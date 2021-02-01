专访：政变预告缅甸将回归军方长期统治

(德国之声中文网) 德国之声：在缅甸军方宣布该国进入为期一年的紧急状态後，您如何评估最新的发展？

马斯顿：我对这个消息感到非常惊讶，因为缅甸军方1月30日刚发布一项声明，声称他们会尊重宪法，也指责媒体误解一位军方高级将领近期关于废除缅甸宪法的言论。我对军方迅速发动大规模逮捕，将士兵安排在街头，并切断互联网和电话通讯，感到非常惊讶。这样的情势发展令人非常担忧。

德国之声：您认为这次的政变是否会改变缅甸未来的政治轨迹？

马斯顿：我认为我们将在未来24到48小时内更了解这场政变为缅甸政治带来的影响。最好的情况是，缅甸军方在全国民主联盟做出一些妥协后，释放所有1日上午被捕的活动家和政治人物，并保证某些政治权力会得到保障。然而，我认为政变可能预告，缅甸将回归长期的军方统治。至少未来一年，缅甸都将被军方统治。

德国之声：这场政变是否可以被视为打击了缅甸民主化的相关努力？

马斯顿：这次政变对缅甸民主化所做出的努力来说，是一个巨大的打击。缅甸军方选在非常奇怪的时间点发动这次政变，因为他们基本上是在民选政府掌权了5至6年後，才再次透过政变掌权。

即使缅甸军方1日宣布的只是为期一年的紧急状态，这对缅甸的民主无疑是一个巨大的挫败。我认为这次政变已经破坏了民选政府和军方之间过去几年来建立的脆弱信任。这也表明，缅甸至少需要几年至数十年的时间来重建这种互信。

德国之声：国际社会正在密切关注缅甸局势，美国丶澳大利亚和日本都对政变发表了声明。你认为这次政变将如何影响缅甸与国际社会的关系？

马斯顿：我认为政变将限制缅甸与美国和欧盟等民主国家的联系，但是对缅甸与其他国家的关系影响较小。我认为，中国会慢慢观望政变後缅甸的政局发展，然后在情势明朗後才发布声明。

对印度和日本来说，他们过去十年一直在以务实的方式与缅甸接触。两国都以比较外交的方式去经营跟缅甸的关系。他们比较少对缅甸的人权或民主改革进行表态。

印度加深了与缅甸军方在安全议题上的合作。我认为，尽管缅甸转由军政府掌权，一些区域内的夥伴可能会继续维持与缅甸的关系。尽管如此，这场政变肯定会破坏缅甸与西方国家和民主国家的关系。

德国之声：缅甸的政变如何反映了近年来东南亚的政治趋势？

马斯顿：这场政变反映了东南亚过去几年发生的政治波澜。在很多方面，缅甸军方或许在观察了近期泰国的政变後，自己在内部想 「泰国发生了军事政变，特朗普政府却仍修复了与曼谷的关系」，所以他们可能为此寻找其他类似的案例。

虽然柬埔寨首相洪森与西方支持者的关系已越来越疏远，但华盛顿和欧盟仍然试图在柬埔寨保持一定程度的影响力。我认为，政变可能是缅甸军方一种赌博式的行为，因为他们认为自己可以躲掉发动政变带来的代价。

缅甸军方可能认为，自己仍可以得到够多国家的支持，并同时效仿泰国，以打中国牌的方式来对付华盛顿。对美国来说，他们仍希望在东南亚各国保持一定的影响力，并维持与中国在东南亚的竞争。

采访对象:马斯顿是夏威夷智库「太平洋论坛」的客座研究员与前布鲁金学会东亚政策研究中心的高级研究助理。

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