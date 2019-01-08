专访:教廷香港任命背后的中国因素

(德国之声中文网)天主教香港教区主教公署周一(1月7日)公布，梵蒂冈在5日通知，任命已退休的主教汤汉枢机为「宗座署理」，在主教出缺期间治理香港教区。本来有望接任的辅理主教夏志诚是否因为支持民主活动而不获北京「祝福」引發各界关注。德国之声专访香港中文大学崇基神学院院长邢福增，他认为这个做法相当不寻常。

德国之声:请问这次任命的争议是什么?

邢福增:一般来说，现任主教离世后通常由教区推举教区署理，再等教廷委任新主教。香港教区上周五开会尝试推选人选，但似乎因为开会人数不足开不成。但周六教廷已宣布通知他们会用宗座署理的方法。教廷也强调要有好特殊和重要的理由，或该地方没有教区，或教区出现好大问题，才会由教宗直接派代表处理。但其实香港教区没有大问题，本来已是一个教区。香港教区都承认做法很罕见。

一般惯例是当正主教离世，多数会由辅理主教暂代署理职位。正常来说颇大可能这么做。教区应自己推选教区署理职位。但现在做法是教宗直接派一人署理 ，在天主教里叫宗座署理，他的权力大于一般署理主教。

德国之声:这个决定背后有什么考量?

邢福增:无论署理主教或宗座署理都是过渡期、临时性质。当教宗有新的委任， 过渡期就会完成。既然是过渡期，奇怪的是为何教廷不等香港教区做这步?现在大家都有怀疑，是不是不想夏志诚做，觉得他不太合适做署理工作，所以再委任汤汉枢机做署理。

德国之声:夏汤两人风格上有何差异?

邢福增:夏志诚在一些问题上，例如七一游行、六四和雨伞运动都采取一个比较支持民主的态度。汤汉过去在中梵关系上采取比较友善，期望尽快改善关系的取态。如果放在中梵的考虑上，似乎由汤汉做署理职位不会对中梵关系带来冲击。夏志诚可能是中方不太乐于见到的人选，因为很担心再出现陈日君枢机那样敢言和批判的人选。

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德国之声:按现在發展，夏志诚接任主教机会已很小?

邢福增:很可能。夏现在连要做署理，教廷都采取这么特别的方法。这意味着委任他做正式主教的机会肯定很小。按常理应该不大可能由他接任。

德国之声:教廷做决策时，中国因素比重愈来愈大?

邢福增:这次好明显有中国因素，考虑人选在中梵关系上扮演什么角色。无论有没有中国方面的要求或暗示，但教廷会考虑中港因素肯定是事实。

德国之声:这对未来天主教在社会角色有什么影响?

邢福增:(担心) 可能在明显牵涉到与中国政府有关的事务，教会会采取比较低调的做法，不会公开表达对中国政府的批评或意见。

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