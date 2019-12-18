专访:“我父亲从未说过任何要分裂国家的话”

德国之声：菊尔·伊力哈木女士，您最后一次见到父亲是什么时候，您知道他现在的情况吗？

菊尔：我最后一次和父亲在一起已经是2013年的事情了。最后一次和父亲通话是2014年。最后一次得到父亲的消息是2017年，这也是我的家人最后一次获准探视父亲。

这也是所谓"再教育营"开始的时间。很遗憾，我无法知道我父亲现在的情况。我不知道，他是否还关在以前的监狱里，也不知道他目前的身心状况。我甚至都不知道，他是否还活着。

德国之声：您父亲被判入狱的罪名是分裂国家，但事实上，他一直都在倡导维汉对话和两个民族的和平共处。您能描绘一下您父亲设想的愿景吗？

菊尔：我父亲从来没有说过任何要分裂国家的话，他也从来提及或实施过暴力行为。因此，我坚信，中国政府对我父亲的指控绝对是荒谬可笑的。我父亲的信念历来都是，如果发现问题，就应当设法解决问题。他是想要解决问题的。

他发现汉维两个民族间存在很多问题。他认为，所有这些问题都同汉维两族之间缺乏相互理解造成的。他希望，他能够通过促进对话和理解，推动汉族和维族以及其他少数民族和宗教团体之间的和谐与融洽。

他希望，维吾尔孩子能够在学校里，自愿选择学习维吾尔语或汉语，也可以同时学习两种语言，只要他们愿意。他希望，那些大学毕业的年轻人，不会因为他们是维吾尔而受到歧视，不会因为他们是维吾尔人而在求职应聘时遭到拒绝。他还希望，维吾尔人能够自由行使他们的宗教信仰权利，可以自行决定是否蒙面蓄须，是否佩戴传统的维吾尔花帽，能够自由的祈祷和斋戒。这就是他的愿景。

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德国之声：现在的情况恰恰相反。中国政府正在对新疆和维吾尔人实施强有力的打压行动。所谓的"再教育营"里关押着大约一、两百万维吾尔人。他们被迫接受洗脑和强制劳动。中国政府为什么要这样做呢？

菊尔：首先我不是为中国政府工作的人，所以我只能猜测。中国政府这样做，有很多可能的理由。比如过去发生的暴力行为以及相互间的不理解。

另外，维吾尔地区在地缘政治层面上非常重要。这里占中国国土的六分之一，人口却只占1%，所以这里也能帮助中国解决人口压力。过去几十年当中，中国向这里输送了大量汉族人口。不过，我认为，无论上述任何一个理由，都不应成为如此残暴打压维吾尔人的理由。

德国之声：您的父亲伊里哈木·土赫提被欧盟议会授予本年度萨哈罗夫人权奖。这是一个强有力的声援信号。但这就足够了吗？您觉得国际社会还应怎样施压，才能促成真正的改变？

菊尔：国际社会领袖和各国政府可以教育年轻一代，告诉他们正在发生的一切。他们也可以帮助中国留学生了解他们祖国的真实情况。很多中国学生完全不知道维吾尔的遭遇。

他们应该对那些参与集中营产品进出口贸易的公司实施制裁。他们还可以对那些同集中营有关的中国政府官员实施签证限制。

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