专访：“新冠将成为一种可控的疾病”

德国之声：蒂雷齐女士、沙欣先生，近日，你们在塞萨洛尼基（Thessaloniki）荣获塞奥法诺（Theophanu）皇后奖，该奖项旨在表彰为欧洲做出的杰出贡献。对你们来说，获得这一荣誉意味着什么？

沙欣：可以说，这是一个代表欧洲文化的奖项。我们的朋友和合作伙伴、辉瑞 (Pfizer) 首席执行官布拉（ Albert Bourla） 也来自这座颁奖举行的城市。我们在人们的确又能旅行的时候获得该奖。过去一段时间里，由于有许多限制，我们几乎没有长途旅行。

德国之声：塞萨洛尼基和希腊对您来说意味着什么？

蒂雷齐：塞萨洛尼基和希腊离我们很近，那里的文化和我们父母源出于其的文化非常相似，我们从亲人那里了解到这种文化。这真很好，来到这里，我几乎生出某种怀旧感。

沙欣：希腊人和土耳其人有很多共同点。在德国，我有很多喜爱踢球的希腊朋友，我感受到，我们有同样的激情，同样的投入。当然，对我们来说，它也表明，我们是有全球视野的人。我们不在乎国籍，不在乎宗教，不涉及政治，只考虑人们该如何共同行动，以共同应对挑战。

辉瑞首席执行官布拉（左）和 沙欣在塞萨洛尼基举行的颁奖典礼上

德国之声：您的祖先来自塞萨洛尼基。

沙欣：我母亲这条线，我曾祖父来自塞萨洛尼基。后来，他一家迁居克里特岛（Kreta），又从那里移居到我出生的土耳其伊斯肯德伦（Iskenderun）。我记得我母亲常讲述她父亲和祖父的故事，讲述当时希腊人和土耳其人之间的关系有多密切。

德国之声：让我们谈谈新冠病毒。形势会怎样发展？大流行何时终了？

蒂雷齐：这很难回答，因为，我们每天都得到有关该病毒的新认知，例如，它对疫苗接种的反应。为能判断大流行何时结束，这些认知是必要的。不过，现在可以肯定地说，一种新常态将逐渐出现。这我们已经感觉到了。我们正学习如何应对病毒。很多人已接种了疫苗，正获得新的自由。有大部分人口获得免疫力的基础，我们可以更自由行动，从而形成一种常态。我们肯定还要在若干年时间里同该病毒打交道。尚无解的问题将得到解答。例如，未来将显示，是否会出现对已有疫苗具耐药性的其它变异毒株，以及，是否必须做疫苗接种调整。数年后，该病毒将大致进入我们从流感病毒那里获知的状态，即：某些人群需每年或每两年接种一次疫苗，其他人则不需要。新冠疾病将成为一种可控的病毒性疾病。

德国之声：您是否在研究一种新疫苗，对付病毒突变的新一代疫苗？

沙欣：是的。目前，我们正在数量相对较少的志愿者身上测试变异疫苗。对新冠病毒南非变异毒株beta的一项研究接近完成；另一项有关 delta 变体的研究也已展开，眼下主要是为收集数据。目前，尚无必要更换现有疫苗。不过，我们想证明，我们有能力研制出对付病毒变体的疫苗，并做临床试验。而且，能够证明，新款疫苗和现已使用的疫苗同样安全。如果未来几年出现新变种，我们将能够很快拿出对付它们的疫苗，因为，我们已经掌握了相应流程。我们将能安然做好准备，或许需每两年就推出应对新变异毒株的疫苗。

德国之声：少年儿童是否也有必要接种新冠病毒疫苗？

沙欣：我们无法说，是否有必要。我们收集整理数据，提交给有关机构。当局已批准对 12 至 15 岁少年儿童施打疫苗。

蒂雷齐：三星期前，我们向主管机构提交了 5 到 11 岁儿童的数据，当局得在公共卫生整体背景下加以评估。每个国家、每个政府都这么做，我们对之没有影响力。今年年底前，我们还将提交年龄更小的孩子（六个月到四岁）的数据。相关研究已在进行。

沙欣：能够提供，这很重要。一旦疫苗获批，那么，每个人都可自主决定，是否要利用它。

BioNTech继续研发新一代疫苗

德国之声：虽有这么多研究，仍有人拒绝接种，您是否对此感到失望？或者，您能理解吗？

沙欣：我们可以理解，我们完全没有失望。我们所做的就是，透明提供信息。我认为，专家们也在媒体上发声，这很好。这样，每个人都有机会了解真实情况。我唯一愿向大家推荐的就是，不要轻信片面信息，而是尽可能广泛地获取信息。这样，您也能替自己作出正确决定。

德国之声：有人说，这是一种未知其长期后果的新技术，您是否能理解这种看法？

沙欣：我们理解这一点。但另一方面，也应该看到，疫苗有着非常好非常好的耐受性，这可是人类最重要成就之一。如果没有疫苗，我们的社会就不会发展到今天。我们的疫苗是基于一项新技术，但我们很了解它，因为，这项技术已经存在 30 年了。

我们的疫苗并不是那么简单地就问世的，它是基于人体内每个细胞中的生物分子，我们不置入任何异物，这方面有很好的科学依据，因为，我们在相关研究上投入了30多年。这就是为什么我们的疫苗开发得如此之快的原因。

德国之声：不少人确信，因您的开拓性研究成果，您会获得今年的诺贝尔医学奖。您是否因为未能得到它而感到失望？

沙欣：我相信，一个人是不会因未能获得像诺贝尔奖这样罕有的荣誉而失望的。

蒂雷齐：我们获得的大奖是数亿人接种了我们长期致力研究的疫苗，我们收到了许多人的电子邮件、感谢信和亲人终于又能去探望的一位老奶奶的照片。对我们来说，每天都得到大量珍贵的诺贝尔奖。

德国之声：世界各国政府都试图说服更多的人接种疫苗。它们还能做得更多吗？

蒂雷齐：所有政府都在努力，而且还想出了很多聪明有趣的方法，鼓励人们接种疫苗。它们也可以互相学习一些东西。例如，科隆市长告诉我们，她有时会亲自开车去提供疫苗接种的部分市区。这是其他决策者可以效仿的做法。

蒂雷齐博士和沙欣博士夫妇是德国美因茨BioNTech公司的创始人。 2021 年 10 月 13 日，希腊总统萨克拉罗普卢 (Katerina Sakellaropoulou) 在塞萨洛尼基授予这对夫妇本年度 Theophanu 皇后奖，以表彰其开发出全球首个冠状病毒疫苗。

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