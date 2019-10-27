专访：“德国企业并非在华腐败的负面典型”

德国之声：作为为德国在华企业提供合规咨询服务的专业人士，您觉得德国企业在中国经营时的违规规模究竟有多大？

哈泽尔伯格（Wolfgang Haselberger）：我觉得德国在华企业在这方面的表现没有什么特别的地方。德国企业的合规意识非常强。但我在这里也要强调，我不是很赞成德国企业、中国企业、非洲企业这种笼统的说法。因为企业是由人来管理的。企业的人员组成同时也是社会人员组成的一种映射，其中有好员工，也有不好的员工，包括他们的工作能力。当然也会有公平正义感完全不同的员工，有些人会犯罪。我们现在在媒体上看到的主要是有关德意志银行的消息。但同时也要知道还有其它企业，比如美国的企业也曾涉及违规。但是仅仅因为现在德意志银行的这件事情说德国企业不看重合规，经常违规的话我是无法认同的。

而且对于许多在中国的德国企业来说，如果它们是大型的、国际化、甚至已经上市的企业，它们不仅仅要遵守中国的法律，尤其是在腐败方面，也必须遵守美国的FCPA（Foreign Corrupt Practices Act 海外反腐败法）和英国的反腐败法。企业如今也非常清楚这些。

我在这个领域工作了已经超过20年。可以说5到10年之前，德国在华企业在面对腐败这个问题时，还会狡黠一笑，把腐败视为不得已而为之。尤其是在中国以及其它某些国家开展业务的时候。但是从现在来说，德国企业在这方面不是突出的负面典型。

德国之声：那您觉得，是什么原因让包括德国企业在内的在华国际企业对违规腐败的重视在过去几年中得以提高了呢？

就像我之前说过的，它们要遵守的不仅仅是中国的法律，还包括美国的FCPA和英国的反腐败法，这就意味着企业的管理人员在必要的时候必须用私人财产支付罚金，甚至还会被判入狱。比如在医药领域，就有国外的企业高管被中方拘捕。这些风险企业的经理层是知道的。

还有一个必须要强调的是中国政府的反腐败运动。从我的角度，我的经验来说，这个运动是有效果的。也就是说，无论是政府官员还是国有企业的员工，都知道如果被人揭发可能会面对严厉惩罚。在和德国，但不仅仅是德国企业的驻华管理人员的交谈中我能明显感受到这一点。所以他们如今在向他人提供好处的时候都非常的谨慎小心。

德国之声：说到提供好处。在当今中国，什么是宾主之间的礼仪之举，什么又是腐败受贿的开始？这其中的界限如何界定呢？

除了法律上的硬性规定外，用健康的对人与人之间关系的理解来看待这件事情是很有必要的。如果德国企业要邀请国有企业，或者政府的代表。大部分德国企业如今几乎什么也不会准备。他们只会提供最基本的餐食，不会说香槟美酒，鱼子酱生蚝全部都上。我必须得说，现在有些中国的德国公司在这方面做的反而又有些过火了。正常的吃一顿饭不应该被视为腐败。

这时就需要用正常的思维方式来理解这个事情。我不久前还和一个客户谈到，如今在中国只能送别人简单的一支圆珠笔，上面印有公司标志的那种。因为请客和送礼的对象如今变得非常的敏感。当然，这其中也有例外人物，敢于冒险。每个人心中的底价都有所不同。但泛泛而谈地回答这个问题其实是很难的。

德国之声：那我们就关注一下包括《纽约时报》在内的媒体不久前报道的有关中国前国家领导人，比如说江泽民收受德意志银行提供的价值15000美元的水晶老虎或者名牌音响的事情。跟中国腐败案件经常涉及的数百万金额相比，这些礼物从价值上几乎不占任何比重，我们改怎样解读这样的信息呢？

我当然对这些政治人物不了解。但我们在这里说的是活生生的人。如果官方调查后，确实有清楚的证据表明，他（江泽民）确实收下了这些礼物，那只能说这种事情还真实有可能的。我看到15000美元这个数字的时候也确实并没有被吓一跳，当然是如果有清楚的证据表明的话。15000美金虽然是一笔不小的数字，但我已经听说过更高的数额。

德国之声：对，所以这就是整个事情令人有些匪夷所思的地方不是吗？

可以想象，但是我不想对这个等级上的政治人物加以我个人的评价。虽然可以想象，但应该对此进行调查，让官方来最后核实澄清。但总的来说，每个人心里的预期值都不同。绝对有可能有人想要更多的数额。

德国之声：您刚才也说，德国企业这几年来更加重视合规。根据您的经验，对于如今在中国开展业务的德国企业来说，在完全守法合规的前提下，想成功的开展业务是一件可能的事情吗？

我认为，这是绝对可能的。凭着优良的产品和服务，你是可以在中国干干净净的开展业务的。而且从市场推广的角度来说，如果一家企业从一开始就对外宣扬自己只开展合规业务，不涉及腐败的理念，让业务伙伴知道企业的这种文化，其实是有好处的。

所以对这个问题的回答是，这是可能的，虽然不容易，但是可能的。但企业需要有胆量说：我们就这么做，如果拿不到这单业务那就拿不到了。对于企业来说，不是每单都接其实是一种长期的战略规划。因为如果腐败的事情被公布于众，无论你公司在哪里，直接还是间接的参与其中，所产生的问责处罚以及公司形象损害会远远大于企业当初拿到这一单所能获得的收益。我认为从长远的角度来看，为了眼前的业务而从事腐败是不值得的……您的企业也会因此而成为被要挟的目标。比如一个离开企业，对腐败行为知情的员工，是有可能会威胁你的。所以真的要好好考虑腐败是否值得。从我的角度来说，不涉及腐败，在中国做生意是完全可能的。

Wolfgang Haselberger是德国ARSA咨询公司总经理。这家位于德国曼海姆的公司主要为在中国以及其他亚洲国家和地区从事业务的德国企业提供合规以及财务运营审计方面的咨询服务。





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