专访：新的中国政策势在必行

德国之声：德国是否需要一个新的中国政策？

Barbara Pongratz：到目前为止，德国的中国政策一直打着默克尔中国政策的烙印，很务实，且对企业有利。随着时代的变迁，以及中国朝着更加威权的制度结构转变，推行更为雄心勃勃的经济政策，情况发生了变化。德国的中国政策以及欧洲的中国政策亟需调整，以便欧洲和德国能保持长期的竞争力。

正如目前的调查显示，大多数德国人也希望进行调整，采取批评的路线，即使这可能对两国的经济关系产生负面影响。

德国之声：在您看来，德中关系中最重要的三个问题是什么？

Barbara Pongratz：首先，中国方面调整了经济政策，部分更具进攻性，部分又更具保护性。从德国的角度来看，重要的是塑造一个公平的贸易政策，同时重新谈判和调整欧盟-中国投资协定。另一个重要问题是德国公司在中国的商业环境日益政治化。最后、但同样重要的是，中国目前的新冠防疫旅行限制也让德国经济界感举步维艰。

第二，德国新政府应致力于解决两国之间的政治紧张和制度性冲突。这涉及到今年3月两国相互实施的制裁，也间接地涉及到因这些制裁而被搁置的贸易协议。对于新政府来说，首先要与中国公开谈这个问题，这一点很重要。同时，必须找到更直接、更自信地批评侵犯人权行为的方法。德国政府有可能改变非常谨慎的态度，例如对香港或台湾的局势，采取新的基调。

第三点在我看来，是科技以及像华为这样的中国电信公司在德国5G网络建设中应该具有何种影响力的问题。这是一个已经等待很久的需要做出的重要决定。新政府需要确定哪些事关安全，以及像华为这样的中国供应商是否可以参与。

德国之声：如果我们看一下各个政党，基民盟对新中国政策的立场是什么？

Barbara Pongratz：拉舍特（基民盟主席）经常表示，他将采取与默克尔类似的政策。这意味着首先在贸易政策问题上，包括在贸易协议问题上，基民盟作为主要联盟伙伴，将倾向于投票支持快速批准。

德国之声：而社民党呢？它发出了什么信号？

Barbara Pongratz：肖尔茨（社民党总理候选人）也尚未采取明确的立场。他只是有一次赞扬了贸易协定，并指出，诸如国际劳工组织的国际劳工标准或环境和社会标准等问题已被明确纳入。但社民党内也有对该协议的批评者。

德国之声：从您谈到的第二点--制度性竞争来看呢？

Barbara Pongratz：基民盟/基社盟在其选举纲领中没有对此作出明确的声明，既没有明确提及侵犯人权行为，也没有谈到在香港的违反国际法的行为。社民党在其竞选纲领中对此有更明确的阐述。但我认为，这将主要取决于联盟伙伴。他们将呼吁大党明确表态。这样可以向欧洲其他国家发出一个强烈的信号，因为德国过去经常相对矜持。

德国之声：您已经提到联盟伙伴。那么您如何描述绿党的中国政策？

Barbara Pongratz：绿党代表了 "对话和强硬 "的路线。这可能导致经济利益和价值观的新平衡。绿党经常强调，我们正处于与中国这样的专制国家的制度性竞争当中，我们需要更加坚持我们的价值观。这一点在贝尔博克的竞选活动中已经非常清楚。在批评中国方面，绿党与自民党相似。

德国之声：也就是第二个可能的联盟伙伴。

Barbara Pongratz：是的。自民党中有一个经济自由派，但也有一个强烈支持自由民主价值观和人权的派别。正如该党领导人林德纳所言，自民党也愿意为保护人权付出经济代价。

Barbara Pongratz

德国之声：从中国的角度来看，什么才是其最希望的联盟？牙买加（黑黄绿），交通灯（红黄绿），红黑联盟？

Barbara Pongratz：我们从中国媒体了解到，中国将自民党和绿党参加政府组建视为对双边关系的挑战。换句话说，没有绿党和/或自民党的联盟会让中国很舒服。基民盟和社民党总理候选人对中国问题的表态是相对谨慎的。因此，很难说谁会在总理职位上真正采取更多的批评路线。在基民盟和社民党两大党中也有对中国持批评态度的外交政策专家。

德国之声：德国是欧盟中一个有影响力的国家。到目前为止，欧盟发现很难推行统一的中国政策，部分原因也是因为德国在中国的经济利益。德国选举后，欧盟推行统一的中国政策的条件是否随之改变？如果是，会怎么变？

Barbara Pongratz：现在说这些还为时过早，但随着绿党和联邦民主党可能参加新政府，制定统一的欧盟政策的条件已经改善。甚至可能真的有一个新的势头，即使外交政策和欧洲在竞选中几乎没有被谈及。

首先是贝尔博克表示表示赞成在与中国打交道时优先考虑欧洲，肖尔茨也是如此。拉舍特对此强调得比较少。

德国之声：这是否也可能为跨大西洋关系带来新的变化？一段时间以来，美国一直在奉行一种更为批评性的中国政策。

Barbara Pongratz：两个大政党以及自民党和绿党都明确表示赞成深化跨大西洋关系。基民盟/基社盟和绿党在其选举纲领中强调，在对中国的问题上也会这样做。如果它们参加组阁，那么在中国问题上可能会更加强调并加强与美国的协调。因此，在中国问题上，跨大西洋协调可能会更加清晰和密切。

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