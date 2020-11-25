 专访：德国私营媒体老板“可以对节目内容施加影响” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2020

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专访：德国私营媒体老板“可以对节目内容施加影响”

有钱就能任性？在德国，私营媒体的老板是否能够左右节目的内容？科隆大学媒体法学教授 Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer接受德国之声采访时指出，国家不得参与私营媒体的运作，但是没有明文规定私营媒体所有人不能对节目施加影响。

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除公共电视台外，德国还有十多家私人电视台

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台湾中天新闻台近日未被延长执照，引发各界不同反响。自2008年旺旺集团收购中天以及中国时报、中视电视台以来，在台湾舆论界掀起不少争议。

台湾国家通讯传播委员会 (NCC)不予中天新闻换照。旺旺中时集团对此首次召开外媒记者会，德国之声整理双方说法，带您一文看懂本次换照案关键。

台湾中天新闻台执照即将到期，负责换发执照的主管机关NCC在18日决定不予换照，乃委员会设立以来第一次不予新闻台换照。虽然中天抗议该决定妨碍新闻自由，但长年捍卫记者新闻自由的非营利组织却支持政府决定。

德国之声：德国有200多家私营电台以及十多家大型私营电视台。这些私营媒体的老板，对节目的内容有决定权吗？

Peifer教授 ：在德国，2020年11月7日起实施了一项新的媒体国家条约Medienstaatsvertrag。它是各个媒体运作的基础。私营媒体須有许可牌照。原则上牌照不受时间限制，但在某些情况下可被撤销。比如国家部门不得参与私营媒体经营，否则会吊销执照。国家也不能参与德国公共媒体，不得对公共媒体节目施加直接影响。这是这个问题的法律背景。

一家媒体的老板基本上可以影响媒体的报道倾向和内容。所谓的 “编辑内部自由”，即面对老板编辑部有多少自由空间，这样的问题也是一再被讨论。而言论自由这一基本权利是针对国家的，因此“编辑内部自由”无法超越它而得到贯彻。所以私营媒体的所有者能够对节目内容施加影响。

德国之声：这种影响力有多大？如果一个私营媒体的内容过于偏颇，监管部门是否会采取管制措施？

Peifer教授：广播电视综合频道需要提供多元性节目，如果提供单一节目就与这样的规定相违背了。

在发放许可的程序中，主管部门会审理媒体的参与方以及播出哪些节目。如果在这个审理过程中已经明显看出，这家媒体不能保证言论的多样性，则可以向媒体下达整改要求。

如果两家媒体公司计划合并，有可能造成舆论垄断的倾向，监管部门可以禁止这项合并。 州媒体管理局监督各家媒体遵守规定。若不遵守，州媒体管理局可依法吊销相关执照。

Deutschland Mannheim - Biennale für aktuelle Fotografie: Marc Lee, Bundestagswahl – Meinungskampf in den sozialen Medien

电视台被吊销执照？没听说过！

德国之声：是否有德国媒体曾因为报道内容过于片面或单一而被撤销执照？

Peifer教授 ：违反相关规定的媒体有可能被撤照，但是监管部门必须依照媒体法相关条款确认媒体严重违反了规定才会这样做。

监管部门首先会向相关媒体下达指令，令其恢复言论多样性或者消除多样性面临的危险。是否已经出现了因为单一报道就导致媒体撤照的先例，我对此表示怀疑。因为法律在这方面的规定相对宽泛。

德国之声：有些私营媒体红极一时，随着时间的推移又消失匿迹， 德国的私营媒体也发生过这种情况。作为媒体专家，您觉得导致一家私营媒体不复存在的主要原因是什么？

Peifer 教授：主要还是经济方面的原因。不赚钱了。 还有就是被竞争者收购。 往往是大型传媒集团想购买某个频率或者是频道，购买后再改变媒体的定位。这种情况在某个领域的频道，比如纯音乐频道或体育频道中发生得比较多。

 Karl-Nikolaus Peifer博士是科隆大学媒体法教授

采访记者文木

观看视频 02:05

台湾民众怎麽看中天撤照?

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