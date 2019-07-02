专访:「林郑下台才能恢復香港经济信心」

(德国之声中文网) 德国之声:香港最近的抗议行动对国际投资者有什么影响?

关焯照:當國際投資者看到香港這樣混亂的情況，他們會擔心社會不夠穩定，或是抗争是否会持续下去。 如果抗爭持續下去,香港政府有沒有辦法處理? 但我認為最終就是跟投资者的信心有关。 但某种程度来说，我也认为这是短期的危机。 政府还是得进行改革，让投资者感到有信心。 他们也在观察，特首是否會下台?政府会不会回应人民诉求? 会有什么策略? 我总的认为，影響是短期的。

德國之聲:现在港府已经表示停修《逃犯條例》。 你觉得这是否能平息投资者的忧虑?

关焯照:中國與香港的连结愈来愈近，但只要香港能够保持司法独立就没问题。 港府现在并没有说要放弃或是撤回修例，比较像是延后。 这跟民众要求的撤回是不同的。 政府应该要更清楚表态。 我觉得现在的问题是，這種擔憂会一直都在，政府会不会又第二次第三次推这个条例。 就算不是这两年，会不会未来政府还是推这个法。 這會傷害商业界和投资者的信心，导致資本慢慢離開香港。 除非港府能夠說服投资者，未来几十几二十年都不会推这种《逃犯修例》，才會好一點。

德國之聲:許多人預測六七月的零售業可能會因為消費者信心下降。 您怎么看?

关焯照:零售業收益是一定会下降。 当社會動亂发生时，香港人就会開始擔心未来的经济，担心社会稳定，最後就是消費者信心尽失，当消费者不開心，就会减少消费，因为对经济发展感到悲觀。

德國之聲:中国旅客花費也是香港零售业收入重要的来源。 如果中国旅客因为抗争不来，香港经济是否也会受到重大影响?

关焯照:回到对零售业的冲击，最主要的還是中國政府會不會因为香港的状况，限制來港旅遊的人數。 这是一个政治决定。 我认为北京政府接下来两个月不会让更多内地旅客来香港，甚至减少人数。 但只要香港回歸正常，旅客就会回来。 但短期来看的确會傷害旅遊業，也会伤害零售業。

德國之聲:听起来您对香港经济的未来很悲观?

关焯照:也不是。 我强调的是，政府能不能重新恢复投资者的信心。 政府必须要公开承诺会撤回修例。 这是港府引起的，如果林郑月娥可以表示撤回，可以让投资者恢复短期信心。 但这个案例一开，民众就会一直担心，事件会不会重演。 最终还是会伤害投资者信心。 在香港资本也会慢慢离开。

德国之声:中国官媒强调，「衝突和脱序行为会伤害香港国际商业中心的形象」，您怎么看?特别是年轻人的抗议方式不断升级。

关焯照: 年轻人是在呼救，所以才有人会去冲击立法会。 在西方社会也有这种状况，甚至更严重。 年轻人所传达的讯息是，香港有根本的问题。 因为特区政府实施也问题政策，才让年轻人看不到未来。 所以政府需要进行改革。 现在的制度对富者有利，对贫者不利。 如果人民看不到希望，就会一直产生动乱。 除非北京和香港政府承诺会有根本性的改革，保证香港司法独立，北京不会无端伸手干预，社会才能冷静下来。 政府才是一切根源。

德国之声:你对港府有信心吗?

关焯照:我对林郑月娥没有信心，她一定要下台。 只要她担任特首的一天，都会成为冲突的焦点。 看到她，人民就不高兴，问说，为什么她不用为了造成这样的混乱局面下台?要恢复经济信心，政府一定要做出大的改革，香港民众才会满意。 即便她现在说要撤回修例都太晚了。 从过去几周她的发言，还有那天凌晨四点记者会，她表现地都很荒谬。 过去几年她所领导的政府表现的也很荒谬。 特别到要修订《逃犯条例》更是，即使社会大众都反对，认为修例会伤害香港国际商业中心的地位，她还是不听，她的内阁也都不听，真的很蠢。 林郑月娥一定要下台。