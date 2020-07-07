专访德国自民党主席：应增加对北京施压

德国之声：林德纳先生，您呼吁取消已被延期的欧盟——中国峰会。联邦政府却表示，恰恰是现在需要举行峰会，以便能对中方施压。您认为，这种观点有何不妥？



林德纳：当然需要与中华人民共和国这样的困难的对话伙伴对谈。我们也感兴趣于能继续在国际舞台上与中国讨论重大议题。但是，在香港人民的民主参与权遭阉割、人们无法信赖中华人民共和国会遵守协议的现时背景下，兴师动众召开依循最高外交规格的正式峰会会造成错误印象。或可在工作层面对话，但在民主权利遭阉割的同时，召开享有最高外交礼遇的会议，现在确不适宜。



德国之声：联邦政府对新的港版《国安法》保持沉默，受到港民批评。必要时，是否应考虑制裁？



林德纳：首先，我们要清晰表述我们的立场。我们应清楚地说明，我们认为，人权和民主自决权不是奢侈议题，而是对西方、对欧洲，以及对德国而言的根本性议题。另外，它也完全符合我们的经济利益。人们有这样的印象，即：有些人更看重经济利益而非公民权益。事实上，二者直接相关。香港曾是一个有着活跃公民社会、经济自由和司法安全的地方。而这两者都遭到了质疑。因此，人们现在绝不能将经济与民主对立起来。我们现在必须致力于保障香港的自由理念、要求（北京）言而有信。



德国之声：必要时，不惜承受可能的经济损失？



林德纳：必要时，也得这么做，即使德国出口经济可能受到些微损失。我们不能出卖我们的价值。不过，实际上，我根本不信会出现这种情况。欧盟是世界上最大的相互联结的经济区。我们拥有最尖端产品，所以，依赖性是相互的，人们或许也应拿出某种压力和坚决性捍卫价值。我相信，我们无需马上就考虑制裁，但必须清晰表达出一种毫不含糊的价值观。这该是联邦政府现在的任务。





德国之声：在以价值为指向的政策背景下，如果也观察一下俄罗斯的情况，则当前的国际危机表明，市场并非万能。自民党如何看待制裁？

林德纳：现在还没有取消（对俄罗斯）制裁的可能性，因为，俄罗斯政策没有改变。如果（俄方）重返合作、接受国际法规则，则恢复双边贸易、合作、加强文化交流将符合双方利益。不过，这只能是相互的。不过，鉴于俄罗斯目前的政策，这可惜会是在很远的将来而非短期所能实现。或许，它与此有些关系：普京先生的改革设想和经济起飞的愿望未能实现、现为转移人们对内政失误的注意力而在国际舞台上表现出帝国般的姿态。这让人很遗憾，因为，对俄罗斯民众来说，例如与欧洲在文化和经济问题上合作，是一种福祉。但前提是，克里姆林宫必须改弦更张。