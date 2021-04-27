专访林浊水：台湾的民主并不成熟

（德国之声中文网）民进党染黑风暴延续，派系之争浮上台面。日前身兼民进党主席的蔡英文总统在党内部的会议上说：“民进党怎么没大人，我就是大人，我会处理，有事好好说，又不是没有办法谈”。林浊水称，一个民主国家的元首不应该如此说话。以下是德国之声专访问林浊水的节要

德国之声：您可以解释一下您为何说“难道这就是我们要的民主？”，以及“这是个民主国家吗”？

林浊水：蔡总统这样说让我很惊讶。事情的缘由有二：首先是民进党台北市党部内有黑道的问题，另外就是总统的某位国策顾问有黑道的背景。在这两个前提下，有人用江湖话语来质问蔡英文总统：难道民进党家里没有大人？言下之意是，因为没有大人管事，才会让下面的人胡作非为吗？蔡英文于是回答：她就是大人。这种说法我觉得很不恰当，因为“大人说”一来是江湖用语，二来是父权社会、威权体制内的旧价值观。蔡英文不应该用“父权精神”或“威权体制”的伦理来领导民进党，完全不符合民主的价值。我觉得蔡英文是上当了，说了不该说的话。

德国之声：“黑金”往往并存，就您所知民进党内有“金”的问题吗？

林浊水：有的。比如苏震清的案子。（注：苏2020年疑似涉贪，目前收押禁见中。）比较遗憾的是苏震清也是属于蔡英文的嫡系“英系”。民进党前秘书长罗文嘉曾经批评民进党日趋“世俗化”。罗文嘉的批评我不大以为然，因为我认为民主政治本来就是世俗的政治。但是，一个政党如果只剩下“世俗”，而没有一丝一毫“超越价值”，没有追求“超越”的精神，这个党就很有问题。其实不只民进党或国民党，台湾的政党和政治领袖几乎都没有担当，没有决断的能力。

值得庆幸的是，台湾有非常好的基础，使得台湾在中美经贸战争和新冠肺炎肆虐下不仅幸存，而且表现优异。因为台湾的医疗品质不错，所以在全世界疫情蔓延下，台湾竟然成为一片净土。另一方面，台湾作为一个二战后才急起直追的经济体，成长快速，可见台湾人民的素质不错；中美经贸战争反而给了台湾经济发展的新契机。当全世界供应链重组之际，台湾是少数获利的国家。

德国之声：您批评台湾的政治人物缺乏担当和决断力，为什么这么说？

林浊水：这几年我们看到了一些事。比如疫苗。以色列和新加坡都买了很多的疫苗，让他们的民众快速而且免费施打。在台湾疫苗却仍然没有着落。我觉得是台湾的政治人物忧谗畏讥，没有担当。在野党的民粹作风，使得政府不敢有决断。但是如果买疫苗是对的，就不要害怕别人批评，要赶快去做。又比如当华航的机师要求缩短隔离天数时，政府和政治人物就因为没有果断的做出决定，反而顺从他们的意见，才会造成今天疫情如此大的破口。另一个例子是，目前台湾的国防面临极大的压力，但是没有任何政治人物敢主张“恢复征兵制”。北欧的瑞典2018年当国家面临军事威胁时，勇敢的将募兵制改回征兵制，男女都要当兵。为什么台湾不做呢？难道台湾比瑞典安全吗？英国的“经济学人”杂志，不是最近才称“台湾是地表最危险的地方”？

我觉得台湾的运气非常好，一再渡过难关。但是台湾的政治领袖非常有问题，忧谗畏讥，不敢有决断。

德国之声：台湾正逢多事之秋：缺水、干旱、停电、疫情升温、股市大跌，政府陷入捉襟见肘的窘境。您有什么看法吗？

林浊水：缺水的事不能全怪民进党，谁执政都没办法解决这个问题。当然如果硬要批评民进党，我们可以指责民进党在这么多年里，为什么输水管线漏水的事，没有大幅改善。而且水费还是如此便宜；台湾的水费、电费几乎是全世界最便宜的。水价便宜到无法说服民众应该节约用水的地步。从这件事情上也可以看出政治人物的没有胆识，没有决断力。

但是有关供电的问题，民进党绝对有责任。民进党不敢诚实面对台湾缺电的问题，只会跟着一些环保团体的节奏起舞，搞得手忙脚乱。其实大家都知道太阳能和风电不够稳定，无法当作备载容量。这几年我们看到日本重启核电厂，法国继续拥抱核电，英国兴建新的核电厂。民进党说我们的备载容量绝对够，会停电是其他方面有问题。问题是，如果备载容量真的足够，就不可能发生5月13日台湾大停电的事。

