 专访心理学家：人不会因思考死亡而丧命 | 评论分析 | DW | 22.03.2020

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评论分析

专访心理学家：人不会因思考死亡而丧命

新冠病毒疫情使整个世界进入非常状态，所有人对未来忧心忡忡。专门研究恐惧的德国心理学家霍伊尔（Jürgen Hoyer）在接受德国之声采访时指出，害怕心理是一种正常现象，隔离措施也带给人机会。

Symbolfoto Virologe Coronavirus Covid (picture-alliance/dpa/C. Hardt)

（德国之声中文网）德国之声：因新冠病毒危机，我们突然处于一种危险境地：公共生活受到限制、边界封锁、实施紧急状态法、5亿学童不能去学校。我们正经历一种危机，让很多欧洲人害怕、惶恐。心理学家如何描述让很多人难以摆脱的这种害怕情绪？

霍伊尔：害怕的作用是，让人意识到危险。也就是说，人们现在产生怕意，非常自然。说若因属于新冠病毒风险群体而有害怕心理，这完全正常。此外，由于我们无法确切知道还会发生什么，我们还会有一种难以摆脱的受威胁感。我们不知道，所有这些还会持续多久，这一危机会带来何种后果。感觉自己作为个人无法控制，便是这种令人不安的感觉，一种让人产生害怕情绪的状态。

德国之声：人们应如何最好地应对害怕情绪？有没有一种神奇手段？

霍伊尔：没有可以消除害怕情绪的魔术，因为，否则人们就该否认现实了。眼下，谁感到害怕，谁就是诚实的。最好的应对办法是说：是的，我有害怕情绪，感觉不好，但又能怎么样？因为，害怕有着与其它情绪一样的过程：来了又走。未来数星期里，人们没有一天不会忧虑新冠病毒问题。疫情的后果不清--未来再也不会像从前那样。在这种情境下，人们当然会忧心忡忡。 

不过，人们的注意力早晚会自动转移到别的事物上去。毕竟，世界不会毁灭。大自然还在，房子和车也都在。威胁绝对是存在的，但不是威胁到我们的整个生存，而是生活的某些部分。

Prof. Dr. Jürgen Hoyer (Dirk Poetsch )

霍伊尔（Jürgen Hoyer）

德国之声：每天都有人因新冠病毒引起的肺炎而死亡。在这个时期，对死亡的思考扮演着更大的角色。这是一个困难的议题，是吧？

霍伊尔：属于风险群体的人们必须注意，不要让自己传染上。因免疫系统和器官功能减弱，上年纪的人死亡风险要大很多。亲人们不愿经历这样的家难，对此，完全可以谈的。人们回避死亡议题，视之为禁忌。然而，这是不对的：还没有人是因思考死亡而丧生的。

德国之声：很多人现在居家工作，减少了社交联系，以减缓病毒的传播。为让社交距离和隔离不致产生毁灭性影响，您有何建议？

霍伊尔：这是一个随机应变、表现出创意的机会。人们该思考，哪些才是真正有意义的活动。现在有了机会，你可以锻炼身体，在隔离状态下，人们也可以从事体育活动。谁若喜欢阅读、研究问题，也可以在居家隔离期间做。互联网还在，智能手机也继续可以用。人们仍可以与他人取得联系。除了看连续剧和坐在电视机前外，还有着无数活动的可能。过去一段时间里没功夫去做的事情，现在可以补做啦。比如，居家隔离正是填写税务报表的好时候。

德国之声：像新冠病毒这样的疫病大流行会导致心理问题吗？

霍伊尔：短时间的害怕对身体无害。不过，日常生活中行动可能性的减少对特定人群是有害的，这些人倾向于抑郁、伤感、离群、灰心、漠然。对这些人来说，它当然不好。正如我此前说过的那样，重要的是尽量积极活动。即使是在家里，也能从事有意义的事情。生活中最美妙的东西不就是愉快的交谈吗--这我在居家隔离状态下也都随时可以做。

霍伊尔（Jürgen Hoyer）教授是德累斯顿工业大学行为心理疗法研究专家。害怕心理和抑郁症是他的研究重点之一。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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