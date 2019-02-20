 专访：欢迎竞争 但是中国应守规则 | 经济纵横 | DW | 01.03.2019

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经济纵横

专访：欢迎竞争 但是中国应守规则

几个星期前，德国联邦工业联合会发布了一份针对中国的纲领性文件，要求德国以及欧盟以更为强硬的姿态应对中国模式的挑战。该协会还认为，欧洲需要一套共同产业政策，让政府能够更好地协调经济界抗衡中国。德国之声就此话题采访了该机构理事迈尔。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

德国之声：迈尔先生，德国联邦工业联合会(BDI)等经济界代表，为何现在认为欧洲需要搞产业政策来应对中国？甚至不惜修订现行欧盟反垄断法规？

迈尔(Stefan Mair)：我不想过分强调"产业政策"这个概念。关键的问题是，我们欧洲必须力图增强自己的竞争力。总体而言，欧洲经济具有很强的竞争力，但是在某些科技领域，我们已经落后了，比如人工智能。所以我们需要通过改革教育体系、加强对科研的扶持等手段来来增强竞争力。就算我们要搞积极的产业政策，我认为也应该是提高竞争力一系列措施中的一部分，而不会是重点。

德国之声：如果说，德国社会的富足主要建立在科技领先带来的经济优势之上，那么，中国科技的迅速赶超，中长期层面上是否会成为对德国的威胁？

迈尔(Stefan Mair)：不会。我认为，只要德中双方能够遵守同样的游戏规则、从而能够在同样的框架中竞争，德国就不用担心中国。在过去十年中，德国企业展现出了很强的竞争力，在全球取得了值得自豪的巨大成就。问题是，我们在开展竞争时，是否都有同样的游戏规则。还是欧洲人按照欧洲规则，其他人也都用自己的规则。这才是德国经济界需要应对的问题。我们必须尽力去制订一套大家共同遵循的规则。

Deutschland Berlin Dr. Stefan Mair (DW/M. Cui)

德国联邦工业联合会理事迈尔

德国之声：既然您说到了规则。我们知道，在经贸方面，中国在过去以及现在都有着不同于欧洲的游戏规则。德国或者欧洲，又能怎样去促使中国在今后遵循一套和欧洲相似的规则呢？

迈尔(Stefan Mair)：我们一直在公开敦促中国至少要遵守那些当年加入世贸组织时承诺的规则。中国至少应该向这个方向努力。每当我们欧洲认为中国没有兑现承诺时，我们都毫不犹豫地去世贸组织申诉，比如启动反倾销调查。所以，我们一直在敦促中国遵守我们的规则。但是，还有许多规则是难以判断到底是否得到遵守的，比如政府补贴幅度是否超标等问题。不管怎样，我们在这些问题上也在敦促，今后也会继续这么做。

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