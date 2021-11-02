专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

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一项新研究显示，即使在康复120天后，仍然可以检测到新冠病毒对于患者心率和睡眠的长期影响。对此，德国之声记者霍夫曼（Frank Hofmann）采访了专家布罗克曼（Dirk Brockmann）。
欧洲多国正在遭受汹涌的新一波新冠疫情。为应对这一局面，美国国务院日前发布了针对德国、丹麦等国的旅行警示。
在德国，第四波新冠疫情来势如此之凶猛，让重症监护室的护理人员们流泪，让牧师们要准备在哀悼中度过圣诞节。德国之声记者Sabine Kinkartz指出，政界没有展现出勇气，目前的情况令人沮丧。
北京冬奥组委对外通报称，一名在华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。至此已经有3名外籍运动员被检测为新冠肺炎阳性病例或无症状感染者。
从中国流亡到澳大利亚的35岁艺术家巴丢草的首次国际个人展览在意大利布雷西亚开幕。该市政府拒绝了中国驻意大利大使馆要求取消展览的要求，坚持捍卫艺术自由。展出作品中包括对中共六四镇压和隐瞒新冠疫情的批评和抗议。
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