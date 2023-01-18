 专访易富贤：人口危机将让中国和欧美都衰落 | 经济纵横 | DW | 29.01.2023

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经济纵横

专访易富贤：人口危机将让中国和欧美都衰落

中国的人口出现了数十年来的首次负增长，印度的人口近期超过中国。这对全球地缘格局会造成怎样的影响？中国又能采取怎样的措施来应对人口危机？德国之声就此专访了美国威斯康辛大学的中国人口问题专家易富贤。

人口结构不断老龄化将是中国经济今后面临的最大挑战之一

人口结构不断老龄化将是中国经济今后面临的最大挑战之一

德国之声：近期两则有关中国人口的消息引发了大家的关注：一则是中国官方的最新数字显示，中国的人口出现了六十年来的首次负增长，还有一则是印度人口会在近期超越中国。您如何看待这一趋势对中国经济的影响？

易富贤：其实根据我的计算，中国的人口负增长在2018年左右就已开始，但是北京官方一直否认，还坚持认为人口下降会出现在2031年左右，联合国也持类似观点。可是现在中国国家统计局不得不承认人口从2022年就开始减少，生育率更是只有1.0到1.1，远远低于此前"2030年前会稳定在1.8左右"的预测。回到您的问题：中国人口下降、印度人口超越中国，说明世界的地缘政治、地缘经济形势正在发生历史性改变。人口是经济的基础，与生产、消费、创新息息相关。中国的劳动力人口从2012年开始就在下降，经济增长率也是从那个时候开始下滑，今后还会继续。中国人口提前进入下降期意味着黯淡的经济前景。2018年中国人口年龄结构大约相当于日本1992年的水平，2040年的中国人口年龄结构则会类似于日本2020年水平，这意味着中国经济疲软将会是长期的。

2022年中国经济增长率仅有3%，并不能完全归咎于清零防疫政策；取消清零之后，也不太可能回复到以往的8%增长率，反弹幅度将会低于预期。到了2030年代后，中国的人口结构将会差于美国，意味着届时的经济活力也会差于美国，那时的经济增长率也许只会有1%左右。现在的年出生人口只有八九百万，意味着中国的很多产业会后继无人，制造业会越过顶峰然后快速下降。

德国之声：中国人口结构快速老化，是否是能主要归咎于实行了三十多年的计划生育政策？

易富贤：中国人口的减少是长期趋势，必然导致经济持续疲软，不论是制造业危机还是养老危机，抑或是国际地位下滑、地缘环境恶化都与其有关。造成这一现象的原因主要有二：计划生育政策以及社会经济环境本身的改变。随着健康水平、医疗水平、教育水平的提高，生育率总是会直线下降的，我们可以参考婴幼儿死亡率、人均预期寿命等指标。我们可以对比与中国文化背景相类似的日韩等东亚邻国，他们的生育率也很低。当然中国的计划生育政策进一步加剧了这一过程。换而言之，假如当初没有计划生育政策，中国生育率现在至多也不过是1.2左右。而现在实际数字更低，是因为计划生育政策潜移默化改变了几代人的生育观念。而且中国经济这些年来都是围绕独生子女家庭规划的，这在住房市场、城市密度等方面都有体现。中国住房市值总额是经济总量的4倍，美国则只有1.6倍，日本也只有2.1倍。另外独生子女家庭也导致政府规模扩大，居民可支配收入现在只占GDP的44%，远低于1983年时的62%。而国际社会普遍在60%到80%之间。房价高昂、可支配收入比例低，反过来再压低了人们的生育意愿。

中国生育率持续下滑

中国生育率持续下滑

德国之声：接下来的中国人口政策究竟应该怎样制订，才能改善上述局面？

易富贤：这会非常困难。中国人有三大难题：养不起孩子、不愿意生孩子、生不了孩子。养不起孩子是因为物质条件不满足，比如住房压力、可支配收入过低等等。而作为政府，也只能在这一方面做点文章，比如提供生育补贴、提供育儿便利服务、提高相应医疗保障、提供住房补贴。这些中国政府现在想做的措施日本基本都已经做过，况且中国是"未富先老"，没有足够财力来达到日本的福利水平。而且，中国若想把居民可支配收入比重提高到60%，将意味着一场规模超过改革开放的全面变革；若想降低住房成本压力，则会导致房地产泡沫突然破裂从而引发全国乃至全球的经济危机，这是两难局面。

"不愿意生孩子"则是心理层面上的，独生子女政策改变了两代人的生育观念，根据中国国家卫健委2021年的女性生育意愿调查，平均每个大陆女性只愿意生1.6个孩子，其中"90后"只有1.54、"00后"甚至只有1.48，显著低于台湾2.1、香港1.8的水平。如此低的生育意愿，让中国今后把生育率稳定保持在0.8都有相当难度。

"生不了孩子"则是指生理层面。中国的不孕不育发病率，80年代初期只有1%到3%，到了2020年剧增到18%，一方面是由于生活习惯的改变，另一方面则是因为婚育年龄不断推迟。以前女性20岁出头就结婚了，现在平均结婚年龄已经逼近30岁，而且还在继续上升。对于"不愿意生"、"生不了"这后两个问题，政府能做的事情就更加有限了。所以我对中国人口结构的未来趋势非常悲观。

德国之声：您的意思是，真的就只能坐以待毙了吗？

易富贤：因为只有颠覆性的社会模式变革才能扭转这种趋势，需要一场"范式革命"，这需要巨大勇气以及世界各国的通力合作。因为这样规模的变革，对国际经济体系会有巨大冲击，如果只有中国这么干，是难以取得成果的。这是人类文明面临的威胁。

德国之声： "范式革命"具体指哪些变革？

易富贤：比如社保制度的全面改革，要让生育更多孩子的人获得实实在在的物质与精神回报；再比如教育制度改革，不再让求学挤压生育时间，因为平均结婚年龄超过25岁就难以让生育率回到维持平衡的2.1。同时就业模式也要改变，让年轻人不至于没时间没财力生孩子。

德国之声：我们把视线脱离中国，注意到印度的人口正在快速增长，非洲大陆更是有近80%的人口年龄在35%以下。按照您的经济发展取决于人口结构的观点，今后世界经济的重心是否会向这些国家转移？

易富贤：世界地缘政治和地缘经济正在发生历史性改变，重心确实将向印度、非洲转移。印度经济不但会超越中国，也会超越美国成为全球第一。非洲也在经历缓慢、沉默的崛起。尼日利亚等国今后也会成为地位重要的大国。

世界是你们的，也是我们的，但归根结底是他们的。不管是中国还是日本，或者欧洲以及美国，今后都会衰落，尽管人口结构稍好的美国衰落速度会慢一点，毕竟美国的生育率也只剩1.66左右。欧美各国的经济地位将会持续下降，将不足以维持现有的国际秩序；如果没有中国的支持，国际秩序更是会濒临崩溃。我估计，在这样的背景下，中美关系也会有所改善。因为中国和西方国家面临的最大问题，既非中国威胁，也非美国威胁，而是老龄化以及人口结构危机。我认为，印度即便在经济方面超越美国，也不足以主导国际秩序，所以中国以及欧美都应该开展协作，趁着还没有完全衰落，构建一套可持续的国际新秩序，避免全球陷于完全的混乱，这对谁都没好处。

本采访有少量删节。

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