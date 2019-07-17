专访:「我能解决欧洲的分歧」

(德国之声中文网)德国之声:妳感觉如何？

冯·德莱恩:放心和快乐。这13天是一趟艰难旅程。过程中我要提出未来的政治指导方针，来说服欧盟议员。时间不是很多，但是我做到了，所以现在我很开心。

德国之声:只以超过半数9票当选，会不会让妳觉得困扰？

冯·德莱恩:多数就是多数。两周前我的票数根本没有占多数。当然我理解，议员们说，我们想要更了解妳，想知道妳的计划是什么，想知道这些计划的细节和主题。真的很不容易，很困难。这是我政治生涯中最挑战的时期。但现在我很开心。

德国之声:妳对演讲上得到的反馈满意吗？

冯·德莱恩:满意。我在演讲里表明了我的信念，我愿为了欧洲奋斗。值得一提的是，欧洲团结和强大的故事，以及我对未来的看法。这是一个重要的时刻。

德国之声:妳今天做了很多承诺。妳知道要兑现是非常困难的吗？

冯·德莱恩:没错。但这不是承诺，而是我们提出的政治和政策。如果我们在谈论要在2050年成为「气候中立」(climate neutral)*的大陆，现在就必须采取大胆的行动来实现目标。为了我们的地球和万物，这个目标是必须的。这些有关的主题都非常重要，我们必须用尽全力达成。

德国之声:妳谈到很多主题，哪一个是首要任务?

冯·德莱恩:我认为最优先的议题就是「2050气候中立」中2013年和数字化的目标。这是我们必须解决的两个最大问题或机遇。

德国之声:现在的欧洲议会有分裂的问题，要取得多数比以往来得更难。东欧和其他欧洲国家之间存在着一些关于移民问题的分歧。妳要怎么处理?

冯·德莱恩:我认为必须克服东西欧的分裂。我知道中东欧国家的人们常常认为他们不被接受。但因为我担任国防部长期间这跟些国家有合作。我有很多朋友。他们相信我。所以我知道要如何与他们共同努力，改善关系，同时解决南北欧间的分歧。这跟竞争力和灵活度的问题有关。我们也必须解决这个问题，因为欧洲必须团结一致。我们必须解决许多重大问题。欧洲必须发挥作用。而只有团结才能做到这一点。

德国之声:接下来这个夏天妳有什么计划?

冯·德莱恩:我会留在布鲁塞尔，确认内阁成员，也和委员会的工作人员完成工作计划安排。

*气候中立:指有利于缓解或至少不会加剧对气候产生不良影响的环境污染。其中一个主要的目标是总碳排放量为零。