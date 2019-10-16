专访：林郑月娥已无力治理香港

德国之声：在立法会内阻止林郑月娥（宣读施政报告）是促使特首回应你们改变香港的诉求的最佳途径吗？

陈淑庄：理论上这是新一立法年度的第一天。在发生了这几个月的一切之后，我们的特首林郑月娥依然拒绝对我们的诉求做出积极回应。今天她计划做施政演讲，却闭口不谈如何解决目前的问题。我不认为她能够解决任何问题，或能让香港继续向前发展。我们有这么多问题摆在她面前。但她选择不去解决这些诉求，一意孤行。看一下施政报告不难发现，都是老调重弹，没有任何新意。我实在不知道，她这样如何能治理香港。同时，代表普通的香港人发声，是一个立法会议员的指责和义务。

德国之声：你谈到解决眼下的问题。但打断立法会的议程，也意味着立法会无法正式撤回《逃犯条例》的修例草案。这正是（抗议运动的）关键诉求之一。这难道不是你的选民希望你在立法会所作的事情吗？

陈淑庄：我承认这是个问题，这个问题在几个月前就应该解决。如果林郑月娥女士在抗议运动之初就做出撤回条例的决定，我相信这一切不会持续这么长时间。说实话，我觉得建制派阵营和林郑女士比我们更急于正式撤回条例。

德国之声：你认为林郑月娥应该辞职？这是向前走的正确途径？

陈淑庄：当然。我不认为她还能继续治理香港，在近几个月发生的一切之后，我们清楚地看到她没有这个能力。我想，林郑月娥尽快辞职应该是让香港继续向前走的第一步。

德国之声：美国国会表决通过了一份支持香港人权的法案。这对你们是否有所帮助？你们需要更多的国际支持吗？

陈淑庄：是的，我们需要更多国际关注、更多支持。这事关国际标准，我们希望维护我们在香港的人权和自由。

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