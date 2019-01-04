专访：德国专家“怒赞”中国航天

德国之声：洛伦岑先生，中国使嫦娥四号登陆月球背面，--迄今独一无二--有何目的，是否仅涉及科学？

洛伦茨：不只出于科学动机。中国当然也想借此显示其能力，但它比上世纪六、七十年代的阿波罗使命的政治、形象考量要少得多。我们并非自嫦娥四号才知道中国是一个航天大国。毕竟，中国人15年前就将人送入了太空。

德国之声：尽管这样，有一种说法称，围绕月球的竞争由此开启。读一读相关的文章或社交媒体上的评论，会得到这样的印象：欧洲人和美国人迄今低估了中国人。是这样的吗？

完全是胡扯。不存在围绕月球的竞争。中国实施的是一以贯之的自动探测器计划：先是在月球前面着陆，现在则在背面。中国或许还会在本年底前将月球背面的采样带回地球。

不过，说NASA （美国宇航局）和ESA（欧洲宇航局）无所作为，这也不符实。NASA 和 ESA联手建造猎户座宇宙飞船。这样，2022年，至少人类将能绕月飞行。当然，有意思的是，何时人类登陆月球。这可能还需要10年。

迄今，共有12人登上过月球，而第13人就可能是一名中国人。不过，这并不是说，其他国家没把月球当回事。

德国之声：既如此，说中国主要是在追求自己的利益，使命主要具有象征意义和政治价值，--这种说法又从何而来？

社交媒体上站不住脚的论点如何自我强化，这便是一个典型的例子。首先，说其他人不飞月球，这并不正确。其二，该使命也不仅仅是为示强。中方甚至还让国际伙伴参与呢。

基尔（Kiel）的克里斯蒂安·阿尔布莱希特大学（Christian-Albrechts-Universität）的一个测量仪也在探测器上。现在，谁若宣称，其他人全然忽视了月球、中国向大家显示该怎么做，那他显然不了解其他人的月球计划。

很清楚，中国是想表明，它有何种能力。但他们显示这一点，主要还是为了能参与未来国际使命。迄今，根据美国人的授意，中国人被排除在国际空间站项目之外。

不久前我曾与NASA负责人布里登斯汀（Jim Bridenstine）谈到过这一点。他说，NASA会很愿意加强与中国的合作，但根据法律，NASA被禁止以正式途径这么做。也就是说，在某种程度上，美国人迫使中国进入了这一角色：我们先要显示自己的能力，从而使这一禁令或许会有所松动。

德国之声：印度人也有了自己的航天计划。您如何估计他们的雄心和能力呢？

印度迄今限于从空间对地球作观察及通信。现在，他们也加强了在科学上的投入。他们先还得积累经验。他们还没有真正宏大的目标，他们先要学习，如何在太空工作。

印度不是中国真正的竞争者，因为，中国人明显地要更加锲而不舍。印度有一个很漂亮的科学计划，但还缺乏中国人的水平。

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洛伦茨是物理学家和科学记者，天文学和航天是他的专项研究领域。采访记者为Julia Vergin。