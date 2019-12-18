专访:“我父亲从未说过任何要分裂国家的话”

欧盟议会将本年度萨哈罗夫人权奖授予了囚禁中的维吾尔维权人士伊力哈木·土赫提。颁奖仪式于12月18日在斯特拉斯堡举行。伊力哈木·土赫提的女儿菊尔·伊力哈木目前生活在美国，她在代表父亲出席颁奖仪式前夕接受了德国之声的专访。
德国之声：菊尔·伊力哈木女士，您最后一次见到父亲是什么时候，您知道他现在的情况吗？
菊尔：我最后一次和父亲在一起已经是2013年的事情了。最后一次和父亲通话是2014年。最后一次得到父亲的消息是2017年，这也是我的家人最后一次获准探视父亲。
这也是所谓"再教育营"开始的时间。很遗憾，我无法知道我父亲现在的情况。我不知道，他是否还关在以前的监狱里，也不知道他目前的身心状况。我甚至都不知道，他是否还活着。
德国之声：您父亲被判入狱的罪名是分裂国家，但事实上，他一直都在倡导维汉对话和两个民族的和平共处。您能描绘一下您父亲设想的愿景吗？
菊尔：我父亲从来没有说过任何要分裂国家的话，他也从来提及或实施过暴力行为。因此，我坚信，中国政府对我父亲的指控绝对是荒谬可笑的。我父亲的信念历来都是，如果发现问题，就应当设法解决问题。他是想要解决问题的。
他发现汉维两个民族间存在很多问题。他认为，所有这些问题都同汉维两族之间缺乏相互理解造成的。他希望，他能够通过促进对话和理解，推动汉族和维族以及其他少数民族和宗教团体之间的和谐与融洽。
他希望，维吾尔孩子能够在学校里，自愿选择学习维吾尔语或汉语，也可以同时学习两种语言，只要他们愿意。他希望，那些大学毕业的年轻人，不会因为他们是维吾尔而受到歧视，不会因为他们是维吾尔人而在求职应聘时遭到拒绝。他还希望，维吾尔人能够自由行使他们的宗教信仰权利，可以自行决定是否蒙面蓄须，是否佩戴传统的维吾尔花帽，能够自由的祈祷和斋戒。这就是他的愿景。
德国之声：现在的情况恰恰相反。中国政府正在对新疆和维吾尔人实施强有力的打压行动。所谓的"再教育营"里关押着大约一、两百万维吾尔人。他们被迫接受洗脑和强制劳动。中国政府为什么要这样做呢？
菊尔：首先我不是为中国政府工作的人，所以我只能猜测。中国政府这样做，有很多可能的理由。比如过去发生的暴力行为以及相互间的不理解。
另外，维吾尔地区在地缘政治层面上非常重要。这里占中国国土的六分之一，人口却只占1%，所以这里也能帮助中国解决人口压力。过去几十年当中，中国向这里输送了大量汉族人口。不过，我认为，无论上述任何一个理由，都不应成为如此残暴打压维吾尔人的理由。
德国之声：您的父亲伊里哈木·土赫提被欧盟议会授予本年度萨哈罗夫人权奖。这是一个强有力的声援信号。但这就足够了吗？您觉得国际社会还应怎样施压，才能促成真正的改变？
菊尔：国际社会领袖和各国政府可以教育年轻一代，告诉他们正在发生的一切。他们也可以帮助中国留学生了解他们祖国的真实情况。很多中国学生完全不知道维吾尔的遭遇。
他们应该对那些参与集中营产品进出口贸易的公司实施制裁。他们还可以对那些同集中营有关的中国政府官员实施签证限制。
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维族学者伊力哈木.土赫提2014年被中国政府以「分裂国家罪」判处无期徒刑，而他的家人自2017年起便无法去监狱探视他。 他被关押后，获得多个国际人权大奖，而他的女儿菊尔.伊力哈木在本年度萨哈罗夫奖结果公布之前接受德国之声专访时也表示，虽然父亲的监禁为她的生活带来无法想象的改变，但这些改变也使她将替维族社群发声设为自己的任务。 (24.10.2019)
欧洲议会主席萨索利（David sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡宣布伊力哈木•土赫提获得2019年萨哈罗夫思想自由奖。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。” (24.10.2019)