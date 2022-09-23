专访：普京寻求“在俄耗尽士兵之前让乌耗尽子弹”

（德国之声中文网）俄罗斯总统弗普京本周三宣布进行部分动员，为其入侵乌克兰提供后续武装力量支持。DW采访了安全专家格雷泽尔（Gustav Gressel），讨论了俄罗斯军队的实力以及部分动员所带来的成功几率。

德国之声DW：俄罗斯军队目前的状况如何？

格雷泽尔：嗯，他们基本处于混乱状态。俄罗斯是在和平时期开始这场战争的，所以他们把高度战备的营级战斗队--也就是说一个营加上职业军人的支持，于今年2月派往前线。在战争过程中，他们几乎调用了他们所有的高级战备营。

这些部队受到了充分的打击；有一些编队在物理上根本不存在了。他们的伤亡人数非常多，死的死，伤的伤。因此，这些部队到现在已经筋疲力尽了。它不可能通过志愿者来再生。

现在，动员的问题是，你要有一个训练单位。而眼下的这一轮部队无法训练，因为没有人去做这个。

德国之声DW：你认为普京的部分动员会有什么影响？

我现在在思考，他们要怎么做？他们是否会部署他们拥有的这40%的残余部队，并将其派往乌克兰。俄罗斯希望基本上随着动员，随着军事存在的增加，他们将打破乌克兰的抵抗，侵蚀乌克兰军队，并将胜利带回家？

这可能是普京的想法--这是一个一次性的机会。如果他扩张部署了这些人，俄罗斯军队就什么都没有了。这是很冒险的。

德国之声DW：鉴于俄罗斯军队在人员数量和设备数量方面的明显优势，它在这次入侵乌克兰的行动中怎么没有成功？

有很多原因。他们带着完全错误的政治假设进入战争，低估了乌克兰的恢复力，完全没有理解乌克兰的政治制度和它的运作方式。计划上的马虎，缺乏后勤准备，缺乏空军。

首先，他们将此作为"特别军事行动"展开，只使用他们的高战备合同兵部队，没有征兵。他们完全低估了指挥、控制一支如此异质且在如此短的时间内所集结部队的任务。

他们的军官培训很差。有一个非常不灵活的指挥和控制结构。他们有一个非常繁琐的指挥和控制线，用于战斗支援，特别是用于炮兵和空对地协调。这非常糟糕，而且仍然很糟糕。他们目前正试图克服这一点。但在实践中，什么事情都没有发生。

德国之声DW：之前关于俄罗斯军队状况的研究表明，它是强大的。这种说法是无稽之谈吗？

我在一定程度上是这方面的始作俑者，因为我也写过并发表过这类文章。所以有两个问题。第一是2014年之后，俄罗斯军队越来越不透明。它有点像一个越来越大的谜，一个黑盒子。他们谈论的很多东西都是不真实的。

第二件事是，当然，我们看了他们在叙利亚的表现。但在叙利亚的行动要比他们在乌克兰试图做的事情容易得多。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

德国之声DW：你所描述的是，a）俄罗斯军队在入侵乌克兰之前并不是处于良好状态。而且，b）他们的表现基本上没有达到普京的预期。那么，就推进这一部分动员而言，这现在意味着什么？

我的直觉是，普京并不真正关心"正在集结的新部队"的劣质问题。所以我的猜测是，这样做的总体目的是在俄罗斯耗尽士兵之前让乌克兰耗尽子弹。

他们在农村征兵，在那里的少数民族中征兵，强行把他们征入其中，试图放过莫斯科、圣彼得堡和更大的城市中心--不仅因为这些是精英和他们自己的孩子，而且还因为在普京的心目中，他们是比其他人更有价值的人。因此，他们都将在这里被当作炮灰的本能想法可能是正确的。

德国之声DW：这一方面是令人难以置信的压抑。

令人难以置信的斯大林的方式! 我一直在想，普京是否真的认为今天的俄罗斯社会就是斯大林指挥的社会......而就目前而言，差别似乎并不是很大。

德国之声DW：这些不情愿的士兵会不会在军队中集体开小差？

这说起来容易，做起来难。问题是，如果你在这样一个组织中，你不知道你的邻居要做什么，而且是在生死攸关的情况下，即使你真的不支持这个政权，也不是那么容易放下枪就跑。

德国之声DW：你把这次部分动员描述为基本上是突破乌克兰抵抗的最后一击。你认为这能成功吗？

还没有定论。我不认为胜利是必然的。但乌克兰人为了抵御这样的攻势将陷入艰难境地。

德国之声DW：在您看来，乌克兰的胜利将取决于什么？

很大程度上将取决于西方是否愿意向乌克兰提供重型武器、设备、弹药以阻止这一趋势。现在，我们真的需要调配我们在西方的每一辆车和每一件装备，而我还没有看到西方有这种意愿。

Gustaf Gressel是欧洲对外关系委员会柏林办事处的高级政策研究员，专门研究军事、安全和防御，特别是涉及俄罗斯的问题。

德国之声DW：德国对提供重型武器装备持谨慎态度。你觉得德国方面的顾虑可以理解吗？

不，我不认为他们有什么理由。如果你提供大炮，你也可以提供坦克。他们只是需要克服这个问题。

我认为他们需要的是一只美国的大靴子，以极高的速度踹在他们的后背上。这就是目前所需要的一切。

采访内容经过浓缩和编辑，使之更加清晰。

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