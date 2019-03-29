专访：林荣基的「最后一次游行」

德国之声：如果"逃犯条例"通过，你认为自己会被引渡吗？

林荣基：我的经验是，如果大陆要执行很辣的措施，你不要有任何期望，有期望的话你会失望。中国政府目的很清楚，清空香港异见人士，你不走的话就要在引渡条例下闭嘴。

我这些人就必须要走，因为我还有罪名在身。所以我要在条例七月通过前走，哪怕我确实在香港没有犯事。最惨是所有香港人都受影响，即使你没有犯事也受牵连，其实很恐怖。3月31日很可能是我最后一次在香港参与游行。之后就要找地方落脚，讲得难听一点就是「着草」（逃走），主要原因就是这个条例。

我相信这不是香港政府的问题，而是中国政府的政策，港府只是负责执行的傀儡。如果是为了抓捕台湾杀人案疑凶，为何台湾政府曾经三次联络港府，只回应过一次？港府可以跟台湾政府直接签协议，但它说不做。整件事其实讲不通，互相矛盾，现在很明显是强行执行。

德国之声：但是港府的方案指明不会引渡在香港不属犯罪的罪行，包括政治罪行。

林荣基：问题是中国政府可以变更你的罪名以我为例，因为「违法经营书籍销售罪」被通缉，我的罪名在香港不算犯罪，无法引渡我上去但如果它变更罪名，例如指控我窃取书店的电脑？我当时本打算把存有读者资料的电脑带上去，最后不想出卖读者而改变主意。在香港也有这条罪，那么就有可能把我引渡。最惨的是香港法庭没有权力判断证据的真伪。

德国之声：面对商界的反对声浪，港府不久前宣布剔除了9项罪行，当中包括不少经济罪行此举有否减轻你的疑虑？

林荣基：这算是让步，但这种让步只是维护了那群人，变相鼓励犯法的人来香港我担心的是，假如一个香港作家写了某些书触犯中国法例，会否用另一个刑事罪行包装把你引渡。这牵连到出版，发行，零销甚至媒体，言论自由一定会受规范。在香港曾经示威，举牌，发表所谓「不当言论」，参加座谈会的人，会否被中国政府视为触犯政治罪行，然后用其他刑事罪行包装把「政治犯」引渡上去。这不只影响香港，而是全世界。只要你经过香港，即使没有入境中国内地，当局都可以禁止你离境，拘留你。

但是另一方面，反而经济上的犯罪行为可获豁免，这是很鲜明的对比，很巨大的落差。如果最终条例是如此颇为荒谬，一边鼓励经济犯罪，另一边却限制言论自由，会达到这种效果。很明显想限制香港言论自由，散播白色恐怖，以后你还敢说话吗？

德国之声：很多人把"逃犯条例"与基本法23条比较，你个人怎么看？

林荣基：以前基本法23条立法争议，被指规范香港言论自由，因为50万人上街被搁置我觉得一旦通过引渡条例，他们不会急着立法，因为它比23条更辣最明显的。区别在于23条在香港执行，但新引渡条例在大陆执行。在香港坐牢和大陆坐牢是两码子事，香港监狱有阅读，通讯，联络家人的自由，大陆有吗？你看李明哲就知道，给你吃腐烂的食物，没收衣物，也可以随时取消探视。如果这些都可以重演，每一个香港人或受刑人在大陆的遭遇可能跟李明哲差不多。还有很多被囚的维权律师，关押后还未判刑已被施刑，好像江天勇被打到肋骨骨折。但在香港坐牢不会发生这种事，是很明显的区别。

德国之声：你从铜锣湾书店事件「被失纵」，到现在还被中国当局通缉在这次修订"逃犯条例"之前，有打算离开香港吗？

林荣基：2016年回香港的时候，其实那天开完记者会已经可以走，朋友跟我说可以去美国，一切都安排好了但我不走，因为当时的信念很强，我在香港没有犯事，心安理得不用怕，为什么要走？当时相信香港法例对香港人有保障，我习惯在法治下生活，相信法律。但现在很清楚，香港人权自由被削弱得很严重，甚至荡然无存。在当今的情况下，我这类背景的人不可能留在这。而很明显他们也想我们离开。

德国之声：某种程度当局是否达到了目的？

林荣基：香港人的反应太差了，这是相对的它做不做得到也要视乎香港人回应，当年推动基本法23条失败因为有50万人上街这次游行有没有50万人。？没有。大多数一般香港人都不会发声，700万人当中会出来维权的都不多。

你看到有些香港人已经合作了，要不闭咀不作声，有条件的就打算离开。香港人在开埠一百多年以来，从未试过一个时期有真正的选举权，所以国家和地方观念很薄弱，这是环境使然。不像别的国家，例如美国人的国家观念很强，因为人人都有投票权，国家是自己有份的。香港有没有？没有。香港人性格为何形成如此，我觉得因为环境使然。

但是，不能只是怪责大陆政权肆无忌惮统治香港，做没有法律依据、粗暴的行为。我的观察是，香港人本身也有责任。讲得难听一点，这个法例通过以后，大多数香港人是自取其辱，自己也有责任。而我唯有能做多少做多少，没有办法不走。

德国之声：目的地会是哪里你以前提过台湾，现在还是考虑之列吗？

林荣基：我正在等待消息，只要确定落脚点我就会动身，逗留在香港的时间一定不会超过今年七月有朋友协助筹划，是对方主动的，开初想过美国，否则去德国，人权状况较好。后期有朋友主动联络，有第三个地方可选择，也是有民主自由的国家。还未确定以什么身份去。

我本身对台湾有一定了解，台湾也是有民主自由的地方，并非不安全。我这是政治事件，他们不可能引渡我，所以我跟你讲会去有民主自由的地方。

德国之声：你从铜锣湾书店事件那时回来香港，至今还不到3年就要离开当初有想过那么快吗怎么看香港的未来？

林荣基：比我预计的快，当时回来估计可能还可以留在香港5到10年。

习近平上台后，2013年发表「七不讲」我们看到他有意识地对香港施加限制：通过选举主任拿走你的被选举权，有过港独言行的就被淘汰;当选的，通过人大释法把你取消资格。铜锣湾书店事件发生后，西九高铁实施一地两检，让大陆派人来港执法。

我们看到是一步一步的，而且频率更密。以前可能一年半年一次，现在可能几个月一次，这是过去几年的趋势。看看我就知道了，不需要再举例。我这桩本来是小事，在普世价值下的地方不可能发生，卖几本变成罪犯，你说有没有可能？只有在威权统治的地方才可能发生。

未来十年会愈来愈差，只有更坏，没有最坏。中国在习近平当政下，香港还会一直沉沦。

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