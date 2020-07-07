 专访：施行国安法后 香港无异于京沪 | 评论分析 | DW | 07.07.2020

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评论分析

专访：施行国安法后 香港无异于京沪

香港政府公布了香港国安法第43条实施细则。专家们认为该细则进一步扩大了港警权力。香港公民党主席、资深大律师梁家杰在接受德国之声专访时表示，国安法实施后，香港和上海、北京没有区别。

Hongkong Alan Leong (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

資深大律師、前立法會議員梁家杰

德国之声：香港政府7月6日夜公布了香港国安法第43条实施细则。您如何评估该细则对香港的影响？

梁家杰：新的实施细则无疑加强了港警实施国安法的权力。要知道，国安法和所谓的实施细则都不是香港立法会制定的。香港进入了以法统治（rule by law）的时代。从何时起香港被这样统治过？

实施细则没有经过恰当的立法程序通过。就好比皇帝颁布法令，臣民必须服从。这就是我们现在所说的状况。我不知道林郑月娥怎么能问心无愧地说这并不是扩大警权。

从读法学院的第一天起，我们就被告知"家是我们的城堡"。没有法官出具的搜查令或类似授权，警察就不能进入我的家进行搜查。但在实施细则中，似乎尚不清楚警察是否必须先向法庭寻求搜查令。

香港有监视或窃听通讯必须受到高等法院法官监督的规定。这看起来和新法不同。按照新法，行政长官看起来才是授权人。我对国安法和实施细则的解读是，由高等法院法官主持的委员会今后无权监督此类通讯。

这些都是新的，林郑月娥怎么能称没有扩大警权？我不同意林郑月娥新法没有扩大警权的说法。

实施国安法后，香港和上海几无区别。从理论上讲，原有的法律制度与国家安全法并存，但何时使用国安法则由中国共产党来决定。这样的决定是任意的，不能进行司法审查。

Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

港人手举空白纸张抗议。国安法让法治（rule of law）变成以法统治（rule by law）


德国之声：一部凌驾于香港现有机构职能和角色之上的法律实施后，在国家安全法框架下，这些机构还拥有什么权力？

梁家杰：香港机构余下的角色只能是北京所允许的。皇帝允许你做什么就是什么。他来作主，他来操控一切。

香港现在完全由中共摆布。中英联合声明和基本法不再能责成中共做任何事情。通过国安法，中共向世界宣布，它不再受曾向香港人民承诺的任何条约或者基本法条文的约束。

发出的政治信号非常清晰。我们所知道的法治（rule of law）已不复存在。行政长官都没有看过一眼的法律怎么就能立法？具有讽刺意味的就是，这部国家安全法和香港原有的机构并存。但这只是理论上的。

国安法实施后，它将碾压香港所有现有机构和制度。如果问我，香港是否将继续遵守法治（rule of law）还是变成了以法统治（rule by law），我想答案很明显。这不再是法治，而是以法统治。

德国之声：外国公司该如何应对新的实施细则带来的挑战？

梁家杰：在香港经营的西方企业理所当然会担心国安法的最新发展。原有的制度被国安法碾压，以至于前者不能为他们提供过去曾经享有的所有保障和保护。

西方企业也在北京和上海经营，香港现在和这两个城市没有什么区别。外国公司将在香港可能面临的挑战与在北京或上海所面临的做比较，就会知道该做出什么决定。我想说的是，随着国安法的实施，香港不会提供他们在上海或北京所没有的自由或者保护。他们现在做生意是要看中共的脸色。

梁家傑是香港公民黨黨主席與資深大律師。他也是前立法會議員。

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