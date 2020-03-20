专访：“我们现在还刚刚处于足球赛上半场最初阶段”

德国之声：新冠病毒COVID-19是一个全新的病毒，现在科学界对这个新病毒的了解还不多。中国的医学工作者在治疗感染了新冠病毒病人的过程中发现，这种病毒可能会对患者的生育能力构成损害。也许这种病毒还会给人体健康造成其它的不良后果。在德国有一些预测，认为未来几年内恐怕有超过60%的德国人口都有可能被感染上。联系到新冠病毒有可能带来的长期负面后果，这不是一件很可怕的事吗？

哈特穆特·亨格尔（Hartmut Hengel）：这种在德国最终可能60%、70%甚至80%的人口都会被感染上新冠状病毒的判断，理论上是正确的。做出这一判断是基于对病毒基本传染数R0的推算，也就是病毒能多么有效地从一个被感染者传播给另一个人。但是实际上是不是真的会有这么多人被感染，现在没有办法准确地说，因为德国现在采取了很多措施限制病毒的传播来降低R0值。中国和韩国的抗疫经验对于德国和欧洲国家采取相应的抗疫措施非常重要，对我们具有指导性的作用。我们希望，在阻断病毒传播的问题上我们能和中国以及韩国那样成功。

德国之声：这是不是意味着，未来有很多人会免于被感染？

哈特穆特·亨格尔：目前我们希望是这样的。不过也不能排除我们通过严格的限制措施成功地限制了病毒的传播，但是未来却很有可能不断地有感染病例从没有限制住病毒传播的地区流入德国。这种情况下德国未来有可能需要不断地去应对新的疫情爆发。这是一种很现实的设想。

德国之声：没有任何一个国家能永远地将自己隔离起来。那么这是不是意味着，一旦一个国家重新开放自己的边境，新冠病毒的传播就会重新加速？

哈特穆特·亨格尔：这种担忧是合理的。现在我们采取的所有（隔离、限制公共生活等）措施，当然也需要对它的效果做出评估。这就是说我们需要分辨出哪些措施真正起到了效果，同时可能有一些措施限制了我们的生活，可是对于阻断传染链却没有起到实质性的作用。所以未来也要有选择性地使用这些措施。

德国之声：为了限制疫情的发展，德国和欧洲很多国家都开始采取越来越严格的措施。可以说欧洲抗疫是一个"温和版"的中国式抗疫吗？或者现在甚至可以把"温和"两个字划掉了？

哈特穆特·亨格尔：到目前为止在欧洲采取的措施还远不像武汉或者湖北省的那么严格。我们乐观估计在抗击新冠病毒疫情的问题上，未来还有会很长一段时间我们不必要采取那么严格和极端的措施。但是我认为，我们需要警醒地看一下德国以及欧洲是否真的有必要采取极其严格的措施。武汉作为人口密度相当大的一个城市和像德国这样国土面积相对来说比较大的国家相比，可能还是有比较大的差别。当然我们要检验评估现行措施的效果，比如关闭学校，取消足球比赛，宵禁等等，然后我们才知道现有的措施是不是足够了，还是需要再实行进一步的措施。但是目前我们还不清楚。

德国之声：中国不少专家夸赞德国应对疫情的表现。您如何评价德国到目前为止的做法？

哈特穆特·亨格尔：就目前来看，整体来说德国到目前为止抗疫的工作我感觉还是正确的。特别是我们能够很早很快地就确诊被感染者，找到感染链并且消灭它。所以我觉得病毒不会像在意大利也许还有西班牙现在那样强地扩散。能够在早期就快速地进行病毒诊断让我们处于一个比较有利的位置，但是当然问题到目前为止还远没有得到解决。如果我们把抗击疫情同足球比赛做比较，我觉得我们现在还刚刚处于上半场最初阶段的比赛，这场比赛还会持续很久。



德国之声：您觉得到目前为止，德国在处置疫情时有没有已经犯了什么错误？

哈特穆特·亨格尔：社会上的确存在一些批评声音。比如有些人认为，有一些我们现在实行的措施应该更早一点就执行。不过要知道，德国的政治任务分工比较复杂。对于卫生健康保健这类事务，决策权不在联邦政府，而在各联邦州乃至乡镇一级。所以这种去中心化的责任分配也导致了在措施协调以及认清各自问题等方面也并不永远都是最理想的状态。

德国之声：韩国最近的抗疫工作似乎效果不错。但是也有人认为，因为韩国人都戴口罩，这样能更有效地阻断病毒传播。您如何看待戴口罩的效果？

哈特穆特·亨格尔：现在并没有一个强有力的科学证据通过量化标准来证明在公共场合戴口罩对于预防新冠病毒感染的作用。但是的确有很多证据显示，如果口罩佩戴的方式正确，比如在医院里，在防止病毒传染的问题上可以起到实质性的作用。我个人觉得，在亚洲国家人们普遍都戴口罩，这的确对于防疫起了很大的帮助作用。

德国之声：有报道说，新冠病毒已经发生变异。这意味着什么呢？这个病毒变得更可怕了吗？

哈特穆特·亨格尔：有这样的报告，说是有科研人员发现了新冠病毒存在不同的基因型。但是我们现在还不知道这种变异会产生什么样的作用，而且从变异的角度来说我们也不清楚究竟有多容易发生变异。但是整体而言，冠状类病毒的变异性不像流感病毒那么强。所以我觉得现在还不能从科学的角度说新冠病毒变异有什么样的意义。

德国之声：科学家们能够通过基因测序的方式最终找出新冠病毒的来源吗？

哈特穆特·亨格尔：对于新冠病毒的基因测序及研究工作早就开始进行了。从到目前为止的研究结果来看，这个病毒有非常大的可能性来自于蝙蝠。蝙蝠有可能通过一个中间宿主比如穿山甲再传染给了人类。蝙蝠身上携带很多种病毒，这些病毒不会对蝙蝠致病，但是却有可能对人类或者其它物种非常危险。科学界现在已经一致认为，新发现的冠状病毒来源于蝙蝠，而不是来自于实验室。

德国之声：科学家可以判断，这种病毒来自于哪个国家吗？

哈特穆特·亨格尔：如果我们把目前所有的数据、资料集中一下就会发现，所有的证据都指向最早的感染病例是在中国出现的，由此来推测，从动物到人的这一传播环节最早也应该是在中国发生的。

德国之声：我们可以说阻断病毒传播的唯一可能就是疫苗吗？

哈特穆特·亨格尔：我必须承认，疫苗的确是效率最高作用最好的手段。但是研制一种既有效同时又安全的疫苗可不是一件容易的工作。直到能够有效对抗新冠病毒的疫苗出现，可能要等上几年的时间。所以我们要做好准备，对抗新冠病毒的战斗还会持续相当长一段时间。

德国之声：我们还需要多长时间才能重返以前的生活常态？

哈特穆特·亨格尔：我希望我们能尽快重返常态的生活，无论是周围还存有新冠病毒或者已经没有了这种病毒。当然，如果出现了有效的疫苗，这一切都可以变得更简单，所以我也对疫苗非常期待。但是到真正有效且能提供给大量民众的的疫苗出现，我们还是需要耐心等待几年。

德国之声：您判断我什么时候可以不用在家办公，重新返回编辑部呢？

哈特穆特·亨格尔：当现在的疫情传播被控制住之后，您就可以回到编辑部工作了。我希望是4到6周后。

哈特穆特·亨格尔（Hartmut Hengel）是德国弗莱堡大学医院病毒学教授，也是德国病毒学学会主席。

采访记者：洪沙