 专访：林郑月娥已无力治理香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

专访：林郑月娥已无力治理香港

在泛民派立法会议员的强力阻拦和干扰之下，香港特首林郑月娥未能按计划现场宣读施政报告。这样的行动是否有助于解决当前局势？参与杯葛行动的香港立法会议员、大律师陈淑庄接受了德国之声电视采访。

Hongkong Protest im Parlament (Reuters/T. Siu)

德国之声：在立法会内阻止林郑月娥（宣读施政报告）是促使特首回应你们改变香港的诉求的最佳途径吗？

陈淑庄：理论上这是新一立法年度的第一天。在发生了这几个月的一切之后，我们的特首林郑月娥依然拒绝对我们的诉求做出积极回应。今天她计划做施政演讲，却闭口不谈如何解决目前的问题。我不认为她能够解决任何问题，或能让香港继续向前发展。我们有这么多问题摆在她面前。但她选择不去解决这些诉求，一意孤行。看一下施政报告不难发现，都是老调重弹，没有任何新意。我实在不知道，她这样如何能治理香港。同时，代表普通的香港人发声，是一个立法会议员的指责和义务。

德国之声：你谈到解决眼下的问题。但打断立法会的议程，也意味着立法会无法正式撤回《逃犯条例》的修例草案。这正是（抗议运动的）关键诉求之一。这难道不是你的选民希望你在立法会所作的事情吗？

陈淑庄：我承认这是个问题，这个问题在几个月前就应该解决。如果林郑月娥女士在抗议运动之初就做出撤回条例的决定，我相信这一切不会持续这么长时间。说实话，我觉得建制派阵营和林郑女士比我们更急于正式撤回条例。

Tanya Chan, Anführerin von Occupy Central, spricht vor dem Betreten eines Gerichts in Hongkong Tanya Chan, Anführerin von Occupy Central, spricht vor dem Betreten eines Gerichts in Hongkong Tanya Chan, Anführerin von Occupy Central, spricht vor dem Betreten eines Gerichts in Hongkong Tanya Chan, Anführerin von Occupy Central, spricht vor dem Betreten eines Gerichts in Hongkong (picture-alliance/AP/K. Cheung)

立法会议员陈淑庄（资料图片）

德国之声：你认为林郑月娥应该辞职？这是向前走的正确途径？

陈淑庄：当然。我不认为她还能继续治理香港，在近几个月发生的一切之后，我们清楚地看到她没有这个能力。我想，林郑月娥尽快辞职应该是让香港继续向前走的第一步。

德国之声：美国国会表决通过了一份支持香港人权的法案。这对你们是否有所帮助？你们需要更多的国际支持吗？

陈淑庄：是的，我们需要更多国际关注、更多支持。这事关国际标准，我们希望维护我们在香港的人权和自由。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

DW.COM

林郑破例视像宣讀施政报告 房屋牌能否撼动示威？

香港抗议声由街头延续到议会，林郑月娥在议事厅内碰壁，导致她成为历史上首位要以视像方式宣读施政報告的领导人。面对社会上呼声不绝的政治诉求，林郑月娥选择以房屋牌回应。 (16.10.2019)  

香港暴力持续 林鄭:《施政报告》聚焦民生议题

港府祭出《反蒙面法》後，已经维持4个月的反政府抗议活动并未就此和缓。外界关注香港特首会在《施政报告》中会提出什么说法和对策。她强调会优先处理土地和住房措施。这种方式能治标治本吗? (15.10.2019)  

相关音频视频

香港示威押注國際戰線？  

相关内容

Carrie Lam Hongkong Proteste im Parlament

林郑破例视像宣讀施政报告 房屋牌能否撼动示威？ 16.10.2019

香港抗议声由街头延续到议会，林郑月娥在议事厅内碰壁，导致她成为历史上首位要以视像方式宣读施政報告的领导人。面对社会上呼声不绝的政治诉求，林郑月娥选择以房屋牌回应。

Hongkong Anti-Regierungsproteste nach Vermummungsverbot

“今天禁蒙面，他日禁发声”？ 07.10.2019

一位香港行政会议成员表示，如果香港政府最新颁布的《禁蒙面法》不能吓阻反政府抗议活动，那么港府将不排除其他方式止暴制乱，其中也包括禁网。目前因反修例而起的香港街头抗议活动已经持续了近4个月。

China Hong Kong Flaggen Symbolbid zum 20-jährigen Jubiläum der Rückgabe

港人计划十一示威 港府取消焰火表演 18.09.2019

尽管担心暴力升级，数月来要求更多民主自由的香港示威者仍计划在中国国庆节当天举行示威活动。而港府于周三宣布，取消原定于10月1日在维多利亚港举行的国庆焰火表演。

广告

媒体看中国

Die Geschäftsinteressen der USA in China sind größer als Handelsdaten vermuten lassen Aussprache lernen Die Geschäftsinteressen der USA in China sind größer als Handelsdaten vermuten lassen (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Dycj)

德语媒体：“拼爹”德银 遭灾活该

德意志银行在中国的不光彩行为，引发了德语报刊的口诛笔伐。《南德意志报》认为，德银在中国的人事策略可以用“拼爹”一词来概括。《总汇报》则愤恨地指出，干了那么多丑事的德银，如今遇到了灾祸，全是自找的。  