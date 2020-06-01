专访李卓人：六四烛光晚会遭禁 港人抗争不止

周一，香港警方对于在维园举办六四纪念烛光晚会的申请发出了反对通知书。这意味着香港持续数十年的六四烛光晚会传统将被打破。作为主办人之一的香港支联会主席李卓人在接受德国之声专访时指出，今年烛光晚会的遭禁意味着香港人在过去三十年中享有的自由已经丧失殆尽。
德国之声：香港警方6月1日对一年一度的六四纪念烛光晚会发出了反对通知书，31年以来香港第一次无法延续悼念天安门事件死难者的传统。这对于香港和香港市民来说意味着什么？
李卓人：烛光晚会是"一国两制"的象征，它代表港人谴责中共1989年天安门血腥镇压事件的自由权利。
这一标志性的活动已经持续举行了三十年，我记得每当香港遇到重大政治危机时，人们都会说"这可能是最后一次六四烛光晚会了，所以我们一定要参加"。我们还是将这一传统延续下来，直到今年。
而当北京在六四纪念日临近的时候公布了港版国安法草案时，我认为这一政治行动真实反映了林郑月娥对北京的忠诚。与此同时，因为疫情背景下的限聚令仍然在实行，所以港府处理起来可谓是轻而易举。这是一个完美的借口，但我认为这也是一个有着政治动机的借口。
香港警方试图将这个借口包装成对公共健康挑战的担忧。但其实这个借口是荒谬的，因为现在学校都已经复课，企业也都开始恢复运营。但是他们不在意这些，只是一心一意要禁止香港举行任何形式的集会，包括反对国安法的示威游行。
从象征意义上来说，禁止六四烛光晚会就相当于向全世界宣告，香港过去的"一国两制"如今已经变成"一国一制"。香港人正在失去我们在过去三十年中享有的自由。这让人们更加担忧，因为大家会想，在国安法实施之后，还会发生什么。
德国之声：香港前特首梁振英曾经建议，在国安法颁布之后，类似六四烛光晚会这样的活动就可以予以禁止了。在今年收到警方反对通知书之后，你是否担心这一传统和与之相关的象征意义会在香港就此消失？
李卓人：一旦国安法在香港实施，这座城市所残存的所有自由将会被摧毁殆尽。在过去几周里，我们支联会进行了很多讨论，未来香港在哪里还能允许人们喊出挑战中共的口号。香港所有亲北京的政治人物强调，高呼这些口号就意味着我们要将其付诸于行动，所以这些口号在香港也不能喊了。
如果香港法院做出了某个违背中共意愿的裁决，那么他们总是可以重新解释基本法。因此，你只要看看"颠覆"这个概念就会知道，在中国，他们可以把人权律师关起来，把知识分子送进监狱，甚至连贩售纪念六四天安门事件的葡萄酒都会被定义为犯罪。我们在香港做的事情可远远不止卖一些葡萄酒那么简单，那么当这部国安法在香港执行，我们会面临什么遭遇呢？
我们一方面会继续现在正在做的事情，包括组织在中联办门外示威游行，以及守护六四纪念馆等。问题在于我们是否能够被允许做这些事情，取决于我们支联会日后是否会被禁制。这也取决于北京将如何实施这一法律。
德国之声：你曾经在当年营救参加六四学运成员的行动中扮演过关键角色。那时候对于从中国大陆逃出来的学运人士来说，香港还是个安全港。你希望香港人能够记住与六四运动相关的哪些东西？
李卓人：1989年的六四事件对于所有香港人来说都是一个非常触动心扉的时刻。这也是一部香港人民政治觉醒 的历史，我们经历了燃起希望到镇压和大屠杀之后的彻底失望。对于中国人民和香港人民来说，这都是悲伤的时刻。我们见证了中共向自己的人民开枪，用坦克去碾压他们。
另一方面就是香港为争取民主所做的抗争。在英属殖民地时代，我们就一直在争取获得更多民主。但是在英国将主权移交给中共政权的时候，他们没有做出任何民主方面的承诺。而所谓的自由保障现在也被北京践踏，但英国政府却没有采取任何行动。
最后一点就是组织六四烛光晚会的30年传统。随着一年一年的传承，这一活动的能量也愈加强大。香港人都认为这样的烛光晚会能够在香港举行是一件很神奇的事情，因为它代表了香港人在为中国民主化而做出的不懈努力，同时也传递了关于天安门大屠杀的真相和记忆。
德国之声：支联会呼吁香港人继续纪念六四的传统，在城市多个地点举办小型的烛光晚会。在限聚令的背景下，你们计划如何去组织这些活动？
李卓人：因为不能在维园举办烛光晚会，所以我们呼吁香港人自己决定要以什么样的方式来纪念六四。他们可以选择的方式包括，在香港的任何一个角落，都可以点起蜡烛。烛光代表了我们对于那场屠杀事件的回忆和谴责，同时也折射出香港目前的处境。
这样我们就能让烛光在整个香港亮起，从而给全世界传递一个信号，那就是香港人仍然在延续着纪念六四的传统，仍然在继续抗争。
李卓人是前香港立法会议员、民主运动人士。他同时也是过去三十年里香港维园纪念六四烛光晚会的主办人之一。
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