专访欧委会主席：“让人感概万千的一天”

（德国之声中文网）德国之声：英国退盟前，这个星期，不少人泪流满面。您感觉如何？还忧伤吗？

冯·德莱恩：这是非常伤感的一天。要是某个家庭成员决定出走，也会是这样。它让人悲哀。我在英国有不少朋友，我自己在伦敦经济学院读过一年书，我在那里有亲戚，我有几个孩子在那里上大学。就是说，有很多联系。让人感概万千的一天！

德国之声：您最怀念的是英国的什么东西？

冯·德莱恩：我会怀念那种务实主义。她非常有用。英国人总是非常接地气。我还会怀念他们那了不起的英式幽默。不过，事已至此，也就只能接受啦。从明天起，我们就将与来自一个第三国的英国友人们打交道咯。

德国之声：有人说，英国脱欧的最困难部分现在要来了，即：欧盟和联合王国之间未来关系谈判。您也这么看吗？

冯·德莱恩：将会有艰巨、公平和快速的谈判。是的，联合王国想要成为一个第三国，我们现在必须了解清楚，他们到底愿意在多大程度上与共同内部市场保持一种密切关系。他们越想有密切关系，他们就必须越多地遵守共同市场规则。说到底，这多少是他们自己的选择，是否愿意远远离开。如果是那样，进入内部市场就会困难。或者，情况完全相反。

德国之声：英国首相约翰逊称，在任何情况下他都不会延长过渡期。就是说，如果到今年年底达不成协议，我们就会经历一个硬脱欧。您认为，这是他的一步高招吗？

冯·德莱恩：这是他的决定……

德国之声：……是啊，但这高明吗？

冯·德莱恩：如果到了年底出现的是这一情况，那我们是作了准备的，因为，对我们来说，一些最困难的议题在退出协议里已作了规定：公民权益、金融、爱尔兰问题。这些问题已经解决了。我们是满意的。至于谈判，我们现在有一个强有力的地位。要是年终出现硬脱欧，那将是很严酷的。毕竟，联合王国的一半商品出口到欧盟。

德国之声：约翰逊首相自己走进了死胡同？作为政治家，您也会这么做吗？

冯·德莱恩：我不必向他提建议，他该怎么做。作为欧委会，我们会在今夏看看，我们处在什么地方，然后作出决定 。不过，即使我们在年底时迎来一个硬脱欧，此后也能继续谈判。

德国之声：您现在得尝试，与联合王国谈成一个自贸协定。您能确切地说，为此，一年时间太短？

冯·德莱恩：事情并不只同自贸协定有关。双方要谈的还有至少10个或11个不同议题。比如，安全议题。要谈判的东西很多。我们将日以继夜工作，然后，我们会看看，走了多远。

德国之声：可是，普通条件下还从未在这么短的时间里谈成这样的东西的呀？

冯·德莱恩：我最初就说过，我们需要更多时间。但是，对这样的决定，您需要双方。在此，我们不太紧张，因为，正如已说过的那样，我们有着良好的谈判地位。

德国之声：在这种情况下--约翰逊首相无意延长、时间压力大--您会说，硬脱欧无可避免了？

冯·德莱恩：您听着，还是让我们先谈判吧。我们看一看英国的谈判授权；我们会得到自己的授权。我相信，现在就对年底作出预测，这不聪明。我已向您陈述了我们的选项，不过，您还是让我们开始（谈判）吧。

德国之声：您在谈判中的主要目标是什么？

冯·德莱恩：我的主要目标是，与我们的英国朋友们结成一种良好、公平、尽可能密切的伙伴关系。我们之间有很多共同利益。事关保护我们的内部市场、获得和我们的英国朋友们一样的游戏规则。我们必须确保联盟一致。

德国之声：委员会主席女士，我知道，您不看水晶球，但我还是要尝试一下。10年之后：您认为，那时，联合王国会重返欧盟吗？

冯·德莱恩：我总是对我的孩子们说，这是你们的任务。当然，这必须由英国人民来决定。在我看来，重要的是，现在得说：我们是朋友。我们愿意在未来维护一种伙伴关系。我们之间有这么多共同点，比如气候变化或数字化。在这里，我们有着共同立场，应该加强合作。请您也让我们看到积极面，争取到最好的结果。

乌苏拉·冯·德莱恩（61岁）从2019年12月1日起任欧盟委员会主席。此前，这位基民盟政治家是德国国防部长。

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采访记者：Max Hofmann