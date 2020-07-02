专访：德国学者找到治疗新冠方法 真的吗？

（德国之声中文网）一个名为"欧美之音"的微信账号日前发表了题为"好消息！德国阻断新冠抑制剂，比疫苗快很多！或获诺贝尔医学奖！"的文章，声称德国法兰克福大学的研究人员已经找到了新冠一处"弱点"，针对性使用抑制剂可阻止病毒的复制，达到使新冠"绝育"的目的。文章援引身份不明的"专家"称，此项技术将把人类与新冠的战斗带到一个"新纪元"。它虽然无法消灭掉已经存在的病毒，但可以把病毒绝育封存在细胞内部。作者甚至断言："这项新技术若成功应用，2020年度的诺贝尔医学奖或将再无竞争对手..."

德国法兰克福大学于5月14日发表了一篇名为"法兰克福学者发现治疗新冠病毒的新思路"的新闻稿（https://www.muk.uni-frankfurt.de/88372211/Frankfurter_Forscher_entdecken_Ansatzpunkte_f%C3%BCr_COVID_19_Therapie?），宣布该校医疗病毒学研究组和生物化学研究组共同的研究成果。德国之声就此采访了参与研究的主要学者之一，德国法兰克福大学生物化学系研究组组长穆里希博士（Dr. Christian Münch）。

德国之声：您能用对于普通人简单易懂的语言综述一下，您的研究究竟发现了什么？

穆里希：我们主要研究的是细胞感染上新冠病毒以后，内部究竟会发生怎样的变化。具体研究了许多细胞内部包括代谢变化、信号变化，观察感染后会激活哪些机制。

德国之声：这种说法可能还是比较抽象，能用客观、简单的方式综合您的研究成果吗？

穆里希：我们做的事情就是观察感染后细胞内部的所有变化。特别寻找了感染后细胞内部产生变化的通道。后来我们就想，如果病毒需要通过激活细胞内部的通道来得以传播，我们可以找到现有的、有能力阻止这些通道被激活的药品。这样做以后，我们发现确实可以有效的抑制病毒在细胞内的扩散。

德国之声：那也就是说您用到的这些药已经成功的阻碍了病毒的扩散？

穆里希：在细胞内部是这样的。我们所有的研究都是在实验室的细胞培养模型里完成的。因为只有这样，我们才能收集信息，进行各种试验。因为到目前为止，大部分用于患者的药品是基于经验，或者电脑模拟运算的结果之上。而不是基于实实在在的试验。我们的思路是，通过对细胞培养模型的观察，理解病毒感染的原理。然后试验各种药品，并把现有的药交给临床试验。

我们也做到了这点。在研究的过程中，我们找到了细胞中有至少5个切换点对于新冠病毒的感染过程至关重要。在找到的几个药品中，一个已经在加拿大进行临床试验。成功的机会很大。其它的还在临床试验的前期阶段。另外一个药品其实来自癌细胞抑制领域，但在我们的细胞模型试验中发挥了很有效的作用。我们也在努力让它进入临床试验阶段。

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德国之声：这也意味着，人类已经具体找到了能够战胜新冠病毒的思路这种说法并不夸张？

穆里希：可以这么说。但是我们目前还处于实验室试验和临床试验阶段。还要看药效在不同患者之间有什么区别。这一切正在发生。但是临床研究最终结束后会是什么结果，我们还无法判断。而这对于我们是否真正发现了新的治疗新冠病毒的方法至关重要。

原则上来说，治愈新冠病毒最好的办法就是从已经上市的药品中找到特效药。这样就可以省略申请上市许可的过程。我们发现的药物叫做利巴韦林（Ribavirin）, 好处就是这款药多年来一直被用于C型肝炎的治疗。也就是说，人们对这个药品的理解程度很高，也做过了足够多的实验。在普通的德国药店就可以买到。也就是说，供应方面不成问题。

这个药品最好的地方是可以以喷雾药剂的方式使用，不用注射或让人吞服。只要直接喷射至肺部就好了，是非常便捷的治疗方式。

德国之声：那也就是说，如果这个药品在临床试验之后被证实真的能够有效抑制新冠病毒的感染，那大规模生产也没有问题？

穆里希：我不是药物学专家，但是从我的认知来看，大规模生产应该没有什么问题。

德国之声：这个药现在的价格是多少，您知道吗？

穆里希：这个我还真不太清楚。目前大家都关注的瑞德西韦（Remdesivir）在德国一个疗程的售价大约是2000欧元。利巴韦林据我所知没有这么贵。这当然还要看制药工业的市场定价如何。

德国之声：综合您上述所说，您通过细胞培养模型，研究了哪些已有的药品能够抑制新冠病毒的感染和扩散。您能跟我们解释一下为什么到现在才做了这个事情，而不是更早，也就是在今天年初病毒刚刚出现的时候就做这些尝试呢？

穆里希：我们的试验其实今年2月份就开始了。其中有许多需要克服的困难。比如说我们必须找到能在培养皿里感染的人类细胞，这不是容易的事情。好在法兰克福已经积攒了许多相关经验。今年二月份就拿到了病毒的样本，可以开始试验。

德国之声：样本是直接来自武汉的吗？

穆里希：对，当时有几批来自武汉的德国撤侨飞机。其中两名感染者直接降落在法兰克福。他们没有症状，但却携带病毒。法兰克福大学病毒研究所成功地从这两人身上分离了病毒样本。然后搭建了细胞感染试验体系。

德国之声：也许您还不知道。您的研究结果在中国引起了不小的反响。有人撰文称您的研究结果将把"人类与新冠的战斗带到一个´新纪元´"，而且如果"这项新技术若成功应用，2020年度的诺贝尔医学奖或将再无竞争对手..."。您是怎样看待这种赞美的？

穆里希：我当然很高兴。但能得诺贝尔奖这种说法太夸张。诺贝尔奖不会颁发给有时效性的研究。我们的工作现在虽然作出了重要的贡献，但是对于接下来几年究竟有多重要，还需要时间的考验。

我想现在可以说的是，这个大流行病已经改变了学术科研领域。对于我们的研究来说是如此，对于全球的各大研究机构来说也是如此。我们现在的合作更多。我们的研究是病毒学专家和生物化学专家合作的结果。这样的例子还有很多。目前还有许多分布在全球各个角落的研究团队在做这方面的工作。我们只是用我们的方法展示了战胜新冠病毒的一种可能性，也为以后面对新的病毒感染提供了研究思路，使人能够尽快的找到特效药。但是，有关新冠病毒等待我们发现的还很多，需要不同地区，不同人的努力。

穆里希(Christian Münch）是德国法兰克福大学医学院生物化学研究所项目组长。



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