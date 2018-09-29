专访：“必须改进早期预警系统”

德国之声：导致水淹苏拉威西岛两城市--栋加拉（Donggala）和帕卢（Palu）的海啸的主要原因是什么？

孔克：有关原因，专家们仍在猜测。引发此次地震的地壳变动、或板块边界错位，其运动方向指向大洋。这一方向尚未被明确测定，可能存在着另一个板块边界。我们迄今仍不知道，这一海域板块边界到底位于何处，到目前为止，这都还未调查清楚。

地震是相关地壳构造板块相互擦碰导致所谓板块位移的结果。一般情况下，这样的板块移动不致引发大海啸。例如，2012年在苏门答腊西海岸巴东（Padang）地区的地震达里氏8.4到8.7级，却只导致高度仅30-40厘米的海浪。这次帕卢地震要弱一些，却导致产生了2至3米高的海啸，让人非常惊讶。根据计算，相关海啸的高度应该只有半米或一米。现在，很重要的一点是，能够确认产生这种海啸的原因只有一个还是有多个，从而使我们能为未来可能发生的事件做好准备。

德国之声：政府没有从迄今的地震和海啸中获得足够的教训和经验，从而为应对这样的灾难做好充分准备吗？

它对我们大家都是一个挑战。现行法律是在2004年12月的海啸灾难发生后制定的。那次海啸使亚齐省成为一片废墟。我们印尼人已习于灾害，我们接受生活在一个会频繁发生自然灾害的地区的现实。这是我们的挑战。

自1900年以来，在帕卢和栋加拉发生过3次海啸。科学家们对它们作了研究，探讨帕卢-克罗板块错位的论文已有多篇。这些科学认识必须反映到政府行为里去。作为科学家，我们强烈呼吁政府，尤其是气象、气候研究和地质物理局和国家救灾局，与其它机构携手合作，从而能在未来拥有更好的灾难管理。

大海啸发生10年后，灾难管理及预防法生效，我们在每一个省以及很多县区安装了地震传感器。不过，这些措施尚未产生显著效果。今年8月的龙目岛（Lombok）地震便表明了这一点。就像现在在帕卢和栋加拉那样，在灾难管理方面，地方当局仍需大力支持。我们必须集中精力于改善早期预警系统。我认为，该系统的运作尚不完善。政府还有很多工作要做。你也可以说，政府在这里未能尽责。

德国之声：涉及技术改善，政府能做什么？

我的建议是，我们不能仅依靠陆上传感器，而应在海底也安装。我们已安装过一个海基传感器，但发生了遭人损坏等一类问题。要是用光纤来代替，你就能预防此类现象，会更安全。海底传感器应是中央早期预警系统的一部分。这样，就能比现在更快地先期向受威胁沿海地区发出具引发海啸潜力的地震警报。

德国之声：帕卢地震发生后不久，海啸警报就解除了。您对此怎么看？

根据我仅基于一种模型所做的计算结果，海啸波将在首次地震后5至10分钟内抵达帕卢沿海地区，30至35分钟后抵达苏拉威西南部海岸地区。根据现有实测数据，这一模型得到了认可，而因预期主震将引发的海啸并未出现，有关当局遂又取消了海啸警报。然而，海啸却在过了很长时间后汹涌而至。正如前所述，造成这一现象的可能不止是一个原因。根据我的分析，首次地震后出现了地层裂隙，作为较强余震的后果，由裂隙产生海峡地壳滑动，引发海啸。这一理论尚需验证，而这需要时间。不过，我相信，海啸警报取消太早。本来，该警报应继续保留一小时的。

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孔克是印尼技术评估与应用署（BPPT）的海啸问题专家。