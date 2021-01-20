专访：“我亲眼见到了普京宫的内部”

（德国之声中文网）纳瓦尔尼反腐基金会（FBK）在Youtube上发布的最新影片在俄罗斯掀起了轩然大波。短短两天时间，视频点击量就超过了4000万次。两个小时的影片内容爆炸性十足，名为"普京宫殿：史上最大贿赂"的视频展示了俄罗斯黑海之滨一座宏伟庄园的种种细节。调查发现，庄园建筑面积有近1.8万平方米，总面积近乎摩纳哥国土面积的40倍，价值大约11亿欧元。FBK表示，"普京宫 "的资金来源是石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）。这两家集团的负责人分别是谢钦（Igor Sechin）和托卡列夫（Nikolai Tokarev），两人都是普京的亲信。

环保活动家们多年来一直在观察这个庄园。他们中的一些人设法进入其中拍下照片。其中一位活动家是俄罗斯非商业性组织 "打击环境犯罪公民倡议 "的负责人谢甫琴科（Dmitrij Schewtschenko）。他接受了德国之声的专访。

德国之声：谢甫琴科先生，您在纳瓦尼的调查中有什么新发现？

谢甫琴科：我不知道那里还建了一个地下冰场。其他的我们大概已经知道了。不过，这是第一次尝试系统地整理这一庄园的所有资料。必须要表扬这些同事，他们曝光了所有资金链的交集，还有皮包公司。

德国之声：2011年，您曾亲自去过那里的建筑工地，您怎么会想到要去这里？

谢甫琴科：我们从2004年建造计划刚被曝光的时候就开始追踪。我们对此非常生气，因为那里有皮松达松树组成的一片原始森林，在俄罗斯是受到保护的。2010年，商人科列斯尼科夫（Sergei Kolesnikov）曝光了那里的建筑是为俄罗斯总统而建之后，我们就打算细究。

德国之声：那您为什么要去 "普京宫"的施工现场？

谢甫琴科：2011年，我和同事Suren Gasarjan以及其他一些人决定去看看那里的情况。当时那尔的戒备并不严。我们不用躲来躲去，安全闸口是打开的。我们可以直接走到主楼，差不多是纳瓦尔尼影片中拍摄的地方，可以看到一扇带有双鹰标志的大门。

一开始根本没有人注意到我们。工人们走来走去，谁也没有问多余的问题。不过，负责俄罗斯官员安全的俄罗斯联邦保护局（FSO）发现了我们。我们必须立刻停止拍摄。幸运的是，我在靴子里面藏了一张存储卡。除了施工人员拍摄的照片之外，这些是庄园仅有的照片。

之后，那些警卫不知道该怎么处置我们。两名FSO员工报警，甚至还叫来了边防军，谁知道是什么原因。一家私人保安公司的保安来了。他们当着警察的面，公然抢走我们的私人物品。还打开了我们的车，我们看到他们把所有的东西都带到了宫殿里面，那个灰色的建筑。

德国之声：您在那里都看到了什么？

谢甫琴科：我基本上看到了整个中心区域、宫殿的正门，我们绕着它走了一圈，也走到了面朝大海的一侧。我注意到，正门口的那片森林已经完全被砍伐，改建成一个漂亮的公园，而大海方向的森林没有遭到破坏。建筑设计的一部分包括，从大海方向看过来，不能看到主体建筑。然后我进入了一个房间，这个房间在纳瓦尔尼的影片里叫 "水上迪斯科"。有一个喷泉与泳池相连。我们还看了一下庭院，大门虽然是锁着的，但还是可以看到那里的情况。

德国之声：当时您知道这里是为谁而建的吗？

谢甫琴科：我们清楚地知道那是什么地方。但当FSO的人员过来查我们的时候，仍让我们很惊讶。在形式上，这座宫殿被认为是私人财产。当我们问FSO在这里做什么时，我们没有得到答案。

施工现场有大量的外籍工人，这也让我们感到惊讶。当与FSO开始交涉时，一个人走过来指责我们是非法进入的，这里禁止拍摄。他虽然说俄语，但明显带有意大利口音。私人保安开始从我们这里拿走东西。整个操作过程有一个带头人，后来我们得知，这个人来自巴尔干半岛。

德国之声：这次探访给您带来什么后果？

谢甫琴科：当时工地上的人都没那么警觉，他们没想到会有外人来。他们不知道如何处理我们。但他们没收了我们的拍摄资料，把我们的东西都拿走了。然后我们被警察从普京宫殿带到了季夫诺莫尔斯科耶村（Divnomorskoye）的办公室。在那里，我们在纸上罗列了被拿走的东西。第二天一早，警察打来电话，声称在森林里偶然发现了我们的东西和证件。当然，拍摄的资料都没了。整个事件就这样被掩盖了。

另外的后果是，同事Suren Gasarjan之后再次前往宫殿，想去海滩区看看时，与卫兵发生了冲突。迫于要面对刑事诉讼，他不得不离开俄罗斯。

德国之声：2011年之后，你是否又回到过 "普京宫"？

谢甫琴科：没在去过，但我们发现了附近地区的变化。比如说，有一次沿海地带完全被封闭，民众当然感到不满。我见过边防军把人从海滩上赶走。他们必须拆掉帐篷，出示身份证明，个人资料被登记。后来我从媒体上得知，普京的 "奥林匹亚 "号游艇正在宫殿一带。显然，当时他本人就是在那里度假。

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