 专访：无论大选结局如何 法国必定向右转 | 评论分析 | DW | 23.04.2022

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评论分析

专访：无论大选结局如何 法国必定向右转

自由在法国消失了吗？作家施特拉森伯格是这样认为的。法国周日举行第二轮选举，现任总统马克龙和极右翼国民联盟候选人勒庞将争夺总统之位。施特拉森伯格认为，勒庞并非没有胜算，而无论谁成为下届总统，法国政治走向势必偏右。

Frankreich Präsidentschaftswahl 2022 | Macron Le Pen

本周日（4月24日），马克龙和勒庞将在第二轮选举中对决

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巴黎大学生抗议法国新总统将在马克龙、勒庞二人中产生。由于他们的理想左派人物梅朗雄出局，青年学子们占领了巴黎索邦大学部分校舍。

备受瞩目的法国总统大选于周日拉开帷幕。除了现任总统马克龙之外，还有哪些候选人参与竞选？选战中最为关键的议题有哪些？各方胜算又有几何？德国之声为您总结梳理。

德国之声：你写了一本书，名为《别了，自由——我的法国是如何消失的》。“你的”法国是什么样的?

施特拉森伯格(Romy Strassenburg)： 就像许多年轻的德国人，尤其是女性一样，我对法国抱有幻想。我认为这是自由和享受生活的地方。我在德国一直有点怀念这些东西。后来我住在这里时发现，这样的法国不见了。或者说，我意识到，一方面这是一种幻觉，这个社会的等级制度比我在德国看到了解的还要严格。另一方面，自由以一种非常真实的方式消失。2015年巴黎恐袭案更是凸显了这一点。那个时候我才意识到，我在这里实际没有多少自由，尤其是我当时就职《查理周刊》。

德国之声：目前是什么造成了法国的分裂？

施特拉森伯格：差距非常大。有些人日子拮据到得精打细算考虑怎样还能在月底维持基本生活。我一直喜欢用能多益榛果巧克力酱Nutella这个例子:2018年，农村的大型超市做促销，榛果巧克力酱被抢购一空。社交媒体上发布的视频引起热议，有人取笑这些人，说，天哪，他们吃的这么不健康，还爱占小便宜!在巴黎，许多人都这么说。然而，我同事的一些采访对象这样说：“对我的孩子来说，Nutella是一种奢侈。在这一年的其余时间里，他们只能吃廉价的替代品。" 这个简单的例子充分凸显出差距：巴黎的一些人在评判某一群体，而这个群体中的许多人不得不精打细算的过活。再加上能源价格大幅上涨的事实，使得差距进一步扩大。

德国之声：哪些担忧目前尤其对总统选举投票产生影响？

施特拉森伯格：如果我能说是对勒庞的恐惧就好了，但不幸的是，事实并非如此。她成功的可能性很大。真正的担心是，人们不会站出来投票反对她。有一段时间对乌克兰战争的恐惧感非常强烈。然后大家再次肯定马克龙，因为他是在国际会议和谈判中唯一能想象到的合适人选。谁想在这样的场合看到泽穆尔（Eric Zemmour，在第一轮总统大选被淘汰的极右翼候选人）或勒庞？谁想让勒庞与普京进行谈判？恐怕没几个人!

对乌克兰战争的担忧，对购买力下降的担忧都给选举带来影响。现在，在周日第二轮投票之前，你可能认为人们担心勒庞成为下届总统。但不幸的是，这种恐惧并没有大到我可以觉得这种情况能被阻止，就像五年前那样。

德国之声：为什么文化在这次选举中，甚至在选纲中都发挥了非常小的作用呢？

施特拉森伯格：不幸的是，在竞选方案中，诸如福利国家、生态、气候变化等我们真正应该处理的、在民调中也将其列为优先事项的话题，几乎没有得到提及。

作为一个作家、音乐家或音乐人，应该要思考，我担起的责任应该多大？我在社会中的角色、任务是什么？我不认为自己是一个作家，我的书是从记者的角度出发，基于经验，收集的一些记忆。当然，我写的是我认为对国家的未来是正确的。但我也没有明确呼吁要投票给什么人。我认为许多艺术家和表演者都面临这样的困境："我能做什么？" 虽然在雨果之后，左拉之后，知识分子介入公共事务（intellectuel engagé）在法国实际上是非常重要的。但不知怎么，艺术家渐渐沉寂无声，这是我的印象。德国的情况甚至比法国更甚。

Romy Strassenburg - Autorin

施特拉森伯格(Romy Strassenburg)曾获得2008年度德法新闻奖

德国之声：大选之后法国的发展会是怎样？

施特拉森伯格：最坏的情况当然是勒庞胜选。她想重新谈欧盟条约，想拥有更多主权。那么我会对乌克兰战争有点悲观... 假设不会走到这一步，马克龙成功连任：由于两个极右翼候选人收获了人气以及共和党候选人瓦莱丽-佩克雷斯（Valérie Pécresse）的存在，法国的政坛气氛已经发生了变化，基本上，向右转是肯定的。

德国之声：左翼候选人让-吕克·梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）已被淘汰，他的支持者在第二轮选举中扮演什么角色?

施特拉森伯格：在这次选举中，让-吕克-梅朗雄在第一轮投票后采取了比2017年更明确的立场。 他呼吁“不要投给极右翼！” 当然，他没有说 "投票给马克龙"。但许多人担心，他那些现在摇摆在左翼边缘的选民们可能会转向右翼。因此，梅朗雄的表态可能不是坏事。实际上我们已经在展望五年后的下一次选举。向前看。看看我的书《别了，自由》，我希望马克龙，如果他成功连任，能对选民心存感激，不要进一步限制自由，而是要为他们着想。

作为一名记者，被禁止拍摄警察并陪同他们巡逻，这是非常可疑和危险的。以前没有这样的规定。马克龙没有遵守诺言，我们不能做我们想做的事。可以说，女性艺术家和记者没有被纳入在他的项目之中。我相信，新冠危机和“黄背心“运动的确带来挑战，但马克龙在许多方面的做法是毁灭性的。

采访内容略有删减。

施特拉森伯格(Romy Strassenburg)，记者兼作家。她曾获得2008年度德法新闻奖，并曾担任法国政治讽刺杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)德国版的主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

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