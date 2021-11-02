 专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？ | 在线报导 | DW | 28.11.2021

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在线报导

专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

一项新研究显示，即使在康复120天后，仍然可以检测到新冠病毒对于患者心率和睡眠的长期影响。对此，德国之声记者霍夫曼（Frank Hofmann）采访了专家布罗克曼（Dirk Brockmann）。

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