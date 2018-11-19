专访：德国新项目帮助处境危险的外国艺术家

德国之声：能不能请您介绍一下马丁·罗特项目（Martin Roth-Initiative）？



约翰内斯·艾伯特（Johannes Ebert）：在越来越多的国家，对于文化界以及文化工作者的压力在增加。过去，一些文化工作者有时陷入危险之中，歌德学院等机构曾对他们给予过帮助。如今这样的情况更频繁出现。因此，歌德学院、德国对外关系研究所（Ifa）在德国外交部的支持下去年成立了马丁·罗特项目，为那些无法在自己的国家继续工作、或很难工作下去的艺术家、文化工作者提供一个机会，在安全的环境中继续创作。



马丁·罗特项目主要有两项内容：一是为艺术家、文化工作者提供在德国的一家文化机构工作一年的机会，并可延长为两年，以便他们能摆脱本国的处境。我们十分重视他们在德国期间能够继续创作。



第二项内容是为他们提供在邻国或地区其它国家的一所文化机构停留两三个月的机会，以便他们能摆脱紧急的危险和压力处境。



请问已经有首批艺术家加入这一项目了吗？



是的，去年我们启动了试运行的"危险中的艺术家"（Artists at risks）计划，并接收了一些艺术家。此外，我们也将一些个案纳入马丁·罗特项目的框架之下。对这样的一个项目，保密很重要。为了保护这些艺术家，我们不会公开他们的身份和所来自的国家。



如果一个在亚洲的艺术家希望加入该项目，应当如何申请？



艺术家可以与马丁·罗特项目的外国合作机构、在德国的文化机构联系，也可以与德国对外文化政策的相关机构联系，之后在这些机构的协助下提出申请。在个别情况下，也有艺术家直接以个人身份向马丁·罗特项目提出申请。该项目在柏林有一个办公室。此外，也可以从马丁·罗特项目的网站获取信息。

外部链接：马丁·罗特项目官方网站（德语）



歌德学院在中国的工作进展如何，有怎样的挑战？



歌德学院不单从事文化、也从事语言和信息交流工作。我的印象是，（中国）对我们的工作有很大的兴趣，无论是文化还是其它方面。



我上次去中国是杭州的"迁徙的包豪斯"（Bauhaus Imaginista）展览开幕。当时引起了很大的积极反响。



我想这也是正常的。中国是一个飞速变化的国家，也存在审查，在某些情况下会对工作产生影响。过去的一年就曾发生过德国邵宾纳剧院的剧目易卜生《人民公敌》在华停演事件。的确有这样的事件，并影响文化工作者的工作。



不过，我们在歌德学院内可以讨论许多话题。2005年达成的文化协议为（中德）两国文化机构的工作奠定基础，使得我们在歌德学院内独立举办活动成为可能。通过我们的项目和工作，我们有机会推动社会和艺术讨论，并促进打开视角的多样性。例如，我们在歌德学院放映反思当下问题、并具有批判性视角的纪录片，例如关于数字化和全球化以及故乡主题的纪录片。



我与在中国的同事交谈的印象是，我们可以与中国的合作伙伴共同做许多事情，无论是非官方机构还是国家机构。此外，（中国的）文化界十分活跃，也很勇敢。歌德学院作为合作伙伴很受欢迎，即便所处的环境并非总是那么简单，有时也能透过合作伙伴感受到这一点。但总体而言，我认为我们在中国的工作是重要的，也有很大的需求。

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