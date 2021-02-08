专访：憧憬未来 贺岁“牛年”

德国之声：唐老师，您新近创作了一幅牛年贺岁卡，将象形艺术与抽象艺术融为一体，带来强烈的视觉冲击力。您想通过这幅作品表达什么？

唐红：在创作今年的贺岁年卡画时，我感到想表达的很多。过去一年太特殊了。人们在经历了一系列控制疫情所需的禁限生活，甚至生离死别之后，对自由、健康、快乐有了新的认识，无形中对来年的期待层次更多，更强烈了。我想表达这一种由特殊时期引起的，对来年带着焦虑，同时也更强烈的渴望：牛年会给我们带来幸运吗？从内容上来说，我一开始就希望能用我钟爱的象形文字“牛”作为重要元素融于主题之中，既强调吉祥欢乐的气氛，呈现人们对广阔天地和自由奔放的向往，也反映人们的疑惑和潜在的担忧。

德国之声：这幅画作留给人们丰富的想象空间，您从中国朋友以及德国朋友那里得到什么样的反馈？

唐红：贺岁年卡完成后，我收到了很多热情有趣的反馈和评论。不管是中国人、 德国人，或是其他国籍的人，也无论是从事什么样的职业，有什么样的文化背景，他们都反映说，看到这幅画，首先感受到一种特别清新的生机，感受到希望与欢乐的气氛。懂汉字的朋友，都没有漏认属于牛年的“牛”。而经仔细观赏后的印象和解读，则因人而异，多种多样。有的看见了灿烂的阳光、绿色的田野、金色的庄稼、开屏的凤凰、金牛的双眼、大吉的金桔；有的联想到“天圆和地方”、“希望的田野， 收获的季节”、“未息的飓风”、“动荡的宇宙”、“欢歌的舞者旋转而来”、“金牛双眼观世界”; 也有说像“衔在老虎嘴里的小牛” 或古老的钱币符号…。还有朋友即兴写道：“金牛眼圆圆，鸿(红)福腿蹦蹦，来你家，来我家，天圆地方家家有。”

德国之声：这些反馈很有趣，让人感到艺术语言无疆界，超越了文化的界限。

唐红：是的。我很高兴能获得这样的反响和共鸣。能与这么多朋友分享各种迎新感受，真使我有一种圆了初衷的快乐感。同样让我欣喜的是，波恩“UPdate Gallery” 画廊把我的这张贺岁年卡画列入其最新推荐; 由北欧国际新闻中心等媒体和几个艺术团体组办，主要有中国书画界前辈们参展的“2021年元旦迎新春全球华人书画展”几乎破例邀入了我这张非传统的贺岁牛年画。这些都鼓舞了我继续探索结合东西艺术中的抒情特点，实践一种东西文化在艺术表现上的最佳互融和互动。

德国之声：去年夏天，您所在的波恩邻城科尼斯温特(Königwinter)举办了名为“艺术与新冠：保持距离，共同度过”的户外展览，您也有作品参展。当我看到这幅作品时，立即想起心手相连这个词。

唐红：是的。非常荣幸去年能被邀请参加这个特别时期、特别命题、特别形式的展览项目。

每个参展的艺术家都完成了一幅二米高的三角柱作品。当接到这个“保持距离 共同度过“的命题时，我很快联想到汉字中由四手组成的“共”字 字源。这种对象形文字的特别感情很多也获益于我十几年来在波恩大学汉学系从教书法的经历。“共”字和它的分解元素“手”——形状有时也好似花朵——贯穿了这幅作品的画面。显眼的绛红色足迹表现了“保持距离”，其间有手，“人 ”和心，象征了人们面对疫情的现实生活如何“共同度过”。背景中明快的蓝色和黄色组成的图形，则寓意了人们所憧憬的疫情过后之景象：亲密无间、多彩和谐的自然与社会生活。整个展览的社会效应非常好，我的这幅作品已被收藏家收藏。

德国之声：该展览还展出了10多位艺术家的作品。疫情之下，举办这样的展览实数不易，因为德国的博物馆、艺术画廊等都反反复复长时间关闭。在和其他艺术家的交流中，您最大的感受是什么？

唐红：最大的感受是，大家都意识到因为疫情而失去了艺术中的一个重要环节： 互动。比如，我们的书法教学无法正常进行，几个书法体验活动都只能取消，我们原计划去年11月开幕的一个画展改为了网上展览。但无论对艺术家还是观众来说，网络形式是无法代替互动这个重要环节的。

德国之声：这的确令人遗憾。在盼望疫情早日结束的同时，您对牛年还有什么期待？

唐红：我非常希望能在日常生活中找到原有的自然生活气息，通过各种文化艺术交流活动的宝贵互动，获得更多的艺术灵感，创作出更多的作品。

唐红（Hong Tang-Knoben），华人书画艺术家。长期活跃在德国莱茵地区文化艺术界。十几年来从事波恩大学汉学系书法教学工作，莱茵画苑创建者，任德国莱茵书画院会长。

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