专访欧委会主席：人人都应获得新冠疫苗

德国之声：冯·德莱恩女士，欧盟将在周一举行的捐助会议上，尝试与全球伙伴们一起筹款75亿欧元，以促进新冠病毒疫苗的研发以及对COVID-19病毒疗法的临床试验。你们主要想实现什么？

冯·德莱恩：对我们来说，重要的是我们共同找到防治新冠病毒的有力答案。这一努力不分国界，不分国籍。我们只能用疫苗战胜这种病毒。因此我们必须在全球范围内采取协调一致的行动，因为我们要防止出现这样的局面，也就是如果某一天研制出了疫苗，只有负担得起的人才能够使用。我们已开始协调寻找疫苗的工作，但现在我们也需要建立生产这种疫苗的能力。

为此需要大量的疫苗。之后还要确保疫苗能够以合理、让人能够负担得起的价格分发到世界的每个角落。我们正在为此而努力。不过为此我们也需要资金。我们现在拥有一个全球网络，周一我们将借助捐助会议来筹集75亿欧元的资金。这仅仅是开始。我认为随着时间推移，我们将需要更多资金。

德国之声：你说过，需要一个公平且负担得起的价格。联合国秘书长古特雷斯在分发疫苗方面迈出了更大一步。他说，疫苗应该属于全世界，而不是属于个别国家、地区或公司。你支持这种观点吗？疫苗应该属于全人类吗？

冯·德莱恩：当然，每个人都必须获得这种疫苗。因此我们让所有相关的机构都来参与，例如世界卫生组织、"梅林达和比尔·盖茨基金会"、维康信托基金会和全球基金等等。我们得到世界许多许多国家的支持。我将此倡议带给了20国集团。为了能够真正实现全球协调一致，这是必要的。

德国之声：欧盟经济现在受到了沉重打击。有许多人警告欧盟做得太迟太少。您目前正试图为欧盟的复兴基金筹集资金。但到目前为止还没有具体的计划。现在这件事情有多么紧急？

冯·德莱恩：首先，欧盟及其各成员国已经为紧急危机筹集了34000亿欧元。因此就像可以灵活使用所有可支配的欧洲基金一样，现在可以随时提供国家援助。为了保障人们的就业，我们启动了一个为就业者支付短工报酬的方案。这样的话，只要经济重振，本就健康的企业便可继续运转。

你说得对，我们需要一个强大的复兴机制。因此我们建议动用欧盟的7年预算，该预算将继续扩大，成为一个类似于马歇尔计划的复兴工具。我们将借助预算资金来实施该计划，然后再落实到各成员国。

这是一个由所有27个成员国参与的投资和团结互助机制，也是加强凝聚力的工具。拥有这样的工具非常重要。这就是我们正努力的原因。只要说重要和有益的事情，欧洲理事会在都会给予我们支持。这是一项庞大的计划，但我相信我们会实现的。

德国之声：这种机制看上去是什么样的？意大利和西班牙等南部国家要求提供补贴，共同举债和发行新冠债券。像德国和荷兰这样的国家则对此表示反对。那么该机制将包含什么？补贴还是新冠债券？

冯·德莱恩：在整个复兴机制中，我们当然会在补贴和贷款之间取得平衡。期间我们必须与所有27个成员国进行谈判。然而重要的是，所有国家都同意我们必须走这条道路。我们在使用欧盟7年预算资金的同时，还有一个复兴机制。这将是一个强有力的措施。当然我们必须讨论细节和量身定制的计划，而这也是民主制的方式。但各国都同意，要为新冠疫情打击最严重并导致经济后果的国家提供支持。

德国之声：另一个与新冠病毒有关的问题是欧洲的价值观和原则。您是否担心欧盟的这场危机可能会被用来限制民主权利，例如在匈牙利？

冯·德莱恩：20个欧盟国家已采取了非同寻常的措施，在危机中这样做是可以的，因为必须要动作迅速。但是这些措施必须与局势相对应，而且要加以时间限制。此外，还必须对其进行民主监督。我们密切关注着这些措施的实施情况，例如是否违反言论自由或媒体自由。我们已经做好准备，一旦发生这种情况便立即进行干预。

德国之声：3月30日匈牙利通过紧急状态法时，您曾说不应该借新冠危机之机限制民主，您并没有点匈牙利的名，因此受到指责。今天您后悔当时没有点匈牙利的名吗？

冯·德莱恩：对我们来说，以相同的方式评判每个成员国很重要。的确，我们与匈牙利之间有过纠葛。我们将仔细思考所发生的这一切，但我们在各成员国之间必须保持公正。只有我们对所有成员国一律同仁，我们维护欧盟基本权利和做条约监护人的资格才会发挥作用。我们必须做好准备，出现问题就要采取行动。在这里我必须明确强调的是，如果我们认为这些措施不合适，我们将进行干预。

德国之声：作为医生出身，当您看到世界和欧洲所发生的局势时，会感到震惊或彷徨吗？

冯·德莱恩：这次新冠危机是毁灭性的，但是它还有另外的一面。一方面，它向我们展示了我们必须学习的东西。我们需要在欧盟以及全球范围内更好地交换医学数据，以便更好地做好准备。此外我们还看到，拥有能够应对此类冲击和危机的强大卫生系统是多么的重要。我们需要提高我们在欧洲共同调集、存储和分发诸如防护服和呼吸机等基本医疗物资的能力。

另一方面是，我们看到在过去的几周团结互助精神大大加强，这是好的一面。我们有波兰和罗马尼亚医生前往意大利支援。意大利也与其他成员国共享病毒测试结果。法国将患者转移到德国和奥地利，向西班牙和意大利支援了口罩。这些团结互助的例子有很多。看到这些，让人很高兴。

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现年61岁的医学博士冯德莱恩（Ursula von der Leyen）自2019年12月以来担任欧盟委员会主席。此前，她曾在默克尔的内阁中担任国防部长等职务。

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