专访：拜习会意在表明中美仍是负责的大国

德国之声：您对习近平与拜登周一在巴厘岛会谈中透露出的信号和基调有何整体的看法？

马安洲：双方是带着明确的意图和态度进入这个会场的，即应该为两国关系设置一个底线；目前有一些不稳定的因素，特别是涉及到台湾，双方都认为有点超出了可控的范围，在朝一个人们不乐意看到的方向发展。

因此即使不达成任何具体的或新的、大的突破，他们做到了举行这样一场会谈，传达出了一些信息和画面，实现了互相交流，仅仅这一事实就可能是一个稳定关系的时刻，就产生了效果。

这当然是一个舞台，双方都试图向他们的伙伴和全世界展示，有可能以一种负责任的方式管理他们关系中的竞争层面。他们仍然可以在全球问题上--就像20国集团通常专注于解决的问题上，与对方打交道。我认为在大多数方面，他们能够相当成功地完成这一任务。

德国之声： 关于台湾问题，这可能是各方都在关注的话题，我们还是看到北京方面明确表示，台湾是他们与美国关系中的第一条红线，他们仍然将此视为潜在的冲突点。在您看来，拜登周一的承诺是否让北京对美国处理与台湾的关系感到更加放心？

马安洲：我不认为这会从根本上改变中国方面的判断。我认为他们仍然会有对美国的担忧，因为他们看到美国正在掏空其一个中国政策，因此我认为北京将在未来一段时间内观察美国方面会有什么样的言辞，拿出什么保证。

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除了一些相对较小的保证和笼统宽泛的原则之外，美国方面目前的承诺几乎没有什么实质内容。但如果我们想到在其他一些双边交流中某些时候语言的尖锐程度，比如在国家安全顾问一级，有一些会议是在非常不同的气氛中进行的，在一系列问题上传达了非常不同的意图。

在未来一段时间里，我们可能会看到，美国方面在从时间表、警告到谈及台湾地位的方式等方面的语言上会一点收敛，会更加清晰一点。

德国之声：就乌克兰战争以及中国如何处理与俄罗斯的关系，似乎两位领导人都同意，使用核武器将跨越他们双方的红线。在您看来，这是美国能让中国在公开场合表达的最好结果吗？在涉及乌克兰战争，以及更广泛地涉及两国在国际上如何协调其利益时，人们是否仍会对莫斯科和北京之间的协调怀有疑虑？

马安洲：目前人们的期待如此之低，以至于仅仅是中国就威胁使用核武器做出了标题，现在就被当作中国和俄罗斯之间的一个分水岭。对俄罗斯来说，这显然是一个分水岭。

值得注意的是，中方不愿意将这一表态放在他们自己发布的与拜登会晤的新闻稿中，而且新闻稿的大部分内容主要集中在台湾问题上，与习近平和肖尔茨的会晤不同。我认为我们看到的是一个不全面的、有限的范围，在过去的一段时间里，中国发出的信号是重复中国在这方面的标准立场，他们能够以一种相对无需付出代价的方式做到这一点。

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这些关于战争的一般性声明和关注没有一个是针对俄罗斯的行为或指责俄罗斯的、也没有警告俄罗斯可能会有任何后果。 俄罗斯方面得到的信号就是，你把战争打得这么不成功，中国不高兴。我不认为中国对战争本身的性质表达了任何尖锐的不满。认为中国将通过斡旋来影响俄罗斯，一直都是一厢情愿的想法。

德国之声：关于朝鲜的核野心，拜登在周一的新闻发布会上说，很难评估中国在说服朝鲜缓和其最近的侵略行为方面到底有多少影响力。在您看来，周一的会谈在多大程度上能够让中国在朝鲜半岛局势的缓和中发挥一些作用？

马安洲：在朝鲜问题上， 我认为中国在过去几年里对朝鲜的立场有所退步。以前，中国还同意签署某些形式的制裁，愿意施加某些形式的有限政治压力。而在过去的一段时间里，所传递的信号反而是朝着相反的方向。

更有甚者，近年来我们看到中国方面一再暗示，制裁无益于解决问题。考虑到美国和联合国安理会其他伙伴在处理朝鲜核问题上与中国进行的双边交流，这是一种倒退。

我认为美国方面的期望值相对较低，但当涉及到利用（对朝鲜）的任何影响力时，显然中国是最重要的国家。至少在双边以及某种公开场合中，强调这一点仍有一些价值。

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