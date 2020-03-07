专访心理学家：人不会因思考死亡而丧命

（德国之声中文网）德国之声：因新冠病毒危机，我们突然处于一种危险境地：公共生活受到限制、边界封锁、实施紧急状态法、5亿学童不能去学校。我们正经历一种危机，让很多欧洲人害怕、惶恐。心理学家如何描述让很多人难以摆脱的这种害怕情绪？

霍伊尔：害怕的作用是，让人意识到危险。也就是说，人们现在产生怕意，非常自然。说若因属于新冠病毒风险群体而有害怕心理，这完全正常。此外，由于我们无法确切知道还会发生什么，我们还会有一种难以摆脱的受威胁感。我们不知道，所有这些还会持续多久，这一危机会带来何种后果。感觉自己作为个人无法控制，便是这种令人不安的感觉，一种让人产生害怕情绪的状态。

德国之声：人们应如何最好地应对害怕情绪？有没有一种神奇手段？

霍伊尔：没有可以消除害怕情绪的魔术，因为，否则人们就该否认现实了。眼下，谁感到害怕，谁就是诚实的。最好的应对办法是说：是的，我有害怕情绪，感觉不好，但又能怎么样？因为，害怕有着与其它情绪一样的过程：来了又走。未来数星期里，人们没有一天不会忧虑新冠病毒问题。疫情的后果不清--未来再也不会像从前那样。在这种情境下，人们当然会忧心忡忡。

不过，人们的注意力早晚会自动转移到别的事物上去。毕竟，世界不会毁灭。大自然还在，房子和车也都在。威胁绝对是存在的，但不是威胁到我们的整个生存，而是生活的某些部分。

德国之声：每天都有人因新冠病毒引起的肺炎而死亡。在这个时期，对死亡的思考扮演着更大的角色。这是一个困难的议题，是吧？

霍伊尔：属于风险群体的人们必须注意，不要让自己传染上。因免疫系统和器官功能减弱，上年纪的人死亡风险要大很多。亲人们不愿经历这样的家难，对此，完全可以谈的。人们回避死亡议题，视之为禁忌。然而，这是不对的：还没有人是因思考死亡而丧生的。

德国之声：很多人现在居家工作，减少了社交联系，以减缓病毒的传播。为让社交距离和隔离不致产生毁灭性影响，您有何建议？

霍伊尔：这是一个随机应变、表现出创意的机会。人们该思考，哪些才是真正有意义的活动。现在有了机会，你可以锻炼身体，在隔离状态下，人们也可以从事体育活动。谁若喜欢阅读、研究问题，也可以在居家隔离期间做。互联网还在，智能手机也继续可以用。人们仍可以与他人取得联系。除了看连续剧和坐在电视机前外，还有着无数活动的可能。过去一段时间里没功夫去做的事情，现在可以补做啦。比如，居家隔离正是填写税务报表的好时候。

德国之声：像新冠病毒这样的疫病大流行会导致心理问题吗？

霍伊尔：短时间的害怕对身体无害。不过，日常生活中行动可能性的减少对特定人群是有害的，这些人倾向于抑郁、伤感、离群、灰心、漠然。对这些人来说，它当然不好。正如我此前说过的那样，重要的是尽量积极活动。即使是在家里，也能从事有意义的事情。生活中最美妙的东西不就是愉快的交谈吗--这我在居家隔离状态下也都随时可以做。

霍伊尔（Jürgen Hoyer）教授是德累斯顿工业大学行为心理疗法研究专家。害怕心理和抑郁症是他的研究重点之一。

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