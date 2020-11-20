专访：“新冠疫苗价格将远低于一欧元”

德国之声：先是Biontech，现在是Moderna，他们是第一批宣布其疫苗有效性的公司。你们也在研发新冠疫苗，但还没有走到这么远。当Biontech率先公布疫苗成功的消息时，你是怎么想的？

米夏埃尔·皮昂特克：说实话，第一反应就是：太棒了，这是个非常好的消息。对我们大家来说都是如此。如果Biontech疫苗采用的这种方法有效，那么我们的疫苗也会同样有效。我们使用的是同样的调节免疫反应的目标蛋白，只是生产方式不同。

德国之声：你们以酵母细胞为研究对象，并在此基础上研制出了一种预防乙型肝炎的疫苗，并已准备上市。与Moderna、Biontech等公司的疫苗相比，你们有哪些优势？

米夏埃尔·皮昂特克：我们有非常明显的两大优势。首先是已经被证实的安全性，因为在同样的酵母菌基础上已经成功研制出其它疫苗，并且拥有了一个非常大的数据库。我们知道它是有效的，不会伤害任何人。第二是使用酵母菌生产成本非常低廉。

另外，获准使用我们的专利技术者和我们的合作伙伴将用我们的技术进行生产和营销。他们现在已经拥有非常庞大的生产设备用来生产肝炎疫苗。这些设备都可以用于新冠疫苗的生产。在门槛国家以非常低廉的成本大规模生产，这一点无疑非常关键。

德国之声：疫苗的定价还不完全透明，人们对此知之甚少。在美国，Biontech的一支疫苗大概近17美元。你们能提供更便宜的价格吗？

米夏埃尔·皮昂特克：我们可以提供更便宜的价格，因为通过已经开发的其它疫苗我们已经知道，生产一剂疫苗的价格可以远低于一欧元，尽管如此还可以获得相应的利润。我们不需要用十年的时间才可以把研发疫苗的费用赚回来。

此外，就上市公司而言，投资者到目前为止已经投入了大量的资金，现在他们自然希望得到投资回报。我们的情况则不是这样，因为我们已经产生了利润。我们可以让客户直接受益于我们的低廉生产成本。

将用来生产新冠疫苗的发酵菌

德国之声：按照目前的预定价格，Biontech和Moderna等公司的疫苗似乎是给西方世界的，而不是给发展中国家和新兴国家的价格？

米夏埃尔·皮昂特克：确实是这样的，当然这也不仅仅是价格的原因。许多RNA疫苗必须在零下70摄氏度的环境下储存和分发也是原因之一。这也是为什么我们也在讨论在德国建立疫苗接种中心的原因。人们不可能让医生从Biontech公司那里取回疫苗然后去医生那里接种。这样做是行不通的。

如果说现在考虑去印度和非洲，打算在那里建立起一条保持零下70度的疫苗冷藏链，这是不可能的。 我认为这在全世界四分之三的地方都是不可能的。

德国之声：您的疫苗何时能完成？

米夏埃尔·皮昂特克：到目前为止，我们已经开始制作样本，现在正在进行动物试验。这是我们可以自己完成的事情。我们已经将我们的技术专利授权给了两家规模很大的知名亚洲疫苗公司。他们已经在那里建立生产基地，并已启动审批程序，我们希望该疫苗可以在明年下半年投入使用。

德国之声：这是否可以理解为，与大型制药公司和生物技术公司不同的是，您已经将昂贵的开发阶段，即对人的临床试验，外包给了您的合作伙伴？

米夏埃尔·皮昂特克：是这样的。我们不会自己做的，我们也没有这个条件。这也意味着，我们的财务风险是可以控制的。我们不会陷入一个要么什么都有、要么一无所有的境地。相反，我们面临的风险是可控的。我们的战略是，继续扮演研发伙伴的角色。

德国之声：你们的风险明显要小得多，那么盈利肯定也比大型疫苗生产商要少吧？

米夏埃尔·皮昂特克：当然是印度的生产商获得利润的绝大部分。但是你也必须毫不羡慕地承认，他们赚的是完全不同的钱。而且他们还不能保证投资能够获得回报。因此我们认为，他们的高利润也是一种合理的风险和收益分配。对此我可以接受。在利润方面我们还是有利可图的。而且晚上我可以安心睡觉，这是无价的。

米夏埃尔·皮昂特克（Michael Piontek）是Artes Biotechnology公司的经营者。大学时期以来，他一直从事酵母细胞的研究。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。