专访：新冠疫苗接种 我们还在等什么？

（德国之声中文网）目前有超过170个新冠病毒疫苗正在研发当中，其中七个正处於临床试验的第三和最后阶段。开发疫苗通常都需要几年的时间，但是现在正以前所未有的速度进行当中。这件事不仅攸关著生存与死亡，还有金钱与权力。

因此疫苗开发同时也是一个政治议题。美国总统特朗普怀疑，美国食品药品管理局（FDA）故意放慢开发疫苗的工作，因为他们不希望特朗普在总统任期结束前，套上“战胜大流行病”的荣耀光环。

让我们回到知识性的问题：所谓的荣耀是什么？疫苗真的如大众认为的一样是灵丹妙药吗？德国之声与免疫学家托马斯·卡姆拉德（Thomas Kamradt）进行了一次深入访谈。

德国之声：许多人似乎期待着疫苗可以解决所有问题，这样的期望是合理的吗？

卡姆拉德：如果现在可以研发出一种安全的疫苗，每两年需施打一次，但是可以改善整体情况的话，就令人满意了。这种疫苗可能无法防止流鼻涕或其他轻度症状。但是至少疫苗要能防止呼吸功能不全和严重的器官损伤。如果问我们在等待的是什么，我会回答，就是这个。如果疫苗能将病情由威胁性命的程度降低到轻症，我认为就是成功的。

德国之声：最近又有了新的感染消息，香港一名年轻人第二次被验出阳性。在此之前，社会上原本还存有感染者能免疫的希望。这条消息是否也意味着“群体免疫”的思路被推翻了呢？

卡姆拉德：无论如何，群体免疫过时了！看看所需的感染率以及相应的死亡率，这就是石器时代的方法，必须花上很久的时间。

因此我们必须假设人类无法永远免疫。希望不会再有人相信自然的群体免疫。想要群体免疫只能透过疫苗来达成。

德国之声：无论哪种情况，假设新型冠状病毒有很多种病毒株可以反复感染相同病患，这对於疫苗的开发意味着什么？

卡姆拉德：病毒的变化具有流行病学的意义，因为可以追踪感染群。迄今为止，还没有证据表明各种新冠病毒株之间的差异与疫苗的有效性密切相关。这与流感不同。





德国之声：让我们来谈谈疫苗开发，它现在正以惊人的速度进行当中。有些科学家警告，不要为了求快，将有可能无效或不安全的疫苗推入市场。作为科学家，您也会担心疫苗开发的速度吗？

卡姆拉德：目前为止不会，我很振奋！一般来说，疫苗开发至少都要十年以上，直到有足够数量的疫苗可供使用，让所有人可以接种。目前最快的纪录是埃博拉的疫苗，当时距批准大约耗时了五年，而现在一切都进行得更快。

这有几种原因：首先，因为有SARS和MERS的先例，我们已经知道刺突蛋白可能是免疫反应的良好目标结构。这代表我们不必从头开始研究新的病毒。

此外我们还有了新的技术。直到不久之前，疫苗的开发还需要等待将病毒发送到世界各地，然后在细胞培养物中进行生长等等。

现在的话，中国的研究人员在一月份就将该病毒的序列上传网上了。人们可以将它们与SARS和MERS比较，一切都发生得非常快。因此，美国疫苗厂商Moderna得以在今年三月开始第一期临床试验。

每一个步骤的并行化也提高了整体速度，以前每个步骤必须一个接着一个的运行。例如现在已经可以为还没开发好的疫苗建立生产设施。

但是绝对不能对安全性测试宽松处理。即使在最坏的情况下，出现症状的人中得有80％最终只会出现轻度症状。这表示，如果我接种了类似疫苗，我必须非常确定它不会造成任何伤害！毕竟我是给原本健康的人接种疫苗。





德国之声：但是就安全测试而言，您没有看到任何严重的危险吗？

卡姆拉德：不，我没有看到任何迹象。虽然速度很快，但是并不危险。

德国之声：假设疫苗研发出来了，谁要接种？谁想接种疫苗？根据一份汉堡卫生经济学中心做的分析，欧盟人民接种新冠病毒疫苗的意愿正在下降。人们最大的担忧之一就是潜在的副作用。您能理解这种担忧吗？

卡姆拉德：沟通这时候非常重要。甚至连专家都对并行化和这样的速度感到惊讶。这很花钱，但这不是风险。不过，安全检查仍必须和平常一样彻底运行。

德国之声：流感潮即将来临。您认为今年接种流感疫苗是否特别重要？如果是这样，为什么？

卡姆拉德：一方面，是出于个人保护的目的，因为我们还不知道流感是否会削弱免疫系统，从而使人们更容易感染新冠肺炎。

另一方面，就是为了避免给医疗系统增加负担。流感会造成一定的死亡率。他们的症状可能很相似，导致急诊室无法立即分辨出是新冠肺炎还是流感。

如果可以因为接种更多疫苗而使医疗系统中的流感患者人数减少，我们就能提供真正的患病者更多资源。

德国之声：假设已经有一种新冠病毒疫苗：第一剂应该给谁？

卡姆拉德：理想情况下，疫苗应该要对老年人有效，他们的发病症状比较危险。例如，流感疫苗在老年人中的效力不及年轻人，但这可以通过剂量来平衡。临床实验必须证明这一点。

此外，该疫苗应该要针对老年人和重症病患，还有那些经常暴露在高风险区域，且具有极高传播病毒风险的人。

生活在森林小屋中的健康年轻人可能是最后才要接种疫苗的人。

卡姆拉德是耶拿大学医院免疫学研究所所长和德国免疫学学会主席。

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