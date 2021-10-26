专访: 我主张公开交流，反对任何“删除文化”

（德国之声中文网）

德国之声：有关《习近平-全世界最有权势的人》（Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt）这本书的作者朗诵会还是按期举行，只不过不由孔院、而是由杜伊斯堡埃森大学东亚系举办。中方不碰、不评习近平的主张，岂不没有奏效？

Adrian Geiges：也许他们想阻止，却没有想到，通过此举，大家都在谈论该书，让它更出名。人们抗议之后，杜伊斯堡埃森大学东亚系决定主办朗诵会。总之，原想阻止该书的朗诵会举办，结果却适得其反。

德国之声：我们了解到，上周四（10月21日），孔院告知您原定朗诵会改为由大学东亚系主办，是这样吗？

Adrian Geiges：不完全是。孔院通知我，他们不主办活动，考虑选项之一由东亚系主办。那时一切都还不清楚，东亚系也需同意才行，它并没有参与其中，他们有自己的机构和领导层。原计划是，汉诺威孔院和杜伊斯堡孔院联合主办这次朗诵会，但受到中国政府阻挠。中国政府指示不要举办这一活动。

我想，假如没有公共讨论，朗诵会不会继续举办。舆论抗议后，相关大学不得不采取行动。朗诵会由另外主办方主办。

德国之声：您的书称习近平是世界上最富权势的人。他有什么理由担心一场朗诵会呢？

Adrian Geiges

Adrian Geiges：我们写了他最有权势，但同时他也很害怕、甚至恐惧，担心失掉这一权力。因此他试图控制一切，取消我们的朗诵会是其中一个例子。

德国之声：控制一切，听上去是专制。

Adrian Geiges：可以这么说。中国共产党过去称“无产阶级专政”，现在称“人民民主专政”。让人觉得它是一种专制，但加上“民主”二字。只是习近平作为个人独揽大权，同其前任们“集体领导”理念不同。习近平思想写入党章和宪法。只要他说的，就必须贯彻，在我们被取消朗诵会的例子上，甚至为迎合他主动听命配合，因为官员们认为这是习近平所期待的，如果这样，那么可以说他在实施一种个人专制。

德国之声：他的巨大权势是怎么形成的？是他说一不二、掌握镇压的工具，还是他的权势来自于人民的支持？或者两者兼有？

Adrian Gaiges：两者兼有。首先因为中共掌握巨大的权力，党无所不在，甚至进入企业领导层。全党的焦点集中在习近平身上，这并不是秘密，全党学习习近平思想，他在党内的地位自毛泽东以来无人堪比，是的，他说一不二，有行动能力。另一方面，他受到民众的支持，虽然并非所有知识分子和记者都支持他。

人民支持他有两方面原因，一是经济发展总体而言不错，但我要说，这并不是习近平的功劳，而更是邓小平改革开放政策的功劳，全体人民生活水平提高。另一个习近平受欢迎的原因是他的反腐斗争，从他上任即开始，当然也是为排除异己。惩办腐败官员受到人民的欢迎。

德国之声：他的“共同富裕”主张也是受到老百姓拥护的。

Adrian Geiges：对。在他上任前，中国的经济发展虽然良好，但同时贫富不均现象也在扩大。我们在书里也写到，他想找回社会主义理想，让全体人们都能富裕。这是习近平政策中很重要的一点，深受群众欢迎。

德国之声：您写道，习近平在中国的支持度超过美国前总统特朗普和现任总统拜登在美国的支持度。

Adrian Geiges：是这样。这也是我们认为习近平是世界上最有权势的人的原因之一。美国不论谁当总统执政，这个国家是一个分裂的国家。因为受到国会、反对党以及法院的牵制，他们的政策不能全部得到贯彻。习近平则不是这样，他不必担心人大否决，不必担心最高法院推翻决议。从这个意义上说，他的权力大于美国总统。

德国之声：您曾表示担心，习近平的权势会限制您的自由权利。换言之，您感受到他的权势已影响到德国，比如您个人？

Adrian Geiges：中国的影响力正通过一带一路倡议等得到加强，中国的经济实力也带来影响。我们看到，在非洲、拉美以及东欧，都出现中国施压的现象。当一名中国异议人士获得诺贝尔和平奖后，中国停止进口挪威三文鱼；我们朗诵会被取消的经历也是一个例子。中国至今仍实施旅行禁令，当然与疫情有关，但这些都影响到我，因为我很愿意旅行。我从不提倡对峙，正相反，我所希望的是交流。

德国之声：您说这本书既不是中国的赞歌，也不是要唱衰中国。但有时谈到中国必须要表态。新疆就是这样一个问题，您去过那里吗？认同拜登政府声称的那里发生了“种族灭绝”吗？

Adrian Geiges：我去了新疆。我们在书里有详细描述，有证据显示教育营是存在的，对此有很多证人。但我不会说“种族灭绝”，因为我不认为那里屠杀了很多人，这不是为教育营开脱。“种族灭绝”的说法过分了。我们在书里描述了那里发生这一切的根源所在，以及习近平新疆政策的动机。我不是在为习近平洗白，但我们作为记者应该明白、理解和报道究竟发生了什么，包括背景，尽管有些东西在西方人们不爱听。在新疆，曾发生极端伊斯兰恐怖袭击，习近平的再教育营是一种反恐手段。美国也在伊拉克和阿富汗的反恐战争造成很多人死亡。这里我不想为任何人开脱，两者都属于恶，但我们应该看到它们之间的关联。

Adrian Geiges: 习近平是世界上最重要人物之一，因此应该了解他

德国之声：你们曾采访过江泽民。也采访到习近平吗？

Adrian Geiges：没有。作为记者很难采访到他，这跟在德国不一样。他会发布声明，但不召开记者会回答问题。

德国之声：您的书里多处引用了习近平的公开讲话。许多讲话被整理成书在德国书店有出售。你们的书同习近平的讲话放在书店一起出售，您会觉得有问题吗？

Adrian Geiges：完全没有问题。我极力主张公开的交流，就像不愿看到书籍在中国被禁，我也不愿看到书籍在我们这里被禁，不论人们怎样看待它们。习近平是世界上最重要人物之一，因此也应该从中国渠道了解到他。

德国之声：很多人批评说，我们的书店为什么要出售中国的宣传品？

Adrian Geiges：我从根本上反对任何形式的“删除文化”，反对任何形式的禁止书籍。禁止这道线，应从哪里画起呢？我们在中国看到，这本书因为反党被禁了，那本书可能党的领导人不喜欢，也禁掉吧。界线在哪里？如果触及对人类的蔑视，当然另当别论。此外，我曾认真阅读了习近平的文章，不认为他的书里全是宣传，那里有他的观点和立场。习近平书里的那些讲话，不是针对西方读者的，而是针对中国的干部们，旨在引导他们。如果想了解他的观点、他会将中国引向何方，就必须读他的书。

Adrian Geiges曾是《明星》杂志驻京记者，写过多本有关中国的书籍。最新作品《习近平-全世界最有权势的人》是他与前《明镜》主编Stefan Aust 合著而成，今年7月出版。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。