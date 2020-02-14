专访：“新冠疫情之下，没有赢家”

德国之声：新冠病毒在您看来将造成怎样的经济损失？

弗拉彻尔：目前，新冠病毒就中国经济以及世界经济带来的伤害做一个可靠的判断，难度极高。 这一点必须特别强调，因为病毒怎样扩散、这一过程持续多长时间，还并不确定。可以肯定的是，中国将付出高昂的代价；可以肯定的还有，由于中国对世界经济极为重要，所以大家都将为此付出高昂代价，两个因素很关键：一是奢侈产品如德国汽车工业以及旅游业将深受打击，世界经济受挫，其中影响最大的是像德国这样的国民经济；第二，增值链受冲击。德国汽车产业生产一台车，需要大量来自国外的前期生产，包括来自中国的。前期生产得不到保障，德国工厂就得停工，或延期生产。这将提高成本。成本上升是肯定的，但目前还很难对它量化，德国和欧洲都将深受其害。

德国之声：哪些产业受挫最严重？

弗拉彻尔：在德国和欧洲，出口企业受影响最深，汽车行业、机械制造，旅游业以及相关产业、航空公司，我们看到人们出门旅游的热情锐减。德国国内的服务行业目前我们还没有看到负面影响。总之，哪些行业受影响最深，是清楚的。

德国经济研究所所长弗拉彻尔

德国之声：这场危机会产生赢家吗？比如卫生保健产品的价格猛升。

弗拉彻尔：不会。当然有卫生产品或者药品销量增高的现象，但从宏观经济看，和大多数人一样，都是输家。这是一个系统性问题。之所以称之为系统问题，是因为人们深怀忧虑，有害怕情绪，影响到信心；加上企业不确定因素变多。于是，不论对产品的需求，还是生产本身，所有领域都受到负面冲击。这样看，没有赢家，只有输家。

德国之声：我们观察到，口罩的价格翻几十倍。可以说，德国有人发"病毒财"吗？

弗拉彻尔：这样说的时候需要小心谨慎。自然，商品紧缺时，会有人利用这一时机，多半是中间商，而不是生产商。这是乘人之危的行为。国家和法治系统有义务出面对这样的行为加以限制。但这样的行为是例外。

德国之声：20倍、30倍地涨价，是违法行为吗？

弗拉彻尔：德国有针对高利贷盘剥的法律。如果一个商品之前售价3欧元，紧缺后售价为50欧元，这种情况下，国家可以干预并指出，这样的作法很过分，是利用他人的困境。但如果牵涉面很小，便很难实施，迅速处理更是办不到：如果打官司，半年后才有结果。这也是这类问题在各个层面难以解决的地方。

德国目前新冠病毒确诊病例并不多

德国之声：新冠病毒对德国有怎样的经济影响？

弗拉彻尔：新冠病毒对德国经济有两方面影响：相对于其他国家，德国受害较深，当然受影响更深的是中国的邻国。德国是外向型经济，我们经济产能的一半来自出口，7%的出口面对中国，中国走下坡路，德国自然深受其害。第二，人们担忧病毒传到德国来。目前只有15、16人受到感染，虽比其他工业国家的同类数字要高，但要强调的是，数字本身很低。如果该数字升高 - 我们不希望这样，但如果出现这一情况，人们的信心也会丧失，同时改变消费行为。目前我们还没有观察到这一现象，但如果中国的疫情继续扩大，我们必须考虑到以上忧虑。