德国之声：您觉得台湾的民主是一个成熟的民主？

林浊水：台湾的民主并不成熟。因为民主政治应该是“责任政治”。在台湾没有人负责，所以台湾不是一个成熟的民主政治。有人说是不是应该修改宪法。我认为修宪是必要的。其实宪法完备，国家不一定运作得宜；但宪法不完备，国家的运作一定出问题。

德国之声：您对台湾的民主运作有何看法？运作的好吗？

林浊水：我认为台湾的民主政治运行的还不错。纵使我刚刚非常严厉的批评我们的政治领袖；但庆幸的是，在台湾没有出现像特朗普这样的政治人物；或者说，像特朗普这样的人目前仍然无法在台湾出头。所以说，台湾的人民和政治人物其实都在进步中。而我最担忧的有两件事：一）政治人物的品质，二）台湾的宪政体制。因为目前的宪政体制中“权责不分”，才会造成许多问题。

德国之声：您赞成内阁制吗？

林浊水：我赞成内阁制，因为内阁制在大部分的国家运作起来似乎比较顺畅，权责分明。如果国家治理好，执政者就可以继续做。如果做的不好，就得换人做。可是总统制之下，执政者如果做不好，人民就得忍受他直到他任期结束。在台湾的现状是：有个行政院长可以当炮灰，总统不用负任何责任。这样更糟糕！

德国之声：以前民进党不是希望将政府体制改成内阁制吗？

林浊水：但是蔡英文根本不想改成内阁制，因为对她一点好处都没有。其实如果要改成内阁制，最好的时机应该是2014年太阳花学运时。大学生占领国会，老百姓却默许他们占领，显示宪政危机大到人民甚至可以容许学生占领国会，可见人民的不满到达极点。当年的主流民意是同意修宪，并将体制改为内阁制，可是蔡英文不答应。

德国之声：您从党外时期开始为台湾的民主化奋斗，几十年过去了，您认为台湾的民主成功吗？

林浊水：台湾的民主化大致从1990年代开始，如今30多年过去，比起许多西方国家，台湾的民主年轻很多，但是表现的一点也不逊色。很多年以前当我还是立法委员时，有一次去美国国会参观，有一位美国国会议员笑台湾的国会经常打架，有位女性议员甚至拿高跟鞋敲人；我赶紧说，那是台湾的国民大会，而不是立法院。我接着又说，听说美国国会还有开枪的记录呢！那位美国国会议员只好承认有此事，甚至带我去看拔枪发射后遗留的弹孔。

台湾作为一个后起之秀，可以参考前人的做法，所以发展起来比较快速，这点毋庸置疑。但其中有两点可以批评：第一，既然可以参考别人的做法，就应该做得比别人好，为什么台湾没有做的更好？举例说，台湾修宪过程中其实可以参考许多国家的做法，但显然没有好好参考，使得台湾目前的宪法漏洞百出，特别是权责不分的部分。既然权责不分，然后要求政治人物必须负责任，难怪困难重重。第二，因为台湾情势险峻，所以一定要做得比别人好，只是不逊色还不足够，要非常出色，才有办法生存。

因此台湾内部的改革要加速前进，而且更彻底。举个例子来说，国防部近日宣布将既有的“军团制度”改为“战区制度”，也就是改为“联合作战”的概念，这个改革延迟太久了。“联合作战”的概念是美军在打“海湾战争”时，采取的作战方法。二战时三军互相支援叫做“协同作战”。协同作战的策略到了1990-1991年的海湾战争时，美军发现不够用，所以发展出“联合作战”的策略。当时还有一个重要的科技背景，就是网络通讯的迅速发展。这些因素使得指挥链大幅缩短，扁平化。“联合作战”的模式在海湾战争的时候已经发展成熟。2000年台湾政权更迭，当时有人建议台湾也采用“联合作战”的模式，但是这个建议没有得到采用，因为一旦组织扁平化，将官的员额就会大幅下降，当时国民党和民进党的议员联合起来反对这个提案。如今大陆的飞机、船舰台湾四周到处跑，台北终于受不了了，才愿意改变。其实已经比中共慢了。习近平在很多年前便着手“军改”。以前的作战一定是陆军领导，如今至少在中国的东部战区就是由空军来领导。不再由陆军统一调配，而是具备多军的概念，类似联合作战；所以我们比共军落后许多。

德国之声：所以您认为台湾的政治领导人不够努力？不积极？

林浊水：不，他们很认真，每天工作到晚上12点。他们缺乏的是胆识，远见和决断力。

德国之声：台湾的民主对大陆有任何启示吗？

林浊水：台湾的民主对中国的执政者是一个很大的压力；对大陆内部有改革意识、向往民主的人而言，台湾的民主是有意义的，因为它证明：华人也可以实现民主。台湾的民主对这些人是一项鼓舞。

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