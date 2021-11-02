专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

评论：新冠下的德国，你要去往何方？

在德国，第四波新冠疫情来势如此之凶猛，让重症监护室的护理人员们流泪，让牧师们要准备在哀悼中度过圣诞节。德国之声记者Sabine Kinkartz指出，政界没有展现出勇气，目前的情况令人沮丧。