化不等人。它不会等待政策的变动。现在我们必须在改善气候方面取得进展，否则无论对地球还是对我们来说后果都将非常糟糕。对数字化进程来说也是如此。世界不会等待欧洲。这就是为什么我们要加快速度的原因。树立雄心勃勃的目标是好事，因为根据我多年从政的经验，目标越加远大，就要越加努力奋斗。

德国之声：那么问题是如何才能做到这一点。欧洲是分裂的，欧洲议会是分裂的。就连法国和德国目前关系也不太融洽。您将如何来面对？

冯德莱恩：今天在这里赢得多数支持非常重要，而且确实是赢得了大多数，几乎占三分之二。这说明如果向议会提交一份积极的方案，会受到多数成员的支持。大家是真心想在这里促成一些事情。这是一个良好的开端。

德国之声：但是欧盟成员国的领导人呢？法国和德国之间有些不和。您如何将大家都拉到一条船上呢？

冯德莱恩：对此我有不同的看法。例如，我得到了所有国家元首和政府首脑的一致支持。我认为对问题有不同的看法是正常的。这就是民主。有问题必须进行讨论，最后找到解决方案并继续前进。如果看一看欧洲的大的路线，就会发现有很多值得骄傲的地方。当然我们会遇到挑战。但是如果能够清楚的认识到，欧洲无论存在什么差异都是一个成功的典范，我们就应该继续向前迈进。

现年61岁的冯德莱恩将于12月1日就任欧盟委员会主席。这位前联邦德国部长是欧盟委员会的首位女主席。今年七月，这位基民盟政治家出人意料地得到欧盟国家和政府首脑的提名。

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