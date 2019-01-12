专访：恐袭数量减少 天下远未太平

德国之声：2018年的恐袭事件比上一年减少了三分之一，而伤亡人数也减少了四分之一。这是您主导的一项调研所得出的结论。那么，您认为恐袭数量减少的原因是什么呢？

亨曼：2016年和2017年，袭击事件大幅度增多，这是伊拉克和叙利亚境内争夺地盘的冲突所造成的，尤其在摩苏尔和拉卡一带尤为突出。此外，围绕"伊斯兰国"控制区展开的战斗也造成了大量伤亡。而这些军事冲突又引发了一系列袭击事件。而2018年，则没有这类围绕人口密集区的军事冲突。全球恐怖袭击数量的明显降低，主要原因是伊拉克和叙利亚境内的袭击事件大幅减少。而这又主要是因为"伊斯兰国"武装变得越来越弱。

那么，恐怖袭击的形式有什么变化吗？

我们观察到的大部分暴力事件都同伊斯兰主义有关。但我们也发现，右翼极端主义的暴力倾向也越来越明显。不过，我们在欧洲和美国所统计到的右翼极端暴力的数量同伊斯兰极端主义暴力的数量完全没有可比性。

图表：全世界发生的恐怖袭击数量从2016到2018年逐年下降

全球范围内，最危险的恐怖主义组织有哪些？

如果有人认为，"伊斯兰国"已经被战胜，那无疑是个严重误判。尽管"伊斯兰国"武装已经损失了他们曾控制的大部分土地，但就其造成的伤亡而言，"伊斯兰国"仍旧是世界上危害最大的恐怖组织。他们所构成的威胁并不仅局限于伊拉克和叙利亚，他们还在阿富汗、西非、也门、索马里以及东南亚等地区开展活动。在危害性方面同"伊斯兰国"最为接近的当属塔利班。该组织去年造成的伤亡是前年的两倍，尤其是阿富汗安全力量蒙受了巨大的损失。

阿富汗去年成为继叙利亚之后世界上最为危险的国家，也是因为这个原因？

确实如此。阿富汗的情况是两股势力的组合：一方面是塔利班对阿富汗安全力量发起大规模袭击行动，另一方面是"伊斯兰国"及其分支力量对地方民众发起零星的、但破坏性极大的袭击行动。

那么欧洲的情况又怎么样呢？ 袭击事件的数量是增加了，还是减少了？

欧洲暴力事件的增长速度明显减缓，伤亡人数也明显减少。恐怖分子在欧洲发起了一系列小规模的袭击行动，我们将这类事件定义为个案。但是，西欧确实没有再发生类似往年那样的大规模袭击行动。但是，就整体而言，西欧受威胁的程度还是非常之高。既要防范伊斯兰极端主义的暴力行为，同时还需要面对不断壮大的右翼极端势力。右翼极端势力经常制造一些小规模案件，造成财产损失或人员受伤。

从2016年到2018年，全球因恐怖袭击而死亡的总人数也在逐年下降

全球范围内，袭击事件的数量明显减少，但乌克兰境内的冲突却明显增多。甚至这里发生的恐怖袭击全球最为频繁。原因是什么呢？

乌克兰的冲突处于相对"静止"的状态。我们的分析主要基于开放源数据。也就是说，我们的信息来源来自于公开报道。如果东乌克兰地区的分裂主义者用小型武器发动袭击，那么乌克兰方面就是将其描绘成恐怖袭击事件。而阿富汗和叙利亚境内，这类小规模袭击根本就不会被人注意到。也就是说，虽然乌克兰境内记录在案的袭击事件数量最多，但造成这一情况的原因是，这里对此类事件的记录非常详尽，而且袭击事件都集中在某些特定区域。这也使得记录变得更加容易。

就全球范围而言，哪些地区最为危险呢？

如果有人和我打赌，哪里会成为极端伊斯兰主义者控制的最大区域，那我会毫不犹豫地押注西非。"伊斯兰国"已经给尼日利亚军方造成严重损失，政府军出了很多逃兵，而且面对"伊斯兰国"武装频繁的袭击，政府军的抵御能力也显得较为薄弱。如果恐怖组织不能恢复对尼日利亚北部地区的控制，我将会感到非常意外。

您认为，全球恐怖主义袭击的数量今后将如何发展？进一步减少，还是继续增加？中东局势的发展又会产生怎样的影响？

我可以想象，整体情况会保持现状，也许袭击事件数量会有小幅度的增加。过去12个月里，叙利亚和伊拉克的"伊斯兰国"武装将主要精力用于重新集结、恢复元气，以便以起义武装的面目重振旗鼓，而改变过去的恐怖主义形象。他们将逐步增加袭击行动的数量，主要在叙利亚东部和南部以及伊拉克北部和中部发动袭击。他们的盟友也会在其它地区发动更多的攻击。围绕伊德里布的武装冲突也有可能会加剧，俄罗斯政府和叙利亚可能也将发动攻势，以重新赢得对该地区的全面控制。此外，土耳其也有可能会对叙利亚库尔德人发动攻势。乌克兰局势一时也很难得到平息。而在阿富汗，塔利班的优势地位也将变得越来越明显。

马泰·亨曼是伦敦简氏恐怖主义及动乱研究所（JTIC）副所长。该研究所每年一度发布全球冲突及恐袭指数。

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