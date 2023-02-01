 专访：普京没有从北京得到想要的支持 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2023

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时政风云

专访：普京没有从北京得到想要的支持

2022年初，当俄罗斯在国际上面临压力之际，北京一再表示中俄合作“不封顶”、友谊“无上限”。继而爆发的乌克兰战争给这一表白画上了大大的问号。一年后的今天，中俄关系经受了怎样的“考验”？德国之声专访了柏林科学与政治基金会的俄罗斯问题和安全事务专家米夏埃尔·保尔（Michael Paul）博士。

2022年12月30日，普京与习近平视频通话

2022年12月30日，普京与习近平视频通话

德国之声：一年前中国领导层称赞中俄之间“友谊无上限”。但不久后爆发的乌克兰战争给两国关系带来挑战。现在看来，普京有没有从中国获得他所期待的支持？

保尔：正如我们从过往媒体报道所得知，普京并没有得到他或许想要的支持。这种友谊到底应包含什么具体内容，仍不得而知。比如在中俄合作中我所关注的海事合作方面，这种关系是相当单方面的，中国从俄罗斯的经验和技术中获益不少，但超出这一范畴的合作，但凡涉及中方的利益，几乎没有，比如在武器技术交流方面，很少有互动。

整体看，俄罗斯的侵略战争破坏了中俄关系中的防御性特征。中国一下子站在了入侵者一边，一个干涉主权国家内政的侵略者，这不可能是符合中国利益的。

德国之声：俄罗斯方面本周宣布，普京邀请习近平今年春季访问莫斯科。但中方迟迟没有公开回应。这是不是反应了您刚才所说的这种不对等关系？

保尔：正是反映了这种彻底务实的关系，这一关系并不遵循清晰的原则，而是始终看对方的所作所为，以此作为自己决策的基础。

拜登：我不认为中国非常重视普京

德国之声：美国国务卿布林肯本周末将访问中国，中方对普京邀请的迟疑是否也与此有关，是不愿意在布林肯访华前夕释放对俄亲近的信号，不愿破坏与美国改善关系的这个机会？

保尔：近一段时间我们看到，中国外长的措辞口气变得友善了一些， “战狼外交”似乎将告一段落，尽管仍有一些强硬的表述。毕竟中国还是希望同美国和其他西方国家搞好关系。我认为，中国不愿看到出现更多的龃龉，给因新冠疫情遇到的种种问题和经济方面的困难增加压力。中国与美国的关系已经够紧张了，不应该再增添新的紧张因素。因此在（布林肯）访问之前，中方会十分谨慎。

德国之声：您认为，乌克兰战争的战况以及可能的结果对中国对莫斯科的态度有着多大的影响？

保尔：中国无疑是这场战争的受益者之一。如果俄罗斯输掉这场战争，中国会面对一个被削弱的伙伴，有人认为俄罗斯会成为中国的一个附庸，这种可能是现实存在的。如果俄罗斯取胜，无论这一胜利是什么样的形式，中国会拥有一个在国际上变得更强大的伙伴，这个伙伴可以向中国提供支持。

无论怎样，两国之间的关系未来会有更多难题。我想，习近平不会愿意看到，自己的伙伴在不与自己通气的情况下悍然发动一场战争，将中国在国际上置于难堪的境地。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

德国之声：在乌克兰战争之外，中俄两国在地缘战略和经济上有哪些共同利益？

保尔：有一种说法，称俄罗斯将沦为“中国的加油站”。中国的兴趣所在当然是利用俄罗斯的资源——石油、天然气和原材料，此外还有北方的海运通道。不过在这一点上，就可以看出这一关系的并不顺畅。过去一年，没有一条中国的商船穿越北极水道，这种情况很久都没有发生过。

德国之声：为什么会这样？

保尔：首先，中国很清楚围绕这条通道的矛盾关系错综复杂，众所周知普京想将其建成俄罗斯的苏伊士运河，其次中国不想冒险成为西方制裁的目标。此外这条通道目前商业上利益也不大，技术和手续上的成本使得西方企业对它已经失去了兴趣。

德国之声：如果请您推测一下，习近平今年春季是不是会访问俄罗斯？

保尔：这我无法回答，所有的分析都只能是猜测。

 

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