专访：明星赚大钱 到底是否合理？

德国之声：明星赚大钱，老百姓看不惯可能不仅仅是中国才有的现象。作为德国美因茨大学媒体经济学的教授，单纯从经济学的角度上来说，您能否告诉我们有没有什么经济理论解释明星为什么会比普通老百姓多赚这么多钱？

冯·利姆沙：一种可行的解释是，明星在经济学中可以被看作为一种位置商品（Positionales Gut）。位置商品在这个情况下就意味着，你无法为这个明星找到完全同等价值的替代者。想象我们为了要拍一个电影去找一位电影明星。这个明星就是我为我的这个角色所要找的人选。如果这个明星没有档期，或者说她不喜欢剧本。你就必须找一个替代者。但这个替代者永远不会带来之前那位明星所能够带来的同等价值。你只能退而求其次。

就这样，你可以把所有的演员弄成一个排名表。最上面是最红的明星。没有人能够替代她所带来的价值，排名其后的人价值都会有所减少。所以说，明星为什么会赚那么多钱。因为她能集中观众的注意力。一个更"好"的演员，当然这个"好"不是一个可以明确量化的标准。比如说花边小报对她的报道更多，也可以让她变得更"好"。只要你能够比那些看上去和你一样红的明星吸引更多一点观众的注意力，就能够享受一种经济上的循环递增效应，吸引更多观众的注意力。

在中国，这些电影曾燃爆票房 经久不衰 不论是镜头、台词还是主题曲，《泰坦尼克号》成为被争相模仿却难以超越的神作电影。这部投资两亿美元的美国大片于1998年春天登陆中国，创下总票房3.6亿元人民币的纪录，更让人惊叹的是，这个纪录一直保持了11年。

在中国，这些电影曾燃爆票房 时隔11年 2009年，《泰坦尼克号》的中国票房长胜冠军头衔被《变形金刚2》取代。后者的票房超过4亿人民币。中国由此成为该电影在美国以外的最大市场。当时有电影发行人表示，《变形金刚2》破纪录的票房对中国电影人是很大的鼓舞，这表示中国电影市场已经可以承载单部票房就高达4到5亿的大片。

在中国，这些电影曾燃爆票房 不相上下 《变形金刚2》的冠军宝座尚未坐热，就被同一年登陆中国内地的电影《2012年》以4.6亿人民币超越。值得一提的是当时的季军是一部中国国产片——《建国大业》，紧随《变形金刚2》之后，都是“4亿元俱乐部”成员。

在中国，这些电影曾燃爆票房 首过10亿 《泰坦尼克号》创造的票房纪录再次被加拿大导演詹姆斯·卡梅隆梅隆自己超越。他2009年执导的《阿凡达》再创世界票房纪录，2010年，该片登陆中国后，也以近14亿人民币登顶内地票房冠军 。

在中国，这些电影曾燃爆票房 好莱坞科幻巨制受追捧 从2007年重启《变形金刚》系列电影以来，这五部影片无疑是内地最卖座的系列电影。2014年上映的《变形金刚4：绝迹重生》在内地的累计票房约为19.7亿，超越《阿凡达》，直逼20亿大关。

在中国，这些电影曾燃爆票房 首破20 “《速度与激情7》以一场史无前例的速度狂飙，将所有中国电影票房纪录碾碎”，中国媒体这样描述这部电影。该片最终揽金24.2亿元，超过本土美国票房，这也是继《变形金刚4》之后的又一中国票房超本土的好莱坞影片，好莱坞愈加重视中国市场已成大势所趋。

在中国，这些电影曾燃爆票房 中国式大片初诞生？ 中国奇幻喜剧《捉妖记》以总票房24.39亿的成绩超过《速度与激情7》，收获中国内地票房神话。当时有媒体称：“中国式大片初诞生”。但是几个月后，中国官媒点名批评了这个2015年全国票房冠军票房造假的丑闻，揭露该片利用公益场次制造出约4000万的虚假票房，另有业内人士表示：“票房注水已经成了电影行业的潜规则”。

在中国，这些电影曾燃爆票房 公映时间特别长 票房成绩尤其高 2016年，由香港导演、喜剧演员周星驰执导的《美人鱼》上映122天，累计票房超过了33.92亿，成为中国内地首部票房过30亿人民币的电影，荣登内地影史票房榜冠军宝座。香港《南华早报》引述影评人的话称，这部围绕填海赚钱和环境问题的影片在内地和香港均获得票房成功是罕见特例。

在中国，这些电影曾燃爆票房 引爆爱国主义激情 上映半个月，《战狼2》的内地综合票房累计已破40亿，超过《美人鱼》33.9亿人民币。《美人鱼》官方微博也表示祝贺：“中国电影史票房新纪录！国富民强，鱼有荣焉”。该影片的卖点之一——“犯我中华者，虽远必诛”点燃爱国主义情绪。有影评人评价：“或许《战狼2》并不是今年最好的国产电影，但绝对是今年最能调动观众情绪的国产电影。” 作者: 安静



德国之声：只是因为一个明星能多吸引一点观众，就有这样的效应？

冯·利姆沙：对于影片的融资方来说，明星是电影能够取得成功的一种保障。所以他们才会为一部还不存在的电影掏钱。明星在这里也有一种指示作用。同时，也有研究表明，如果有明星在拍摄现场。那参与拍摄的其它部门人员都会更加努力的工作。因为他们会想：哇哦，我能够和某某某拍戏，我一定要全力以赴。所以说，一个明星的出现，也能够提高项目团队中的其它人的工作绩效。

所以总的来说，有两个原因可以解释为什么明星赚的钱比普通人要多的多。第一，明星是一个项目能够运行的保障。如果参与一个影视作品项目的全是无名小卒，那就不会有人愿意投资这个项目，这部电影也不会有人去拍。这是从制片的角度来说的。

从市场的角度来说，就是说这个电影拍出来之后。明星在其中所起的作用就是汇集市场需求。一部电影里有明星，就会让更多的人走进电影院，或者购买DVD光盘。明星在这其中汇集需求的功能会比电影选题更强。所以说，有些明星很红，是因为不是每个人都能做到他们所做到的。当市场需求集中在一小部分人身上时，哪怕是对于那些不是很关注电影界的人来说，明星仍然会有一种指示作用。因为大部分人一年去不了几次电影院。德国观众平均每年每人的观影次数少于两次，大部分人都不知道现在有什么电影上映。正因为看电影是一个不经常性媒体消费行为，观众不是天天进影院的，所以就更需要强大的指示信号。

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德国之声：那这能说明一个电影明星工作一周就挣1亿人民币，也就是大约1300万欧元是合理的吗？

冯·利姆沙：如果支付这1300万欧元的人能够从中获利，那这就是合理的。如果一个电影只是因为有个明星投入了几天参与拍摄，就赚到了比1300万欧元更多的钱，那这个明星赚1300万就是合理的。

至于说合理，要看你问的是经济上的合理，还是道德上的合理。一个公司的CEO比它公司的保洁员多挣2000倍的工资。你可以说两个人都是每天工作8个小时。为什么一个人的所得是另一个人的好几千倍？从道德上来说，这是有问题的。但从经济上来说，这个CEO所创造的价值确实比那位保洁员要大。

采访对象：德国美因茨大学媒体经济学教授冯·利姆沙（Bjorn von Rimscha）