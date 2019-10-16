专访：房屋牌能让香港示威者回家吗？

德国之声：林郑月娥把新一份施政报告的重点放在民生政策，现在看来这些措施对于缓和紧张局势有作用吗？

这些措施没什麽意外，反而感觉有点雷声大雨点小。我认为这不怎麽会令局势降温，她想把注意力转移到民生问题上，但效果十分有限，因为社会主要的关注仍然是政治矛盾和「五大诉求」上。原本外界预计林郑月娥会在房屋问题上有大动作，引开社会的注意力一段时间，但观乎今天的反应，她连这一点也做不到。

至于这些房屋政策有没有效用，也不是所有人都持正面的看法。例如放宽房贷上限反而可能会推高房价，而且因为政治因素，大家对是否买房子多了多重考虑。她在施政报告所说的好像还停留在一年前的状态，其实不太合理。包括面对民间反对声音的「明日大屿」（填海计划），她仍然坚持要继续做，只是说找年青人来对话，但公众对她根本已经没有信任。

德国之声：香港政府想要透过政策和行政方式疏导民怨，这条路是否已经行不通？

我比较意外的是，今天竟然没有人去围堵立法会，反映示威者已经对她没有任何期待，甚至觉得她是Nobody，这是很可悲的。林郑月娥想用政策挽救民望，可是她的公信力已经非常的低，许多人都憎恨她。我感觉她的限制很大，绑手绑脚的。传统官僚思维也没怎麽改变，推不出破格的新犹。

德国之声：普遍舆论对这份施政报告不买帐，建制派立法会议员也表示不满，是否代表这一系列措施连替她拉拢政治盟友也办不到？

的确帮助不大。建制派本来期望政府会派钱或有更大动作提升民望，但是结果新措施的力度不够，无法製造很大的舆论效应，也无法帮助他们迎战下个月的区议会选举。而且林郑月娥的民望太低，他们也不敢赞赏她的施政报告，而要採取较批判的态度。

德国之声：那麽在目前的状况之下，你认为后续的示威会如何发展？

明报最新报导，由中文大学传播与民意调查中心进行民调显示，政府一直用的招数其实不管用--民意依然朝反方向发展，愈来愈多人支持暴力，政府和警察的公信力愈来愈低，愈来愈多人认同政府要负责任。

虽然警察的打压会愈来愈厉害，可能令上街人数减少，但不代表民意逆转。好像周一（10月14日）的声援《香港人权与民主法案》集会，只要有不反对通知书就马上有10几万出来。所以抗争仍然会持续一段时间，具体发展则视乎有没有突发性事件出现，或者政府会不会再次做出煽风点火的行为。

德国之声：街头抗争仍然会朝着暴力的方向激化下去吗？

在短期内，我看不到暴力会完全平息，但是相比十一前后那段时间，做的人似乎减少了。原因是警方搜捕的力度很大，现在随便在街上都有休班警察在抓人，配合《禁蒙面法》实施令犯法的区域更广。其次，部分人觉得勇武手段开始「见顶」，不能再加强了。少数人质疑勇武的效果，觉得无差别暴力太大，可能令前线示威者稍为收敛。同时我们在网络上也看到，示威者也在做自我检讨，包括美国因素也有一点影响。接下来比较重要的是区议会选举，这会对运动走向有一定影响。

德国之声：有分析指出港府可能以社会动乱为由取消区议会选举，你的研判如何？目前局势对选情有何影响？

选举是政权真正在意的东西，因为这牵涉权力位置。然而他们没有好的处理办法，延后选举一定对选情没有帮助，而完全取消选举的话，我看不到如何解决当中带来的问题，例如任期、是否悬空、法律问题等。用阴谋论的角度看，如果政府想为取消选举铺路，理应会刺激更多暴力事件，例如不让支持示威的人参选。不过到目前为止，还没有人被拒绝参选，当然这还需要继续观察。

我相信目前的状况对建制派的选情非常不利，特别是这几个月林郑月娥的路线--没有尝试挽救民望，只是一直打压--她其实几乎没有照顾建制派的选情。人们会用选票惩罚建制派，只是选票惩罚不了林郑月娥。

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