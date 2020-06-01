专访李卓人：六四烛光晚会遭禁 港人抗争不止

德国之声：香港警方6月1日对一年一度的六四纪念烛光晚会发出了反对通知书，31年以来香港第一次无法延续悼念天安门事件死难者的传统。这对于香港和香港市民来说意味着什么？

李卓人：烛光晚会是"一国两制"的象征，它代表港人谴责中共1989年天安门血腥镇压事件的自由权利。

这一标志性的活动已经持续举行了三十年，我记得每当香港遇到重大政治危机时，人们都会说"这可能是最后一次六四烛光晚会了，所以我们一定要参加"。我们还是将这一传统延续下来，直到今年。

而当北京在六四纪念日临近的时候公布了港版国安法草案时，我认为这一政治行动真实反映了林郑月娥对北京的忠诚。与此同时，因为疫情背景下的限聚令仍然在实行，所以港府处理起来可谓是轻而易举。这是一个完美的借口，但我认为这也是一个有着政治动机的借口。

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香港警方试图将这个借口包装成对公共健康挑战的担忧。但其实这个借口是荒谬的，因为现在学校都已经复课，企业也都开始恢复运营。但是他们不在意这些，只是一心一意要禁止香港举行任何形式的集会，包括反对国安法的示威游行。

从象征意义上来说，禁止六四烛光晚会就相当于向全世界宣告，香港过去的"一国两制"如今已经变成"一国一制"。香港人正在失去我们在过去三十年中享有的自由。这让人们更加担忧，因为大家会想，在国安法实施之后，还会发生什么。

德国之声：香港前特首梁振英曾经建议，在国安法颁布之后，类似六四烛光晚会这样的活动就可以予以禁止了。在今年收到警方反对通知书之后，你是否担心这一传统和与之相关的象征意义会在香港就此消失？

李卓人：一旦国安法在香港实施，这座城市所残存的所有自由将会被摧毁殆尽。在过去几周里，我们支联会进行了很多讨论，未来香港在哪里还能允许人们喊出挑战中共的口号。香港所有亲北京的政治人物强调，高呼这些口号就意味着我们要将其付诸于行动，所以这些口号在香港也不能喊了。

2019年维园六四烛光晚会

如果香港法院做出了某个违背中共意愿的裁决，那么他们总是可以重新解释基本法。因此，你只要看看"颠覆"这个概念就会知道，在中国，他们可以把人权律师关起来，把知识分子送进监狱，甚至连贩售纪念六四天安门事件的葡萄酒都会被定义为犯罪。我们在香港做的事情可远远不止卖一些葡萄酒那么简单，那么当这部国安法在香港执行，我们会面临什么遭遇呢？

我们一方面会继续现在正在做的事情，包括组织在中联办门外示威游行，以及守护六四纪念馆等。问题在于我们是否能够被允许做这些事情，取决于我们支联会日后是否会被禁制。这也取决于北京将如何实施这一法律。

德国之声：你曾经在当年营救参加六四学运成员的行动中扮演过关键角色。那时候对于从中国大陆逃出来的学运人士来说，香港还是个安全港。你希望香港人能够记住与六四运动相关的哪些东西？

李卓人：1989年的六四事件对于所有香港人来说都是一个非常触动心扉的时刻。这也是一部香港人民政治觉醒 的历史，我们经历了燃起希望到镇压和大屠杀之后的彻底失望。对于中国人民和香港人民来说，这都是悲伤的时刻。我们见证了中共向自己的人民开枪，用坦克去碾压他们。

另一方面就是香港为争取民主所做的抗争。在英属殖民地时代，我们就一直在争取获得更多民主。但是在英国将主权移交给中共政权的时候，他们没有做出任何民主方面的承诺。而所谓的自由保障现在也被北京践踏，但英国政府却没有采取任何行动。

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最后一点就是组织六四烛光晚会的30年传统。随着一年一年的传承，这一活动的能量也愈加强大。香港人都认为这样的烛光晚会能够在香港举行是一件很神奇的事情，因为它代表了香港人在为中国民主化而做出的不懈努力，同时也传递了关于天安门大屠杀的真相和记忆。

德国之声：支联会呼吁香港人继续纪念六四的传统，在城市多个地点举办小型的烛光晚会。在限聚令的背景下，你们计划如何去组织这些活动？

李卓人：因为不能在维园举办烛光晚会，所以我们呼吁香港人自己决定要以什么样的方式来纪念六四。他们可以选择的方式包括，在香港的任何一个角落，都可以点起蜡烛。烛光代表了我们对于那场屠杀事件的回忆和谴责，同时也折射出香港目前的处境。

这样我们就能让烛光在整个香港亮起，从而给全世界传递一个信号，那就是香港人仍然在延续着纪念六四的传统，仍然在继续抗争。

维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。



李卓人是前香港立法会议员、民主运动人士。他同时也是过去三十年里香港维园纪念六四烛光晚会的主办人之一。

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