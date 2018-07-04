专访：德国如何应对美中“贸易战”？

德国之声：美中"贸易战"背景下，有说法认为，德国或能从中获益，因在中国市场上与美国竞争者相比更有优势，在美国市场亦然。您认为呢？

桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）：这样的贸易战对任何参与方都没有好处。即便中国企业从美国市场转向欧洲或德国市场，有这样或那样的一点好处，总体而言，仍是消极的。这种相互威胁、关税与反制措施对所有参与的经济体的企业都带来损害。可惜只有美国的总统没有明白这一点，希望他的政策给美国消费者和企业带来的后果能很快显明出来，由此促成美国方面做出让步。

德国之声：面对美中的这场贸易冲突，德国该如何自我定位？德国媒体之前也有讨论：是联华抗美，还是联美抑华，您怎么看？

桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）：对许多德国政界人士而言，这都是一个巨大的挑战：突然发现我们在经济的主要核心利益上，与中国的共同之处更多，超过美国。对大多数德国政界人士、公众舆论与媒体而言，跨大西洋关系仍有很重要的意义，但看来可能这更多属于过去而不是面向未来。实际情况是，德国和欧洲一方、与中国有共同的利益让这场贸易冲突尽快结束并转向。这当然让德国与中国更紧密合作的空间扩大，以应对美国。我甚至认为，这可能成为有意义的举措：不需要立即在所有价值观上达成一致，不需要立即在所有国际政治议题上观点相同，但在这一个具体的点上--对抗美国总统推动的贸易战趋势，我们有着共同利益。也应该向美国十分明确的表明这一共同利益，好让美国的行动方、包括国会以及特别是经济界明白，这不是一场游戏。

德国之声：在这样的大背景下，您对下周一在柏林举行的德中政府磋商有何期待，会取得什么样的成果？

桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）：有一些长期列入日程的议题，比如众所周知的中国在德国投资，肯定还有欧洲企业在中国市场准入的议题，这些议题定期出现在日程上，其中有些取得缓慢的进展。但对于欧洲、德国以及中国经济都造成影响的话题，是美国的贸易政策。这不但涉及双边关系，也涉及多边机构，如世贸组织。特朗普对世贸组织的战略也是破坏性的，既不符合中国的利益，也不符合德国的利益。

德国之声：本周五是美中双方宣布落实加征关税措施的日子。如果落实，对中国经济将带来怎样的影响？对德国企业又意味着什么？

桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）：这将造成市场准入的难度加剧，因为产品的价格大幅上涨。目前我看不出美国有放弃采取这些措施的迹象。中国将做出相应的回答。早晚德国经济界也会讨论汽车加征关税的话题。对中美双方而言，产品变得更贵，市场份额减少，销售额下降，就业岗位受到威胁。我想那些最初相信"美国第一"政策会带来好处的美国人，当站到沃尔玛的空货架、或者看到价格显著上升的时候，才会明白这一政策的后果。

德国之声：这是否意味着，德国产品的价格会相比之下更便宜，从而更有竞争力？

桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）：我们一直作为出口国家而自豪。对许多德国企业而言，中国和美国是最重要的两个市场，如果两者更封闭，那也将对德国企业带来显著的损失。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。