专访：新版中共党史聚焦习近平

德国之声：这本官方党史的受众是谁？是以何种方式传达？

文浩：党史的编撰向来在中国共产党内有着重要的地位。毛泽东就曾通过组织学习党史来“统一思想”。一是党的干部要学习新的历史诠释，另外还有申请入党的候选人。《中国共产党简史》（以下称简史）还将成为今后高考的一项内容。千百万中国人要把以这本书的内容为基础得出的标准答案熟记于心。

当然，这本教材里的内容，也会以其它形式向民众宣讲。少年儿童是教育的重点。共产党显然认识到，在80和90年代出生的一代年轻人中，意识形态教育搞得不成功，这个群体受西方个人主义思想的影响太大。这个“错误”现在要避免重犯，要试图让最年轻的一代接受党的意识形态，在此，民族主义也扮演着重要的角色。

比如通过组织学生参观革命博物馆等校外活动，或者通过制作动漫系列，把党史内容呈现给更广大的受众群。对历史的诠释是有固定预设的，电影、剧集等文化产品也不能偏离这些预设。

德国之声：这部新党史的核心信息是什么？

文浩：简言之，核心信息是：即便党的历史上有过危机、问题和错误，党始终能够重新振作，领导中国走向繁荣富裕，赢得国际认可，并让马列主义和毛泽东思想适应每个时期的不同挑战。很重要的一点是，书中强调一种一贯的持续性：从1921年成立到今天在习近平领导下实现“中国梦”的努力。

德国之声：这部党史有什么新的、或不同以往的地方？

文浩：（中共）党史向来的基本构思是，让挫败也能兼容到其中，因为是共产党纠正了这些错误发展，也只有共产党才能纠正。与以往的党史读本比较可以发现，新的党史中有关文革和“大跃进”的部分篇幅明显减少，也不再单独成章。按照过去官方的解读，这本来是毛泽东和党的两个大错误。对“大跃进”，新版党史仅称之为“经济困难”，而在建党90周年时出版的党史中，还出现了饥荒、饿死人这样的表述（《中国共产党历史》，2011年出版，原文应为“粮食极度缺乏”、“非正常死亡”——译者注）。就是说，如今对这些失败和错误的呈现再一次明显被压缩了。

德国之声：1989年的天安门事件在新的党史中占有什么样的地位？

文浩：只有寥寥数语，而且并没有在1989年的官方表述之外作更细致的区别、解析。当时官方对事件的定性是旨在颠覆社会主义制度的“反革命暴乱”，政府必须予以镇压。

天安门事件在新版党史中只有寥寥数语提及

德国之声：谈到革命，尽管当今中国的经济制度从很多角度来看是资本主义的，但中共领导层始终强调坚持自身的革命传统。在此背景下，还发起了所谓“反对历史虚无主义的斗争”，这背后到底是什么？

文浩：这是一场已进行了多年的宣传运动。这里所攻击的“历史虚无主义”，指的是被认为否定党和革命的成就、过度渲染负面事件的立场。特别是所谓的“告别革命论”成为批判的对象，一些历史学家认为，想通过革命改变一切的观念让中国自20世纪初以来走上了一条动荡和混乱的道路。一部将“诋毁革命英烈”定为犯罪行为的新的法律，也是这场运动的组成部分。

在这场运动的框架下，经常会拿苏联来作比较。戈尔巴乔夫受到批评，因为他在80年代末允许展开社会讨论，允许人们对十月革命、列宁、斯大林和共产党提出根本性的质疑。中共认为，戈尔巴乔夫听任这种“历史虚无主义” 破坏了苏联的合法性基础，而这不应该在中国发生。在这一背景下，言论审查措施得到了加强，比如在互联网上呼吁人们举报“历史虚无主义言论”，相关的发言也被删除。

德国之声：习近平在新的党史中扮演着怎样的角色？

科隆大学教授Felix Wemheuer

文浩：非常突出的角色。当然也提到了他的前任的成就，包括发展意识形态理论及使其适应中国的特殊国情。从“毛泽东思想”、“邓小平理论”、到江泽民的“三个代表”、胡锦涛的“科学发展观”。而这一系列理论的巅峰则是“习近平新时代（中国特色社会主义）思想”，其核心是“中国梦”，即到2049年把中国建成发达工业化国家和世界强国。

值得注意的是，关于习近平的部分在全书中占据了近四分之一的篇幅，尽管在百年党史中，他至今在位仅8年。这不免让人产生这样的印象：习近平被呈现为中共历史上最重要的领导人。

德国之声：这样聚焦习近平，原因是什么？

文浩：一个原因肯定是出于惧怕利益冲突和派系斗争。后者在中共历史上，曾两次把中国几乎带到了崩溃的边缘，一次是文化大革命，另一次是1989年。所以要不惜一切代价防止派系斗争——它还可能牵扯到民众间的矛盾冲突——带来的爆炸性效应。一个强有力的领导人能够阻止这种情况的发生，这似乎是党内占主导地位的想法。不过，即便是毛泽东这样一位具有个人魅力的领导人也未能平息和结束当时的派系斗争。

Felix Wemheuer（中文名文浩）是德国科隆大学东亚研究所现代中国研究专业教授，2009年曾出版毛泽东传记。

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