德国之声：中国应采取怎样措施，以尽量减少经济损失？

弗拉彻尔：发生这样的疫情危机，最重要的是公开信息、保证透明性以及交流渠道畅通。在这一点上，中国在去年12月以及今年1月份的大部分时间里做得很差，之后有了180度的转变。现在实施开诚布公的交流，继续这么做很重要。公开、诚实地公布数字，排查问题，而不是遮掩问题。只有这样，才能解决问题。至于隔离等措施，中国已十分有效地行动起来。现在要重建企业和人民的信心，让经济机器运转起来，人们回到工作岗位，企业开始生产。因为春节，中国的经济生产已停滞很长时间，现在开工的还很少。怎样有序地重新开启经济生产过程，做到不害怕、不担心、不受谴责，这对中国而言是十分必要的。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 除夕前夜武汉“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停所有公共交通。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。随后“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。1月25日，中国农历鼠年大年初一，死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 "500万人离开武汉" 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 WHO宣布"国际关注的突发公共卫生事件" 世界卫生组织本1月30日召开会议之后，宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 中国大陆死亡病例超过萨斯官方数字 据中国官方数字，截至2月2日，确诊病例17205例，死亡361例，重症2296例。媒体报道，与2003年中国官方公布的萨斯死亡人数相比，此次疫情已经超过当时的数字（官方称中国大陆有349例死亡病例）。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国两度撤侨 首批接回侨民中2人确诊 截至2月11日，德国统计有14个确诊病例。其中2人是德国派军机从武汉撤侨经检测确诊的。图为百余名德国撤侨隔离两周的安置点，位于法兰克福以南一处军营。图中是记者在撤侨抵达前在该地采访。2月9日，第二批撤侨人员也安全返回德国，这20名生活在武汉及周边地区的德国人和家属，未能赶上第一批撤侨的专机。他们乘坐英国的一架包机离开武汉，到达英国牛津附近的军用机场后，被一架德国军机接回德国。目前他们在柏林接受隔离观察，暂时没有发现新冠病毒感染者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 武两所新医院火速建成 中国信息管理受质疑 2月3日，据称有1000个床位的火神山医院在武汉交付，工期8天。2月8日，雷神山医院也投入使用，开始收治已经确诊的新冠肺炎患者。与此同时，对于武汉疫情先期“8人造谣被警方警告”的消息，中国媒体进行追踪报道，采访了早期出于谨慎防范将消息发表在社交媒体群组的医生。中国媒体也报道了中国专家在国际期刊《柳叶刀》上发表的论文显示，在1月20日钟南山表示“肯定有人传人”之前看来就早已有相关“人传人”证据。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 习近平承认应对疫情“不足” 习近平在2月3日召开的中共中央政治局常委会议上强调，对疫情应对中暴露出来的不足，要健全国家应急管理体系。2月5日，中国新冠病毒的死亡病例达到490，确诊24324人。世卫组织呼吁全球各国第一时间分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 “吹哨者”李文亮病逝引发网民集体愤慨 眼科医生李文亮曾在去年年底在微信群聊里发消息称“确诊7例SARS”，随后遭公安机关训诫，因此被视为新冠疫情的首批吹哨人之一。他本人在2月1日被确诊感染新冠病毒后病情恶化，于2月7日凌晨去世。各式哀悼他的信息一夜之间刷屏各大社交媒体，关键词#我要言论自由#也开始在微博上受到高度关注。 专家认为，李文亮之死引爆了自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对政府累积已久的不满情绪。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 战战兢兢 返岗复工 2月10日，全国大部分地区已经结束延长的春节假期，部分工厂企业逐步开工。但由于新冠病毒确诊案例持续上升，相关的防控工作仍然严格，饭店餐厅少有顾客光顾。中小学复课时间推后，江浙沪粤等经济大省均宣布在2月内不开学。有分析人士猜测，肺炎疫情可能使北京当局将今年经济增长目标定在6%的希望落空。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 单日新增死亡病例过百 2月11日，国家卫健委公布的数据显示，中国境内新冠肺炎造成的死亡人数增加到1017人，单日死亡病例首次过百。除了短期内新建成的火神山和雷神山医院之外，武汉地区还将一些体育馆和展览管等设施临时改造称所谓的“方舱医院”（图），收治轻症患者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 湖北单日确诊破万 省委书记撤换 2月13日，湖北省通报了14840确诊病例，称激增的原因是诊断标准改变，将13332个临床诊断病例，即CT检查结果显示有肺炎现象者归为确诊，但是这些病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。13日，湖北省委书记蒋超良被免职，由现任上海市长应勇接替。武汉市委书记马国强也遭到撤换。



弗拉彻尔（Marcel Fratzscher）是德国经济研究所（DIW）所长，同时兼任柏林洪堡大学宏观经济学教授。

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