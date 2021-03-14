 专访：“核电使气候危机恶化！” | 科技环境 | DW | 21.03.2021

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科技环境

专访：“核电使气候危机恶化！”

核电能帮助我们实现气候目标吗？《世界核工业现状报告》的主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）在接受德国之声采访时给出否定答案，并解释其中原因。

年度《世界核工业现状报告》（WNISR）主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）

年度《世界核工业现状报告》（WNISR）主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）

德国之声：我们要将全球气温升幅控制在1.5度。对此，核电能发挥什么作用？

施耐德：如今我们首先要考虑的是紧迫性问题：每花一欧元，能最快减少多少温室气体。换句话说，就是综合考虑成本以及最高效的可行性。

谈及新建发电厂，核能根本就不在考虑范围。不仅因为它是目前最昂贵的发电方式，而且主要是建造反应堆耗时太久。这意味着，在新的核电站上投资的每一欧元都会使气候危机恶化，因为这些钱无法用于更有效的气候保护方案。

德国之声：那现有的核电站呢？

施耐德：确实还有核电厂，它们也在发电。然而，现在的情况是，许多能效更高的措施比核电站的纯运营成本还低。这是第一点，可惜也是经常被遗忘的一点。

第二点，如今可再生能源的价格也已变低，很多情况下比核电站的纯运营成本还要低。

我举两个例子：目前能提供世界最低太阳能电价的是葡萄牙，1.1欧分/千瓦时。而现在我们从西班牙初步获悉，风能和太阳能的电价约为2.5欧分/千瓦时，这低于目前世界上大多数核电站的纯运营成本。

在很多情况下，即使在风电和太阳能发电成本的基础上再加上1-1.5欧分/千瓦时的储电费用，总体价格还是可以低于核电站的运营成本。我们要在这里问同样的问题：花一欧元、一美元或一块钱能避免多少排放？

德国之声：那么，为什么现在还有人宣布要新建核电项目呢？

施耐德：我常常觉得，在核电问题上，我们奉行的是特朗普主义：事实不再重要。到处都在谈规划、谈项目，但实际上雷声大雨点小。我们每年都会在《世界核工业现状报告》中用300多页的篇幅对此进行详细记录。

德国之声：这背后的利益是什么？

施耐德：这些都是非常明显的自身利益。如果核能行业现在连虚幻项目都不提，那么它消逝得将会更快。

德国之声：那为什么会有政府参与？

施耐德：这其中有各种利益。例如，法国总统马克龙于2020年12月访问克鲁索(Creusot Forge)锻造厂时明确表示，保留核工业也涉及军事战略利益。法国也从不讳言其在核领域的军事和民用利益是紧密相连的。

中国等其他国家则有其他利益。中国通过“一带一路”倡议为众多国家的基础设施建设提供资金。这是大维度的地缘政治。

例如，有中资参与得英国欣克利角C（Hinkley Point C）核电站就属于上述情况。因此，即使这个项目经济效益低也没关系。中国的基础设施投资规模是巨大的，据说耗资约1万亿美元。总而言之，在回答你的这个问题时，要依国家而定，因为每个国家都有自己的利益。

德国之声：能源公司为什么还要继续运营无利可图的反应堆？

施耐德：主要原因是核电站只要运行就会产生收入。核电站一旦退役，就会产生额外的费用，出现亏损。

从日本的例子可以看出这一点。核电站往往需要数年时间才能正式关闭，因为公司无力将这些核电站从资产负债表的资产方面剔除。其中一些运营商会因此在一夜之间破产。

毋庸置疑，包括法国电力集团（EDF）在内的核电运营商正处于非常严重的财务危机中。问题是：他们将如何生存？从长远来看，如果没有政府的大规模补贴，肯定是不行的。但只要还能赚到欧元，即使不再盈利，也不会出现拆除费用和废物管理等问题。

德国之声：拆除费用有多高？

施耐德：拆除一个反应堆耗资约10亿欧元。而法国只准备了其中三分之一的预算。拆除的第一步是使反应堆从电网断开。

德国之声：这些高放射性废料的最终储存费用又是多少呢？

施耐德：没有人知道真正的费用，因为目前还没有可用的最终储存地。

德国之声：有关最终储存地研究的进展如何？

施耐德：目前还没有已经启用的最终存储地。与此有关的最先进的项目在芬兰和瑞典。然而，它们的理念来自于20世纪80年代初——用铜制容器储存。最新的研究却表明，铜制容器比原本以为的更容易受到腐蚀。这意味着，目前尚不清楚，瑞典和芬兰会采取什么行动。而这种情况也适用于其他国家。它们甚至更落后，连理论构想都还没有，就更别说储存地点了。

德国之声：亚洲国家发展到什么程度？

施耐德：日本和韩国都还没有地点和构想。中国有关于是否应该对核废料进行后处理的讨论，但是他们差得更远。

基本上，这些国家的行为和西方国家是一样的，而西方国家的核电站要早建二、三十年。换句话说，对于如何永久储存高放射性废料，目前还没有前瞻性的规划和可持续的构想。

观看视频 02:21

退出核能的代价

迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）是年度《世界核工业现状报告》（WNISR）的主编。该报告是关于全球核电产业发展的独立参考文献。施耐德曾在多个大学和工程学院任教，并担任多个政府和国际组织的独立顾问。他于1997年获得被称为“诺贝尔替代奖”的“正确生活方式奖（Right livelihood Awards）”。

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