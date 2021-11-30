专访：新疆文件为追责提供有力新证据

德国之声：最新泄露的新疆机密文件的重要性为何？

郑国恩：首先，这份文件证实了习近平讲话的内容和随后中国政府在新疆执行的政策之间的关联。对於长期关注中国政府新疆论述演变与中国政府在新疆执行的政策的专家来说，这份机密文件所凸显出来的关联，是重大发现。



重要的是，习近平在讲话中为再教育营跟拘留所埋下了伏笔，而他也不断推广让维吾尔人去工厂就业与推动人口均等化等概念。表面上看来，这些讲话内容或许相对无害，但若将习近平讲话的内容与新疆政府的政策文件做比对，你会发现两者间的关联背後有着更大的含义。

德国之声：新的机密文件是否证明中国政府的最高领导人正在为国际社会过去几年在新疆目睹的政策提供指示？

郑国恩：过去几年，新疆在很短的时间内发生了重要的政策转变。例如，在2014年底，新疆开始建造再教育营的相关设施。到了2015年初，新疆展开再教育营的相关立法工作，内容谈到在两年内，也就是从2015年4月到2017年3月，制定相关法律框架，使所谓职业教育中心的法外拘留合法化。

在2014年底，新疆当地也推动一些发展，让劳动力转移的范围更加广泛，相关趋势的发展在2015年与2016年也越来越快。这个演变的过程非常清楚，而习近平的讲话内容可以直接与这个发展过程做连结。

习近平并没有把他的讲话内容当作是可有可无的东西，而是把这些内容作为指令。习近平与新疆政策之间的关联在很多情况下是非常直接的——虽然对非专家的普通人来说，他们可能会错过这些连结。

在这之中最重要的一点是，新疆党委书记陈全国在2016年10月发表了一个最高机密的讲话，内容主要供官员作学习。如果你看得更仔细一点，便会意识到这些学习的频率有多密集，而中国政府又是多强硬地要求官员要学习相关内容。据说要求官员学习这些讲话内容，是为了「指导」他们来年的工作。他们有定期的研讨会，而且在研讨会中政府也加强了学习的强度。

从中国政府自2016年开始要求官员学习高层讲话的内容可以看出，中国中央政府对其在新疆不断演变的暴行有什麽样的影响。机密文件提供的新证据显示中国政府在新疆所推动的各种迫害，从拘禁丶亲子分离，到劳动转移和防止生育，都与中央政府有关。这些迫害是由北京批准的，也是由北京授权的。

德国之声：在机密文件揭露中国高层与新疆政策的关联後，您认为国际社会应该采取什麽样的措施？

郑国恩：国际社会已经拥有很多证据，但他们没有采取行动。我们现在有更有力的证据证明这些政策是由中央政府直接下令的，目的是维护中国的国家安全和习近平标志性的「一带一路」基础建设计划。

如果你看一下国际社会认定何为大规模暴行的基准，比如说，它们如何认定何为种族灭绝，那这些新的证据应该能支持国际社会对中国政府采取相关行动。通常他们在认定特定行为是否符合大规模暴行时，会检视一些行为者的意图。所以当他们认知到习近平的讲话内容与不少新疆的政策有直接连结时，我认为这让他们更有理由去认定中国政府高层讲话是否符合种族灭绝或反人类罪的定义。

此外，我认为这批机密文件也会促使一些国家去履行身为《防止和惩治灭绝种族罪公约》签署国的相关义务。他们有义务防止种族灭绝的发生。如果他们确定新疆存在种族灭绝的风险，他们需要开始行动，因为此风险已变得更加强烈。除了促使各国履行义务外，这份机密文件也强化了现存的相关证据。它可以为所有现有证据，例如证人丶现有文件到现有的机密文件，提供一个有力的基础。

德国之声：从习近平的讲话中，你认为中国政府在新疆执行的政策在多大程度上是基于北京与反恐相关的论述？

郑国恩：习近平和其他领导人在为这些政策辩护时所用的言辞完全与反恐相关。在其中一个声明中，习近平说，虽然恐怖主义可能是外部因素所致，但(恐怖主义)的肥沃土壤在中国国内。这意味着他认为外部的极端主义是透过中国国内环境进行传播的。

这是对现实的误解，因为这个问题很大程度上是由失败的中国政策和失败的中国行动所造成的。维吾尔人正在使用一些宗教语言来重新表达他们的民族身份。即便有一些激进的行为，但这些行为也是国内因素所致。如果没有国内条件，它就不会盛行。

郑国恩(Adrian Zenz)是华盛顿人权组织共产主义受害者纪念基金会(Victims of Communism Memorial Foundation)的中国研究高级研究员\。

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