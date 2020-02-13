专访：德国控制疫情不需封城

(德国之声中文网) 欧盟27国的卫生部长周四在布鲁塞尔召开应对新冠病毒疫情紧急会议。以下为德国之声记者Bernd Riegert就德国如何因应新型冠状病毒的部分，访问德国卫生部长延斯·斯帕恩（CDU）的记录，访问以英语进行。

DW：欧洲、德国需要采取什么措施，来防止疫情扩散？

施潘：首先，我们不论是跟欧洲各国还是跟世界各国，都需要沟通协调彼此的对策，这也是为什么我们非常致力于与欧盟沟通，例如我们今天在卫生委员会所做的，或是我们和七国集团的卫生部长都有电话联络。重要的是我们做好准备，尽可能延缓疫情从中国往外扩散的速度。

目前为止，疫情还只是在中国境内，但是我们要注意不要让它演变成真正的传染病，或是国际级的流行病。为了做到这件事，我们在疗法与疫苗的方面都需要做好准备。我们需要做好准备，确保我们了解病毒。每周我们都需要做好准备，了解病毒现在的传染力有多强，染病后的症状会多严重。

延伸阅读:欧盟卫生部长：远未面临危机

DW: 德国是否会考虑采取限制出行的措施?

施潘: 我们现在已经开始做的是，要求机长向塔台通报机上乘客有无病征。我们可能需要采取更多额外措施才能掌握哪些旅客有接触到来自武汉地区的人，这也是我们在委员会的讨论内容之一。

我在这里补充一下我们不需要做的，至少就我的观点来看是，量旅客的体温。因为我们知道这个病毒有潜伏期，也有无症状期，所以量体温事实上没有帮助。

德国卫生部长施潘接受德国之声采访

DW: 请问你相信中国公布的数据吗?

施潘: 我们可以看到的是，实际感染的人数一定比公布的人数多。为什么? 因为他们刚改变了染病的判定标准。只有真正有症状的人才会被算进统计数字当中。但是我们也知道有很多案例是没有症状的。所以我会假设实际案例比数据显示的还要多很多。这很重要，因为当你在计算染病人数与死亡人数的比例时，这会有很大的差别。

DW: 德国若有必要，有办法像中国一样实施封城吗?

施潘: 在各个方面我对中国做的事情都很印象深刻，但是我们看到的是，拿麻疹来举例，目前看来麻疹比新冠病毒更具传染性，如果在德国爆发麻疹疫情，我们实际上有办法在不必隔绝城市的情况下处理疫情。

DW: 你认为(新冠疫情)什么时候会结束?

施潘: 但愿我知道! 我们对病毒了解的不够多是一个问题。这也是为什么我们需要采取这么多措施去做防范，因为我们不清楚它会产生什么影响，伤害有多大。现在欧洲和欧盟都启动了侦测和控制疫情的措施。我们有能力切断传染链。但我们必须承认那只是现在的状况。很可能在情况好转之前，就又急转直下，因为现在它在中国的疫情还没有受到控制，这个区域性的疾病可能会转变成全球性的传染病。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。