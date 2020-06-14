专访：“我不觉得现在中国会爆发第二波疫情”

德国之声：您怎么看待北京疫情再起，中国的第二波疫情已经开始了吗？

施密特-查纳西特：疫情再次出现，我对此并不惊讶，我觉得中国的专家们也不会觉得意外，因为病毒本身并没有消失，疫情再现只能凸显病毒能够不声不响地以无症状或者症状轻微的方式继续传播，直到造成大规模感染才会被发现。

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我不觉得现在中国会爆发第二波疫情。像北京这样的疫情可能会时有出现，因为中国有着病毒爆发的“理想”条件，人口众多，在人挤人、空间狭小的大型市场病毒容易蔓延。不过中国采取种种措施去控制病毒。

德国之声：您觉得第二波疫情爆发的标志是什么？

施密特-查纳西特：我觉得就是爆发大规模的跨地区传播，也就是说，只有一个城市的某几个地区出现疫情并不算。如果同一时期，在北京、上海、苏州、广州等多地都出现数千人传染，就像现在的美国或者巴西那样，那就是第二波疫情爆发了。

第二波是否会到来，没有人能够遇见未来，不过我认为中国的防疫措施非常严密，尽力去防止第二波疫情的出现。比如北京这次，中国就很好地进行了应对，迅速做出反应，采取种种有效的防疫努力，进行大规模测试，迅速对某片地区进行封锁，这些都是十分明智的、有目标性的阻断病毒蔓延的举措。

德国之声：德国逐步解除对欧洲各国的旅行禁令，有人担心解除限制措施或导致新一轮疫情爆发，像北京这样疫情卷土而来的情况，会在德国或者欧洲发生吗？

施密特-查纳西特：疫情不一定会因为旅游禁令解除卷土重来。虽然这种担心不无道理，因为旅游可能带来风险，尤其是无症状感染的风险。但是，在欧洲，我们有相应的技术和防疫措施来应对这种情况，一旦发现群体感染，可以快速找到传染源、超级传播者控制病毒传播，找到并阻断传播链。像北京这样，疫情热点地区出现后中国迅速反应，进行强有力的严格防疫，哪里出现疫情就有目标性地采取措施将会是未来各地首选的防疫策略。

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德国之声：如您刚刚所说的，病毒并没有消失，作为病毒学家，您觉得现在应该采取什么样的有效防疫措施？

施密特-查纳西特：保持距离，酒精消毒液，遮掩口鼻，政府层面要加强检测规模，尤其是找出那些无症状感染者，这些都是非常有意义的防疫措施。

德国之声：您觉得哪个国家会最先推出新冠疫苗？

施密特-查纳西特：这是一个很有意思的问题。在研制疫苗方面有着各种不同的方式，比如中国就是采用简单直接的办法，研究灭活疫苗，这是一种可能。其他一些国家采用重组腺病毒载体的方式。

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我觉得明年甚至会同时出现多种可用的疫苗。不会出现一种人人都适用的超级疫苗，而是多种不同的疫苗，而且不同的群体，老人、儿童、高危人群和年轻人的疫苗都会不同。疫苗的出现，不会早于明年。

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