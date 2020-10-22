专访：拜登对华政策与特朗普不会有根本性不同

(德国之声中文网)「特朗普打开了潘多拉的魔盒，他向未来的美国总统证明，美国经济完全可以在中美贸易战中幸存下来。这对中美关系来说，可能是一个新的开始。」纽约城市大学传媒学者戴维·霍夫曼（David Hoffman）在接受德国之声的专访时这么说: 「从长远来看，未来的美国总统会比过去更有可能考虑把关税当做中国谈判的工具。」

传媒学教授霍夫曼

德国之声：很多华人读者都很关心，如果民主党总统候选人拜登今年11月份当选，他对中国的政策是否会与特朗普会有所不同？

霍夫曼：我不认为拜登和特朗普在很多中美关系的关键性问题上的立场会有根本性不同。比如香港问题、台湾问题、以及中美贸易问题等，任何一位美国总统都会有同样的立场。当然，你可以期望拜登通过与特朗普不同的策略来达到这些政策目标，至少措辞上更为礼貌，这一点是确定的。无论是好是坏，特朗普向未来的任何一位美国总统展示了美国经济完全可以在中美贸易战中幸存下来。因此从长远来看，未来的美国总统会比过去更有可能考虑把关税当做中国谈判的工具。

但是有一点需要强调的是，与特朗普政府的高度保护主义的贸易策略不同，自由贸易毫无疑问是可以促进民主制度发展的，对经济发展也是有利的。如果拜登当选，我相信他的首要任务除了消除疫情的影响之外，就是尽快恢复经济，因此对中国的政策必须与这个大目标保持一致。

德国之声：我听到中美两边都有很多声音评论说，无论两位总统候选人谁当选，中美关系的蜜月期已经结束了，美国开始把中国作为主要的敌人和威胁，而不再是合作伙伴，你同意这个观点吗？为什么？

霍夫曼：上世纪90年代，中国还只是世界第十大经济体，但现在已经是第二大经济体，因此中美双方在贸易关系中的地位发生了变化。但中国经济的增长确实为两国带来了巨大的商机，而且未来也会是如此。如果拜登能够当选，我确信他将研究最近的贸易协议，以至少在中国履约的范围内，履行美国的承诺，并愿意进行进一步的谈判。我记得在疫情发生之前，中美贸易会谈曾一度有非常积极正面的结果，我相信拜登会愿意回到那个点重启谈判。

由于中美经济是如此的互相依赖，之前没人敢尝试与中国打贸易战。特朗普因为性格使然这么做了，结果天也没塌下来。虽然现在美国经济也不好，但现存经济问题更多是新冠疫情及其应对引起的，不是中美贸易战导致的。这为美国未来任何一位寻求类似结果的总统做了暗示。

德国之声：那如果我们全面地对比一下拜登和特朗普的中国政策，除了我们刚才提到的香港问题，贸易战的问题二者立场很可能是一致的，有哪些方面可能是不同的？比如对中国移民的政策，中国留学生的政策等等?

霍夫曼：拜登关于移民和文化交流的政策将与特朗普的严格政策完全不同。绝大部分的民主党人都认为文化交流无论如何都是一件好事。拜登对任何移民的政策，不只是中国移民都会更温和，世界上任何一个民主党派都会支持移民。

德国之声：那对于中国科技公司比如华为、抖音、腾讯在美国的发展，拜登是否会继续采取禁止和打击的政策？

霍夫曼：对于华为、抖音等中国科技巨头在美国的发展前景，很难预测拜登对此会有何举措，因为这取决于是否真的存在国家安全隐患。不过，我可以肯定地说，美国有数百万年轻人对无法在TikTok上分享新舞蹈感到非常失望。鉴于美国的社交媒体如FB等在中国无法开展业务，特朗普此举可能给了他们更多的筹码来打开中国市场。

德国之声：如果特朗普成功连任，也就是说他没有继续竞选的压力了，他是否还会继续对中国采取如此严苛的政策？

霍夫曼：有一点很重要，就是区分政策的目的性和政策的策略性。如果特朗普继续连任，他对中国的政策不会改变，甚至会变得更加严厉。特朗普的中国政策吸引了他忠实的支持者，他会竭尽所能地取悦他们。

德国之声：中美之间是否会有"冷战"的风险？我听到很多国际关系专家有这样的观点。

霍夫曼：从大量制造核导弹并将它们互相瞄准对方的意义上讲，中美之间发生冷战的风险很小，就连特朗普都没有按照这样的思路提出任何建议。但是，两个这样的大国之间有时必然存在紧张关系。相比美国与苏联的长期冷战史，中美之间没有那么长时间的敌对历史，相反合作更多，因此冷战不会在一夜之间发生，虽然中美关系中仍有很多问题亟需解决。

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