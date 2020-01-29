专访：望研发出抗多种冠状病毒疫苗

（德国之声中文网）德国之声：贝克尔教授，您和您的同事们是如何研发对抗这一新型冠状病毒疫苗的？

贝克尔教授：为研发相关疫苗，你必须让接种疫苗者的免疫系统接触这一新病毒的表面蛋白。我们在研发2012年爆发的MERS（中东呼吸综合征）冠状病毒时正是这么做的。

我们的做法就像是使用一种模块系统：完成了的那一部分就是疫苗平台，它可以是多种病毒，却是无害的，不会让人致病。

然后，在这一模块系统里加入有关新型冠状病毒的新表面蛋白的遗传基因信息。对埃博拉病毒或MERS冠状病毒或其它病毒，也可以这么做。它适用于很多病毒。此后，免疫系统就会发展出抗体和对新型冠状病毒表面蛋白的细胞性免疫反应，基于此，我希望，在人被冠状病毒感染时，能以一种保护性方式作出反应。

德国之声：应用平台方法工作的这种模块原则也蕴含了一种希望， 即相关研发能快速进行。

贝克尔教授：是的，我们的目标就是，能有快的进展。实际上，从建构出一种疫苗到动物模型试验，一般还是相当快的。不过，在此之后，你还得对疫苗做毒性检测；再之后，你可以生产了，但其过程可能会长一些，因为，疫苗需满足的安全条件非常苛刻。疫苗制出后，还得做临床试验。所有这些都是过程，都需要时间，你无法任意加快。我们得这么想：至确实可以让病人接种一新疫苗，肯定至少需要一年半时间。

德国之声：SARS病毒与时下的这种新病毒并非毫不相似。当年，疫苗的研发未能超越类人猿测试阶段。为什么就在这一阶段止步了？

贝克尔教授：原因很简单：SARS消失啦。疫情发生于2003年3月至6月，此后就未再出现必须治疗或必须采取预备性措施的情况了。MERS便有所不同：一再记录到人类感染病例，而且从2012年以来一直是这样，因此，继续研制相关疫苗也就有了意义。

德国之声：现在也有了抗MERS的疫苗？

贝克尔教授：是的，我们新近刚完成了第一阶段研究，现在继续进入第二阶段，希望在某个时候能进入第三阶段。

MERS疫苗是德国感染研究中心（DZIF）开发的，然后，又为第一阶段测验提供了资金。至于后续研究，我们已争取到了"流行病防疫创新联盟"（CEPI ）的支持。

德国之声：SARS, MERS 及新型冠状病毒各有所不同。病毒如此善变，您是如何应对的呢？

贝克尔教授：新型冠状病毒的爆发自然会再度改变我们有关未来如何研制抗冠状病毒疫苗的设想。人们现在肯定会尝试研制出不仅只用以对付一种冠状病毒的疫苗。不过，眼下我们还没有这种手段。

有意思的是，这种新型冠状病毒同SARS很相似。但很糟糕，正是在你需要的那个地方，却没有相似性，那就是两者的表面蛋白明显不同。

也就是说，你得设计出特殊方法，以研发出一种能对不同冠状病毒起作用的疫苗来。

德国之声中文网：目前，很多当事人被隔离。这是不是也意味着，或许还在一种疫苗上市前，疫情又会很快告终了--就像SARS那样?

贝克尔教授：我们希望的正是严格的隔离措施确实有效。那样真的会很好。在研发一种疫苗时，你不能等待，直到整个疫情终了，直到你知道了，某人身上是否还有病毒，-如MERS疫情；或又消失了，如SARS。

你可不能有所松懈，对自己说：好吧，等情况严重了，我们再动手。那样的话，时机就会错过。行动越快越好。因此，我会建议，无论发生何种情况，都应继续研发抗新型冠状病毒疫苗。

贝克尔教授是马尔堡大学病毒学研究所所长、利奥波尔蒂纳国家科学院（Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina）委员。他协调核糖核酸病毒领域的一项特别研究，并是德国感染研究中心新现感染病工作小组协调人。